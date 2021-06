Leipzig

Keine schönen Tage für Zugreisende – am heutigen Sonnabend und voraussichtlich bis zum morgigen Sonntagvormittag kommt es rund um Leipzig zu zahlreichen Umleitungen und Einrichtung von mehreren Ersatzverkehrsstrecken. Das teilte die Deutsche Bahn mit. Wegen Bauarbeiten am Stellwerk wird unter anderem der Leipziger Citytunnel gesperrt. Es kommt zu Sperrungen auf den Strecken vom Hauptbahnhof bis zur Messe, nach Wiederitzsch, Leutsch und am morgigen Sonntag auch auf der Strecke vom Hauptbahnhof nach Engelsdorf und zwischen Stötteritz und Neukieritzsch.

Zugreisende müssen sich auf Schienenersatzverkehr einstellen und mit veränderten Fahrtzeiten und längeren Wartezeiten rechnen. Auch bei Fernverkehrsverbindungen über Leipzig kommt es derzeit zu Einschränkungen.

Die Bauarbeiten finden im Rahmen des Programms „#Neues Netz für Deutschland“ statt, teilt die Deutsche Bahn mit. Rund 650 Millionen Euro sollen dabei in die Infrastruktur in Sachsen investiert werden.

Von LVZ