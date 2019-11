„Die Angst der Deutschen ist vererbt“

Leipzig

Das Zeitgeschichtliche Forum in Leipzig widmet sich in seiner neuen Ausstellung aktuellen Gefühls- und Stimmungslagen der Deutschen. Dabei geht es um kollektive Ängste. Einer, der diese genau kennt und erforscht, ist der Neurowissenschaftler, Arzt und Psychotherapeut Professor Joachim Bauer (68) aus Berlin, der zu diesem Thema einen Vortrag hielt. In seinen Büchern erläutert er, welche Bedeutung Erkenntnisse der modernen Hirnforschung für unser gesellschaftliches Zusammenleben haben. Sein Ziel ist es, unser „jahrelang durch ein Übermaß an Angst gepeinigtes Land ein Stück weit zu heilen“, wie er im LVZ-Interview sagt.

Herr Professor Bauer, Angst ist ein Urinstinkt, die uns auch vor Gefahren schützt. Was ist daran schlecht?

Wer keine Angst vor objektiven Gefahren hat, wird das nicht lange überleben. Narzissten oder Psychopathen, die sich nicht an soziale Regeln halten, weil sie keine Angst vor Bestrafung haben, landen irgendwann im Knast. Als Gefahren-Erkennungssystem, als das sie uns von der Evolution mitgegeben wurde, ist die Angst also unersetzlich. Auf der anderen Seite gibt es jede Menge Menschen, die ständig Angst haben, obwohl es viel sinnvoller wäre, sich zu engagieren, etwas zu tun und an der Lösung anstehender Probleme mitzuwirken.

Wovor haben Sie persönlich Angst?

Meine Frau wurde vor Kurzem als Fahrradfahrerin in Berlin von einer Autofahrerin umgefahren und hat sich einen Wirbel gebrochen. Im Moment bin ich noch etwas nachsichtig mit mir selbst und erlaube mir noch ein etwas erhöhtes Maß an Angst, dass ihr erneut etwas zustoßen könnte. Irgendwann muss dann aber wieder gut sein. Was hilft, ist nicht ständige Angst, sondern achtsames, vernünftiges Verhalten.

Nun haben viele Menschen Angst vor Krankheiten, sozialem Abstieg oder Einsamkeit. Wie erklären Sie sich, dass kollektive Ängste in unserer Gesellschaft so zugenommen haben?

Wer über lange Zeit Enttäuschungen erlebt hat und entmutigt wurde, landet irgendwann in „gelernter Hilflosigkeit“. Das ist ein Begriff des weltbekannten Psychologen Martin Seligman. Krankheit, sozialer Abstieg und Einsamkeit sind Risiken, denen jeder Mensch ausgesetzt ist, gegen die wir aber auch etwas tun können. Wessen Gesundheit wackelt, kann damit beginnen, gesünder zu leben. Wer von sozialem Abstieg bedroht ist, kann in eine Gegend umziehen, wo Arbeitskräfte gesucht werden. Wer einsam ist, kann sich einem Verein anschließen und mitmachen. Martin Seligman sagte mir kürzlich: Ihr Deutschen müsst mehr positive Psychologie praktizieren. Recht hat er.

Wie entstehen kollektive Angstzustände eigentlich?

Durch Traumatisierung. Wir haben zwei verlorene Weltkriege hinter uns. Zweimal haben wir Deutschen uns durch unfähige Führer zu teils schwachsinnigen, teils verbrecherischen Abenteuern verführen lassen und wurden zweimal böse abgestraft. Hitlers Nazis haben erst andere Völker traumatisiert, was zur Folge hatte, dass Deutschland in Schutt und Asche gelegt wurde, weshalb ich mich wundere, warum einige das wiederholen wollen. Traumatisierungen haben nicht nur eine erhöhte Angstbereitschaft zur Folge, sondern hinterlassen auch Spuren im Erbgut. Unsere deutsche Angst ist weitervererbt. Damit das ausheilen kann, brauchen wir eine lange Zeit des Friedens.

Warum breiten sich Ängste eigentlich so rasant aus?

