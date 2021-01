Vorübergehend geschlossen: Wie Familien im Lockdown an Kinderschuhe kommen

Leipzig

„Vorübergehend geschlossen“ – für zahlreiche Kunden endet der Einkauf vor Ort spätestens an diesem Schild. So auch bei den Schuhgeschäften. Doch gerade bei kleinen Kindern sind Eltern auf Beratung angewiesen. Dennoch: In den Laden selbst führt kein Weg. Wie sie trotzdem an Schuhe für ihre Kleinen kommen.

„Wir beraten telefonisch und per Whatsapp“, sagt etwa Peggy Kalbach-Krüger, Inhaberin von „Kraks Kinderschuhe“ und seit 16 Jahren am Markt. Sie bekommt direkt mit, was die Eltern in Sachen Schuhe bewegt. „Die Beratung fehlt ihnen immens. Bei Laufanfängern ist es besonders schwer“, sagt sie.

Fotos, Videos und langfristige Schäden

Statt Gangbildanalyse und Ausmaß vor Ort betreut sie ihre Kunden nun also telefonisch. Kalbach-Krüger erklärt, wie der Fuß ausgemessen wird, lässt sich Fotos vom Fuß und Videos vom Gang schicken. Die ausgewählten Schuhe bringt sie persönlich zum Kunden.

Neben dem komplizierten und aufwendigen Verkauf beschäftigt die Schuhhändlerin aber noch etwas anderes: langfristige Schäden der Kinderfüße. „Eltern fehlt die Beratung und so wählen sie vielleicht falsche Schuhe. Kinderfüße verformen sich noch schnell und die Schäden müssen dann später korrigiert werden“, befürchtet sie.

Neuer Online-Shop trotz Bedenken

Auch Peter Zimmermann gibt aktuell telefonisch und per E-Mail Tipps. „Wir lassen uns auch Fußabdrücke schicken. Die Kunden sind da sehr verständig“, sagt der Inhaber vom Schuhgeschäft „Der Kleine Draufgänger“. Parallel arbeitet das Unternehmen an einem Online-Shop.

Aktuell findet sich auf der Website zwar eine Übersicht über die Schuhe, einen Shop gibt es aber nicht. Da in dem Familienbetrieb die Beratung oberste Prämisse ist, hat man mit dem Online-Verkauf lange gehadert. „Ich hoffe aber, dass wir nun bald mit dem Shop starten können“, sagt Zimmermann.

Bereits frisch gestartet ist Falk Reimann mit seinem Online-Shop. Auch der Geschäftsführer von „Wildfang“ sieht vor allem bei Laufanfängern die Problematik. „Die Eltern bestellen Schuhe und bekommen es dann zu Hause alleine nicht hin“, weiß er.

Denn Kindern in ihre ersten Schuhe zu helfen, brauche Geduld. „Die Fußspannung fehlt anfangs“, erklärt Reimann. Das erschwere Eltern und Kindern die Anprobe. Am Telefon versucht Reimann nun, die Eltern zu unterstützen, ihnen mit kleinen Kniffen unter die Arme zu greifen.

Probierpakete erleichtern die Auswahl

Auch Babett Nowag berät telefonisch und per E-Mail. Für größere Kinder schnürt die Geschäftsführerin von „Schuhwidu“ Probierpakete, die kontaktlos am Laden abgeholt oder geliefert werden können. Dabei hilft, dass sie Kundendateien anlegt und so bei Bestandskunden auf Informationen zum Fuß und Gangbild zurückgreifen kann.

Neukunden liefern ihr Bilder von getragenen Schuhen der Kinder sowie Länge und Breite der Füße. „Außerdem schicken sie mir ein Foto vom gesamten Fuß, inklusive einer Packung Taschentücher als Vergleichsmaß“, erklärt sie. „Was man jungen Müttern und Laufanfängern antut, hat für mich weder Hand noch Fuß“, findet Nowag.

Blick über die Ländergrenze

Kinderschuhe zählen zur Grundversorgung – finden Eltern. Doch nicht nur sie sind es, die ihrem Ärger in Online-Foren Luft machen. Auch Schuhhändler finden hier zueinander, weswegen seit einigen Tagen Neuigkeiten aus anderen Bundesländern unter ihnen die Runde machen. So zählen Baby- und Kleinkinderartikel in Bayern zu Gütern des täglichen Bedarfs. Unter bestimmten Voraussetzungen und unter Einhaltung gewisser Maßgaben können hier auch Kinderschuhgeschäfte eine Genehmigung zur Öffnung erhalten.

In Sachsen undenkbar, wie das Sozialministerium bekräftigt. „Im Rahmen der Schließungsanordnungen ist eine Rechtsgrundlage für Ausnahmegenehmigungen nicht vorgesehen“, heißt es. Außerdem: „Die Grundversorgung für Kleinkinder findet vielmehr in Supermärkten statt.“ Ob Eltern von Laufanfängern und Kleinkindern das ähnlich sehen, ist fraglich.

