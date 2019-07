Leipzig

Mitten in der City wächst der Rohbau für eine neue Grundschule am Addis-Abeba-Platz: „Zwei Etagen haben wir geschafft, zwei kommen noch drauf“, sagt Bauleiter Jörg Wetzel. Kompakt und rasch wird die neue Bildungsstätte auf den lange Zeit als Grünfläche genutzten Trümmergrundstücken zwischen Jablonowski-, Brüder- und Leplaystraße hochgezogen. Davon überzeugte sich Schulbürgermeister Thomas Fabian ( SPD), der gemeinsam mit einigen Stadträten in dieser Woche Schulbaustellen besichtigte – die LVZ war exklusiv dabei. „Es ist ein ehrgeiziges Programm, das wir da umsetzen müssen. Wer hätte vor zehn Jahren gedacht, dass wir so viele neue Schulen brauchen“, sagt er.

Wie berichtet, hat der Stadtrat vor der Sommerpause den Schulentwicklungsplan bis 2030 beschlossen – rein rechnerisch muss Leipzig bis 2030 etwa 16 Grundschulen, sieben Oberschulen sowie 12 Gymnasien zusätzlich errichten. Oder eben vorhandene Häuser aufstocken sowie erweitern. Dabei ist Eile geboten. Hier eine Auswahl von aktuellen Baumaßnahmen.

Zur Galerie Vier Grundschulen, drei Oberschulen – Schulbürgermeister Thomas Fabian (SPD) und Stadträte verschiedener Fraktionen sind unterwegs auf einigen Schulbaustellen.

Grundschule am Addis-Abeba-Platz

Im Oktober hat der Bau am Addis-Abeba-Platz begonnen, die aufgrund des Trümmergrundstücks samt möglicher Altlasten auf schwierigem Gelände entsteht. Dort waren zu DDR-Zeiten sowohl ein Mischwerk als auch eine chemische Reinigung angesiedelt, der Boden wurde mit Trümmern verfüllt. Das hat im Vorfeld etliche Untersuchungen notwendig gemacht, der Aushub dauerte etliche Monate. Entstehen wird ein Viergeschosser für 448 Kinder mit Hort samt Freigelände für Sport und Spiel sowie zusätzlichen Grünflächen (Kosten: rund 20 Millionen Euro). Das Dach soll begrünt werden. Auch zwei übereinander gestapelte Einfeld-Sporthallen wird es im Schulkomplex geben, die auch für den Vereinssport genutzt werden können. „Der Rohbau der Halle wird Ende des Monats fertig, die Schule einen Monat später“, so Wetzel. Danach beginnt der Innenausbau – die Schule, deren Klassen bis dahin am Dösner Weg unterrichtet werden, soll zum Schuljahr 2020/21 in Betrieb gehen. Das betrifft auch den Neubau an der Gießerstraße in Lindenau, der ebenfalls dringend benötigt wird.

Grundschule Gießerstraße

Diesen Neubau am Karl-Heine-Kanal, den die Architekten Steffen Barnikol und Herrmann Thoma mit zwei markanten Kopfbauten und einer baulichen „Einschnürung“ im mittleren Bereich entworfen haben, lässt sich die Stadt etwa 16,27 Millionen Euro kosten. Die Grundschule sowie die Zweifeldsporthalle und die dafür erforderlichen Freianlagen (Pausenhof, Hort- und Sportflächen) für 504 Schüler sind schon mächtig in die Höhe gewachsen. Das Gebäude mit vier Etagen sowie großen Fenstern für die Mensa wird energetisch hochwertig als Passivhaus errichtet. Sowohl Schule als auch die Sporthalle erhalten ein Gründach. „Wir haben im Juli 2018 begonnen, der Rohbau wird im August/September fertig sein“, so Bauleiter Hartmut Steg. Auch auf diesem Grundstück – gelegen in einem ehemaligen Industriegebiet mit Zinkerei und Betriebstankstelle – mussten Altlasten im Boden beseitigt werden. Doch das habe man im Griff. „Ich bin sehr froh, dass dieses Grundstück nicht verkauft wurde“, konstatiert Fabian. Und weiß, dass das Schulprojekt auf dem benachbarten Jahrtausendfeld seit Jahren brach liegt, da sich Stadt und Eigentümer nicht einigen. Die neue Grundschule Gießerstraße bekommt sogar einen Tunnel, der von der Schule unter dem Radweg hindurch zur Sportfreifläche führt.

Grundschule am Opferweg

Eine Baustelle ist nach wie vor das denkmalgeschützte Gebäude am Opferweg (Baujahr 1894), das um einen dreigeschossigen Anbau erweitert wurde (Kosten: 10,87 Millionen Euro). Dort läuft der Innenausbau auf Hochtouren. Die Schule soll schließlich nach den Sommerferien an den Start gehen. Die Paul-Robeson-Grundschule, die sich derzeit das Gebäude mit der gleichnamigen Oberschule in der Jungmannstraße teilt, zieht dort ein. „Wir waren vom ersten Tag an dabei und konnten den Bau nach unseren Wünschen beeinflussen“, erzählt Schulleiterin Ute Wolter. Mit dem Projekt „Schule am Opferweg“ war die Stadt Leipzig einer von fünf Siegern des bundesweiten Wettbewerbs „Schulen planen und bauen“ und konnte bereits im April 2013 einen Preis der Montag-Stiftung erhalten. Lehrer und Eltern waren an der Diskussion beteiligt, für den historischen Schulstandort ein modernes pädagogisches Konzept zu erarbeiten. Später hat es sich aber über Jahre hingezogen, bis der Ausbau starten konnte (die LVZ berichtete). „Wir haben durchgesetzt, dass wir eine Aula erhalten“, so Schulleiterin Wolter. Für den Laien sieht es derzeit nicht so aus, als ob die Schule rechtzeitig fertig wird. „Es wird sportlich“, sagt die Schulleiterin. Die Experten der Stadt bleiben optimistisch. Klar ist aber, dass sowohl Freiflächen als auch die neue Einfeldsporthalle frühestens nach den Herbstferien nutzbar sind.

Grundschule Erfurter Straße

Schmuck von außen präsentiert sich die Schule Erfurter Straße. Das ehemalige Haus der Erich-Kästner-Grundschule, die nebenan einen Neubau bezogen hat, wurde bei laufendem Betrieb saniert (Kosten: gut acht Millionen Euro). Zum Schuljahresbeginn ziehen drei erste Klassen ein, die einen separaten Zugang bekommen. Janette Wenzel, die Bauleiterin, achtet sehr darauf, dass der Bauablauf den Schulbetrieb nicht stört. Denn auch vorher, als lärmintensive Arbeiten anstanden, haben Kinder in dem Haus gelernt. Die lassen sich zudem gerne ablenken, finden das Baugeschehen interessant. Alles, was Lärm und Staub erzeugt, wurde daher in die Nachmittagsstunden verlegt. „Bei laufendem Betrieb zu bauen, ist eine Herausforderung“, konstatiert Janette Wenzel. Derzeit laufen viele Arbeiten im Inneren – die Klassenzimmer werden hergerichtet. Die Arbeiten an den Außenanlagen sind ebenfalls nicht beendet, sie werden noch mit Spielgeräten bestückt. „Bis Oktober wird alles fertig.“

Neben der LVZ hat auch der Mitteldeutsche Rundfunk umfangreich zum Thema Schulhausbauten recherchiert. Das Fernsehen berichtet am Sonnabend, 13. Juli, bei MDR aktuell ab 19.30 Uhr.

Von Mathias Orbeck