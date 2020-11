Leipzig

Ein Ende der Diskussion um die „ Querdenken“-Demonstration in Leipzig ist im Augenblick nicht ersichtlich. Die Beteiligten schieben sich den schwarzen Peter gegenseitig zu, Verwaltung, Justiz und Polizei wollen jeweils nicht die Schuld auf sich nehmen. Hier der Überblick dessen, was sie sagen und was wir wissen.

Das sagen Innenminister und Polizei

Für Innenminister Roland Wöller ( CDU) war bereits am Sonnabend klar: Der schwarze Peter liege in erster Linie beim Oberverwaltungsgericht in Bautzen. „Ich kann es bis heute nicht verstehen, warum das OVG diese Großdemonstration genehmigt hat“, wiederholte er auch am Freitag noch einmal. Außerdem hat er die Stadt Leipzig im Visier: „Die Versammlung hätte gar nicht beginnen dürfen. Die Stadt Leipzig hat zu spät gehandelt“, so der Minister mit Blick auf die tausendfachen Verstöße gegen Maskenpflicht und Mindestabstände der Teilnehmer auf dem Augustusplatz. Versäumnisse der Polizei benannte der CDU-Politiker bisher nicht.

Das machte dafür Landespolizeipräsident Horst Kretzschmar mit Blick auf die durchbrochene Polizeikette am Wintergartenhochhaus. Bei den gewaltsamen Übergriffen von Hooligans seien die Beamten dort mit zwei von 21 Hundertschaften „unzureichend personell aufgestellt gewesen“, sagte er.

Und auch Leipzigs Polizeipräsident Torsten Schultze bekannte: „Die Durchsetzung des Infektionsschutzes wurde nicht erreicht.“ Die Rolle von Einsatzleiter Frank Gurke war in der Diskussion bisher kein Thema.

Das sagt die Justiz

Vertreter des Oberverwaltungsgerichts haben sich zu den Entscheidungsgründen ihres Leipzig-Beschlusses bisher nicht geäußert. Sehr wohl aber zu dem Vorwurf, der 6. Senat habe ideologisch entschieden. Hintergrund: Einer der beteiligten Richter ist auch Redakteur der Sächsischen Verwaltungsblätter. Gerichtspräsident Erich Künzler ist einer der Herausgeber. In der juristischen Fachzeitschrift ist im November ein Artikel eines Offenbacher Anwalts erschienen, der die Gefährlichkeit von Covid-19 herunterspielt. Künzler sagte später dem MDR, der Aufsatz hätte nicht angenommen werden dürfen.

Eine „coronaskeptische Haltung“ bei den OVG-Richtern sehe er aber nicht. Justizministerin Katja Meier ( Bündnis 90/Grüne) erklärte: „Das OVG in Bautzen trifft seine Entscheidungen in richterlicher Unabhängigkeit.“ Eine Einflussnahme oder Bewertung von gerichtlichen Entscheidungen durch die Exekutive verbiete sich daher. Diese Aussage durfte als Gruß an ihren Kabinettskollegen Wöller verstanden werden.

Gleichwohl kritisieren auch Rechtsexperten, wie Wolfgang Janisch, Reporter der Süddeutschen Zeitung und langjähriger Berichterstatter von den obersten Gerichten in Karlsruhe, den Beschluss. Die Zulassung von 16.000 Teilnehmern sei viel zu hoch gegriffen und verkenne, dass die Teilnehmer nicht wie „eingemauerte Stelen auf dem Platz funktionieren“, sondern sich auch bewegen. Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof machte es eine Woche vor der Leipziger Kundgebung vor und ließ nur 1000 „Querdenker“ auf die Münchner Theresienwiese, mit einer fast viermal so großen Fläche wie das angemeldete Areal in der Messestadt.

Das sagt die Stadt Leipzig

Oberbürgermeister Burkhard Jung ( SPD) teilt gleich in alle Richtungen aus. Am Sonntag erklärte er gegenüber der LVZ: „Ich bin empört über den Beschluss des OVG, der fern jeglicher Realisierbarkeit ist.“ Er kritisiert als Verwaltungschef im Neuen Rathaus aber auch die eigene Versammlungsbehörde: „Die Veranstaltung hätte gar nicht starten dürfen, weil sofort klar war, dass man sich überhaupt nicht an die Regeln hält. Das müssen wir in Zukunft besser machen.“ Und in Richtung Polizei formulierte Jung: „Es waren zu wenig Kräfte da, und die Polizei war überfordert.“

Wöller hatte am Donnerstag nach stundenlanger Befragung im Innenausschuss ebenfalls die Versammlungsbehörde noch einmal angezählt. Jung konterte bei Facebook: „Pfui, Herr Wöller, das sagen Sie, nachdem Sie live im Lagezentrum zugeschaut haben, wie Hooligans, Nazis u. a. Polizeikräfte überrennen und über den Ring in Leipzig ungehindert marschieren...“

Ordnungsbürgermeister Heiko Rosenthal (Linke) musste sich am Mittwoch im Stadtrat erklären. Dabei erwähnte er, dass der Stadtverwaltung im Vorfeld gar nicht alle Tatsachen bekannt gewesen waren. So sei immer nur vom Veranstaltungsort Augustusplatz die Rede gewesen. Ansonsten hätte das Ordnungsamt etliche der 27 Gegendemos an den anderen Standorten in der City gar nicht belassen. Tatsächlich erstreckte sich das Veranstaltungsareal bis zur Karl-Tauchnitz-Straße.

Zumindest dem OVG lag eine korrekte Karte der Fläche vor. Klar ist aber auch, die Polizei hat der Stadt eine Gefahrenprognose mit 16.000 Teilnehmern zugearbeitet, obwohl bundesweit für die Kundgebung mobilisiert wurde und andere Experten wie Benjamin Winkler von der Amadeu-Antonio-Stiftung von einer wesentlich höheren Zahl von bis zu 38.000 ausgingen.

Das sind die Forderungen aus der Politik

Vor allem Landespolitiker in Dresden haben sich auf die Person Roland Wöller fokussiert. Auch Abgeordnete von den Koalitionspartnern werden mehr oder weniger deutlich laut. „Wenn der Innenminister Verantwortung so von sich weist, muss er sich die Frage stellen lassen, ob er die Verantwortung überhaupt noch will“, sagte SPD-Innenexperte Albrecht Pallas. Die Grünen hatten bereits am Wochenende Wöllers Rücktritt gefordert. SPD-Chef Martin Dulig sprach zwar von einer „intensiven Belastung für die Koalition“, Grünen-Fraktionschef Wolfram Günther erklärte aber: Man rede nicht über einzelne Köpfe.

Was hat der Freistaat bisher unternommen?

Sachsen hat die Corona-Schutzverordnung nachgebessert. Seit Freitag gilt: An Demonstrationen dürfen nur noch bis zu 1000 Menschen teilnehmen. Nur in Ausnahmefällen dürfte die Anzahl überschritten werden, wenn die dafür die notwendigen „technischen und organisatorischen Maßnahmen“ getroffen würden, um das Infektionsrisiko zu senken.

