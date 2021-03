Leipzig

Mit der Hoffnung ist es ein wenig wie mit der Kultur an sich: Wie sehr man sie braucht, merkt man erst, wenn sie einmal fehlt.

Mit der Hoffnung ist es allerdings gerade so eine Sache. Wie schön wäre es, sich heute Theaterkarten oder Opernplätze für einen festgelegten Abend zu kaufen, an dem die Pandemie sicher vorbei ist. Wer zuletzt angesichts sinkender Zahlen auf die Verkündung eines solchen Corona-Enddatums gehofft hatte, muss sich aber vorerst wieder zurück in den Lockdown-Sessel plumpsen lassen. Denn draußen, wo verheißungsvoll die Sonne scheint, greift die britische Mutation um sich. Impfmüdigkeit kommt auf. Die Inzidenzen steigen wieder. Es schließen sogar wieder die ersten wiedereröffneten Schulen.

Es braucht dringend Hoffnung

Das ist schlecht, weil es dringend Hoffnung braucht, um den Lockdown – nun ja – lockerer zu nehmen. Beispielsweise den andauernden Verzicht auf Oper oder Gewandhaus. Wie lange noch? Und lässt sich in Leipzig so etwas wie Hoffnung auf Öffnungen spüren?

Verweilen wir für einen Moment auf dem Augustusplatz, auf der Achse Mahler/Masur. Wie zwei stillgelegte Dampfer stehen sich die beiden Häuser gegenüber. Oder liegt da nicht ein Bitzeln in der Luft? Tatsächlich befindet sich eines der beiden in Lauerstellung. Während es auf den Türen der Oper unaufgeregt heißt, man sei „bis auf weiteres geschlossen“, verkündet das Gewandhaus auf Bildschirmen, man habe bis Ende Februar geschlossen. Auf der Website korrigiert man schon einen Monat weiter: Ende März. Fast so, als würde es danach plötzlich weitergehen. Ja, solche Lockdown-Deadlines erzeugen Hoffnung.

Ausreichend Sicherheit bei 40 Prozent Auslastung

Das Gewandhaus meint es mit der Hoffnung durchaus ernst. Das Haus unterstützt ein „mehrstufiges Konzept“, Titel: „Schrittweise Rückkehr von Zuschauern und Gästen“, das am Montag publiziert wurde. Die Initiative will mithilfe von zum Beispiel Virologen und Rechtsexperten zeigen, dass mittels bestimmter Lüftungs- und Schnellteststrategien Kulturorte wie das Gewandhaus mit 40 Prozent Auslastung durchaus wieder unter sicheren Bedingungen öffnen könnten. Der Plan, der das zu beweisen versucht, soll den nötigen Druck ausüben.

Die Berliner Oper hat den Plan initiiert, der Münchner Gasteig, das Konzerthaus Dortmund oder eben das Gewandhaus trommeln mit. Aber der stumme Riese gegenüber, die Leipziger Oper? Hat nicht unterschrieben. Warum nicht? Also einmal, am Mendebrunnen vorbei, hinübergelaufen und nachgefragt bei Ulf Schirmer, Intendant und Generalmusikdirektor, der sagt: Man verfolge weiterhin sein eigenes Konzept, das sich an Inzidenzen orientiere und „in der Abstimmung mit allen zuständigen Behörden“ entstehe. Man setze lieber auf Vorschläge des Robert-Koch-Institutes. Ein Alleingang, ein Stufenplan? Lieber nicht, sagt Schirmer. Es könne „kein Konzept etwas daran ändern, dass Covid-19 uns allen immer noch einen Schritt voraus ist.“

Heimkino statt Kino-Theater

Ein Problem hat die große Oper nicht: Es wird niemand vergessen, dass es sie gibt. So ein Schicksal könnte aber andere ereilen. Vom Augustusplatz geht es quer über den Markt, hinein in eine der vielen Leipziger Passagen, in der sich das Passage-Kino versteckt. Zwei junge Frauen laufen hindurch. Das Kinofoyer ist nur noch eine Fußgängerabkürzung. Vielleicht haben die Frauen längst ihr eigenes Kino zu Hause: Im Pandemiejahr 2020 wurden 11,3 Prozent mehr Fernseher verkauft als zuvor. Auch deshalb leuchtet Kino seine Passage am Sonntag bunt aus – im Rahmen der bundesweiten Aktion „Kino leuchtet. Für dich“. Vielleicht nicht in der Hoffnung auf einen konkreten Wiedereröffnungstag. Aber darauf, dass es nach Corona nicht vergessen sein wird.

Weiter Richtung Süden. Lange Zeit waren die Gastronomen hier die Lautesten, wenn es darum ging, den Lockdown zu kritisieren. Mittlerweile hat die Kultur aufgeholt. Die Plakate der bundesweiten Aktion „Ohne uns ist’s still“ hängen auf der Karli alle paar Meter lang. Und an der Buchstabentafel der Nato, am Eingang zur Südvorstadt, wird fast gefrotzelt: „Eltern von 2 Kindern atmen auf: Nur jedes 3. Kind auffällig.“ Ein Seitenhieb in Anspielung auf eine Corona-Studie, die Anfang Februar zeigte, dass seit Lockdown-Beginn ein Drittel aller Kinder psychisch auffällig sei. Eine Lockdown-Alternative hält die Tafel allerdings nicht bereit.

Noch weiter südlich. Am UT Connewitz, wurde die Buchstabentafel einfach abmontiert. Die graue Fassade liegt offen wie eine Wunde. Rechts neben der Tür steht noch eine dritte Variante der Lockdown-Deadline. Kein bisschen vorgreifend, auch nicht hoffend. Und vermutlich so, wie es für Leipzigs gesamte Kulturszene gilt: „Das UT bleibt noch eine Weile geschlossen.“

Von Josa Mania-Schlegel