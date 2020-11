„Querdenken“ meldet Demo in Leipzig an – Kommune will „konsequent durchgreifen“

Leipzig

Nun ist es auch offiziell: Die Corona-Schutzmaßnahmen ablehnenden „Querdenker“ wollen am kommenden Samstag wieder in Leipzig protestieren. Wie es am Donnerstag aus der Versammlungsbehörde hieß, sei inzwischen eine Anmeldung für den Corona-Protest auf dem Augustusplatz eingegangen. Ursprünglich hatten sich die Organisatoren aus Thüringen den offiziellen Kanälen bewusst widersetzt, wollten sich ohne Absprache mit der Kommune in der Leipziger Innenstadt versammeln – und sich auch Maßnahmen wie Abstands- und Maskenpflicht „nicht mehr unterordnen“. Sollte letzteres am Samstag tatsächlich passieren, wollen die Behörden dieses Mal zumindest nicht lange zuschauen.

Die Stadt Leipzig werde „in Absprache mit der Polizei bei Missachtung der Kontaktverbote und des Mindestabstandes konsequent durchgreifen und sämtliche Verstöße hart ahnden“, hieß es aus dem Neuen Rathaus. Wer gegen die geltenden Regelungen der Corona-Schutz-Verordnung verstoße, muss mit Bußgeldern rechnen. Der Katalog beginnt bei 60 Euro für eine nicht getragene Mund-Nase-Bedeckung und hört erst bei 5000 Euro auf – falls sich eine „unzulässige Versammlung“ abzeichnet.

Anzeige

Weil die „Querdenker“ offizielle Kanäle bisher ablehnten, steht ihnen der Augustusplatz nun nicht mehr als Versammlungsort zur Verfügung. Dort seien bereits andere Proteste geplant, so die Stadtverwaltung. Gemeint ist damit die bereits zum Wochenbeginn angemeldete Gegenveranstaltung der Initiative Leipzig nimmt Platz. Wohin es die „Querdenker“ deshalb am Samstagnachmittag verschlagen wird, soll bei Kooperationsgesprächen noch geklärt werden. Sicher ist: Es darf nur eine Kundgebung sein. Diese werde mit Gittern umzäunt und die Zugänge würden konsequent kontrolliert, so die konkreten Ansagen der Behörden.

Blick nach Berlin und Frankfurt

Die Durchsetzung der Kontrollen dürfte dann auch die Leipziger Polizei ins Spiel bringen. „Wir befinden uns bereits seit Sonntag in der Einsatzvorbereitung für den 21. November“, sagte Sprecher Olaf Hoppe. Dabei spielten auch die Erfahrungen der letzten „Querdenker“-Demo am 7. November in Leipzig eine Rolle. Zur Erinnerung: Damals missachteten 45 000 Teilnehmer jegliche Hygiene-Regeln, wurden aber dabei nicht gestört. Nach Auflösung ihrer Kundgebung durchbrachen die Teilnehmer zusammen mit Neonazi-Hooligans die Polizeiketten. „Das Geschehen befindet sich noch in der Nachbereitung, aber die bereits gewonnenen Erkenntnisse werden auch in die aktuelle Situation mit einfließen“, so Hoppe.

Newsletter LVZ kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Leipzig direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren

Eins zu eins ließe sich das Kommende aber ohnehin nicht mit dem Geschehen vor zwei Wochen vergleichen – „aufgrund eines bisher anderen Mobilisierungsgrades, aber auch aufgrund der Weiterentwicklung nach den Geschehnissen am 7. November“, sagt der Beamte. Weil für Samstag nur eine regionale „ Querdenken“-Untergruppe aus Thüringen zum Protest ruft, gehen Experten von deutlich weniger Teilnehmern aus – warnen aber trotzdem auch wieder vor Gewalttätern. „Es gibt ja auch eine zunehmende Dichte an Auseinandersetzungen“, sagt der Polizeisprecher. Die Leipziger Beamten hätten dabei auch verfolgt, was zuletzt in Berlin und in Frankfurt stattgefunden hat. „Das wird für uns auch eine Rolle spielen“, so Hoppe weiter. Am Mittwoch am Berliner Reichstag war auch Wasser gegen „Querdenker“ eingesetzt worden, am Samstag in Frankfurt gab es das Mittel in schärferer Form auch für Gegenproteste.

Grüne, Linke und SPD beim Gegenprotest

Dass die „Querdenker“ in Leipzig nicht noch einmal ungehindert durch die Stadt Leipzig laufen werden, hoffen zumindest viele Leipziger Stadträte. Grüne, Linke und Sozialdemokraten rufen gemeinsam dazu auf, sich den vielfachen Corona-Leugnern entgegenzustellen. „Das Verhalten der so genannten Querdenker, der Menschen, die das Coronavirus für eine Verschwörung halten und der reaktionären Kräfte, die bereitwillig auf diesen Zug aufspringen, ist unverantwortlich“, so die Lokalpolitiker. Die Teilnehmer der Corona-Demo gefährdeten mit ihrer Ignoranz nicht nur sich selbst, sondern alle Bürger der Stadt.

Zusammen mit dem Bündnis „ Leipzig nimmt Platz“ wollen die Parlamentarier „mit Abstand, Anstand und Masken gegen den Versuch der Aushöhlung der Demokratie, gegen kaum verhohlene Umsturzforderungen und gegen Neonazis protestieren. Wir wollen nicht zulassen, dass eine zahlenmäßig so kleine Gruppe so viel Raum einnimmt und unwidersprochen bleibt“, heißt es in einer Stellungnahme. Wer sich ebenfalls beteiligen will, könne dies auch von zu Hause aus tun. „Posten Sie ihre Beiträge, lassen sie Verschwörungstheorien nicht unkommentiert oder zeigen Sie ihren Protest mit Plakaten oder Kerzen auf der Fensterbank und teilen sie diese Bilder auf den Plattformen“, so die Leipziger Stadträte.

Von Matthias Puppe