Menschliche Angst kann ansteckend sein wie eine Viruserkrankung. Früher, als es in Kliniken noch Säuglingsstationen gab, konnte man regelmäßig folgendes beobachten: Alle Säuglinge lagen still und zufrieden in ihren Bettchen. Plötzlich bekommt ein Säugling aus irgendeinem banalen Grund Angst und beginnt zu schreien. Innerhalb weniger Sekunden schreit die ganze Säuglingsstation. Auch wir Erwachsenen verhalten uns im Prinzip nicht anders. Spezielle Nervenzellen unseres Gehirns, die sogenannten Spiegelnervenzellen, machen es möglich, dass Menschen sich mit Stimmungen und Gefühlen gegenseitig anstecken. Die Ansteckung mit Angst erfolgte früher durch Mund-zu-Mund-Propaganda. Heute sind es vor allem die Medien und sozialen Netzwerke, über die Gefühle – und hier vor allem Angst und Hass - verbreitet werden. Eine weitere, ungute Rolle bei der Verbreitung von Angst- und Hassgefühlen spielen populistische Politiker.

Wem nützt das Verbreiten von Angst?

Sie nützt denen, die ihre reißerischen medialen Produkte verkaufen wollen. Wir haben gute Medien, die sachlich berichten, und solche, die es vor allem darauf abgesehen haben, alles zu skandalisieren. Hinzu kommen die sozialen Netzwerke, in denen Leute, die offenbar tagsüber nichts zu tun haben, nur Angst und Aggression in die Welt hinaustragen. Mein Rat ist: Weg von den sozialen Netzwerken! Und: Traue keinen Berichten, die Dir nur Angst machen sollen, ohne dass sie Dir eine gute, menschliche Lösung anbieten!

Deutsche haben eine besonders ausgeprägte Bereitschaft, sich Angst machen zu lassen. Gibt es da Unterschiede in Ost und West?

Aus der Denkweise „Hier der Osten, dort der Westen“ müssen wir endlich rauskommen! Gemeinsam sind wir ein wunderbares Land. Wir werden unschlagbar sein, wenn wir voneinander lernen. Der Westen kann vom Osten lernen, dass Egoismus und Habgier nicht alles ist, was im Leben zählt. Der Osten kann vom Westen lernen, dass Freiheit nicht nur Risiken, sondern auch Chancen beinhaltet, die man beherzt nutzen kann.

Die Ausstellung thematisiert neben Waldsterben und Angst vor einem Atomkrieg vor allem die Flüchtlingswelle. Warum sind die Ängste vor Fremden in unserer Gesellschaft besonders groß?

Die Angst vor dem Fremden ist etwas Normales, Menschliches. Wenn Fremde zu einer schon bestehenden Gemeinschaft dazukommen, brauchen Menschen Zeit, um Angst abzubauen. Wer wie ich in der Flüchtlingshilfe aktiv ist, wird entdecken, dass wir mit den Geflüchteten, auch wenn sie uns anfangs noch fremd waren, am Ende durchaus gut zusammenleben können. Die Integration Fremder ist ein anstrengender Prozess, der staatlich unterstützt werden muss: bei der Schaffung von neuem Wohnraum, bei der Erweiterung oder dem Bau von Schulen, bei der Schaffung von zusätzlichen Arbeitsmöglichkeiten und bei der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. In allen diesen Bereichen müssen wir nachbessern, aber wir können es schaffen.

Gibt es Rezepte gegen die Angst?

Wir brauchen, was ein Berliner Arztkollege „zuversichtliches Denken“ genannt hat. Früher nannte man das „Hoffnung“. „Zuversichtliches Denken“ heißt, endlich aufzuhören, immer nur in die Richtung einer angeblich düsteren Zukunft zu starren. Tatsächlich wissen wir über die Zukunft nichts, wirklich gar nichts. Wenn unsere Großeltern und Eltern nach dem letzten Krieg, als Deutschland in Schutt und Asche lag, ihren Ängsten gefolgt wären und den Sprüchen irgendwelcher Neonazis hinterhergelaufen wären, dann stünden wir heute nicht da, wo wir stehen. Was jetzt hilft, ist die positive Vision einer Zukunft, in der soziale Gerechtigkeit, Klima- und Umweltschutz und globale Fairness oberste Priorität haben.

Von Mathias Orbeck