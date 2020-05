Die Zahl der angezeigten Verstöße gegen die Corona-Regeln wächst. In Leipzig werden derzeit knapp 1600 Anzeigen bearbeitet, fast 100 000 Euro an Bußgeldern wurden verhängt. Sachsenweit registrierte die Polizei über 6500 Straftaten in diesem Bereich.

Die Reiterstaffel der Polizei kontrollierte zu Ostern das Ausgehverbot am Cospudener See in Leipzig. Inzwischen wurden die Auflagen gelockert, in den letzten Wochen gingen allerdings viele Anzeigen gegen Regelverstöße ein. Quelle: Kempner