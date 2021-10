Das hat der Leipziger Stadtrat am Mittwoch beschlossen

Leipzig

Neue Amtsleiter, neue Manager bei der LWB, neue Klimavorgaben und Radwege: Der Stadtrat hatte am Mittwoch ein volles Tagungsprogramm. Die wichtigsten Entscheidungen hier im Überblick:

Zwei neue Amtsleiter gewählt

Ab 1. Januar 2022 wird Constanze Anders das Gesundheitsamt der Stadt Leipzig leiten. Der Stadtrat wählte sie einstimmig und folgte damit der Empfehlung der Personalauswahlkommission. Anders, die derzeit das Sachgebiet Infektionsschutz und die Impfstelle in der Abteilung Hygiene des Gesundheitsamtes leitet, war eine von vier Bewerberinnen für die mit monatlich 9059,22 Euro dotierte Stelle. Die 1983 in Borna geborene Fachärztin für das Öffentliche Gesundheitswesen folgt auf Regine Krause-Döring, die zum Jahresende in den Ruhestand geht.

Constanze Anders leitet ab Januar 2022 das Leipziger Gesundheitsamt. Quelle: Marie Wesemann

Matthias Laube wird am 1. März 2022 die Nachfolge des langjährigen Leipziger Ordnungsamtsleiters Helmut Loris antreten. Der Stadtrat wählte ihn mit großer Mehrheit (acht Enthaltungen) zum künftigen Leiter der Behörde. Laube, der 1979 in Schkeuditz geboren wurde, studierte an der Deutschen Hochschule der Polizei in Münster und arbeitet derzeit als Referent und Projektleiter im Innenministerium von Sachsen-Anhalt. Seine Vergütung erfolgt nach dem sächsischen Besoldungsgesetz, Gruppe A 14 (monatlich 4324,20 Euro bis 6303,75 Euro).

Neue LWB-Spitze ab 2022

Doreen Bockwitz (46) und Kai Tonne (52) bilden ab 1. Januar 2022 die neue Geschäftsführung der kommunalen Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft (LWB). Die Neuwahl war notwendig geworden, da Ute Schäfer und Iris Wolke-Haupt Ende März das Unternehmen verlassen hatten. Bockwitz studierte an der Leipziger Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur (HTWK) Wirtschaftsingenieurwesen und ist derzeit als Niederlassungsleiterin bei einer großen Gebäudeplanungsgesellschaft beschäftigt. Tonne, der an den Universitäten Bielefeld und Tübingen Betriebswirtschaftslehre studiert hatte, arbeitet seit 2007 in unterschiedlichen Funktionen für die LWB, derzeit als Interimsgeschäftsführer. Beide Manager, die einstimmig gewählt wurden, erhalten eine jährliche Grundvergütung von jeweils 190.000 Euro zuzüglich einer Erfolgsprämie von 30.000 Euro.

Doreen Bockwitz und Kai Tonne werden ab 1. Januar 2022 die Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft leiten. Quelle: LWB

Bis zu 25 neue Photovoltaikanlagen pro Jahr

Die Stadtwerke müssen den Ausbau der erneuerbaren Energien beschleunigen. Sie sollen nun jedes Jahr neue Anlagen mit einer Leistung von ein bis anderthalb Megawatt-Peak auf Dächern kommunaler Gebäude errichten. Das entspricht etwa Photovoltaikanlagen auf 100 bis 150 Eigenheimen. Den Antrag dazu hatte die SPD gestellt. Mit Blick auf das Klimasofortprogramm und die Investitionen der Stadtwerke in die Wärmewende passiere zwar schon einiges, hob Fraktionsvorsitzender Christopher Zenker hervor. „Es geht aber zu langsam und es ist vor allem beim Ausbau der Solarenergie zu unkonkret“, monierte er. Das Stadtrat beauftragte nun den Oberbürgermeister, mit den Stadtwerken und deren Tochterunternehmen, der Leipziger Kommunalen Energieeffizienz GmbH (LKE), ab 2022 eine jährliche Zielvereinbarung über den Photovoltaik-Ausbau abzuschließen.

Stadtrat spricht sich für Pop-Up-Radwege aus

Der Stadtrat hat sich jetzt auch zu temporären Radverkehrsanlagen, sogenannten Pop-Up-Radwegen, bekannt. Der Umweltverband Ökolöwe hatte eine Petition dazu eingereicht. „In Zukunft setzt die Verwaltung dieses Mittel an geeigneten Stellen auch abseits von grundhaftem Straßenausbau in Leipzig ein“, heißt es in dem am Mittwoch gefassten Beschluss. Zudem wurde die Verwaltung aufgefordert, über „kleine Maßnahmen zur Förderung des Rad- und Fußverkehrs“ schneller zu entscheiden und diese auch zügig umzusetzen. Als erstes müssen bis Ende 2022 sechs weitere Radwege markiert werden. Konkret geht es um den westlichen Innenstadtring (Käthe-Kollwitz- bis Karl-Tauchnitz-Straße), Merseburger Straße (An der Merseburger Straße bis Schomburgkstraße stadteinwärts), Berliner Straße (Kurt-Schumacher- bis Erich-Weinert-Straße), Linkelstraße (Stammestraße bis Georg-Schumann-Straße), Riebeckstraße (Stötteritzer bis Mühlstraße) und Erich-Zeigner-Allee (Karl-Heine-Straße bis Antonienstraße). Für diese Abschnitte seien Vorprüfungen bereits abgeschlossen.

Vergabe der Weihnachtsmarkt-Konzession verschoben

Die geplante Abstimmung über die Vergabe der Dienstleistungskonzession der Stadt Leipzig für die Ausrichtung des Weihnachtsmarktes in den Jahren 2022 bis 2031 an die Käthe Wohlfahrt KG, die am Mittwoch im nichtöffentlichen Teil der Ratsversammlung erfolgen sollte, wurde von Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) überraschend von der Tagesordnung genommen. Wie berichtet, hatte es im Vorfeld Irritationen über das Ausschreibungsverfahren und die Bewertung der Angebote der fünf Bieter durch das Marktamt gegeben. Für den Konzessionsinhaber ist der Weihnachtsmarkt, der jedes Jahr mehr als zwei Millionen Menschen anlockt, ein lukratives Geschäft. 1,3 Millionen Euro bringen die vier bis fünf Wochen jedes Jahr dem Organisator ein. Auch die Stadt Leipzig bekommt etwas ab. Sie erwartet künftig jedes Jahr eine Konzessionsabgabe von 109.500 Euro, ein Drittel mehr als bislang.

Von K. S.