Impfungen in Leipzig - Stiche am Silbersee: So läuft ein Impftag im ASB-Seniorenheim ab

Aufwändige Vorbereitung, Abstimmung mit dem Impfzentrum, dann ist es soweit: Der ASB Leipzig gewährte der LVZ einen Einblick, wie Impfungen gegen das Corona-Virus in seinen Seniorenheimen abläuft. Trotz Trubels ist da immer noch Zeit für lockere Sprüche – und das Runterbeten des Speiseplans.