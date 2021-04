Leipzig

Ganz Connewitz kennt die T6, die Thierbacher Straße 6. Ein verschachtelter Altbau, gelegen im verschlafenen Südosten des Viertels. 20 Erwachsene, vor allem Frauen, und 10 Kinder leben hier. WGs, Kleinfamilien, Patchwork. Manche studieren, andere schreiben ihre Doktorarbeit oder arbeiten als Architekten. Die Kinder gehen alle in dieselbe Kindergartengruppe. Eine Hausgemeinschaft wie aus dem Bilderbuch – deren Zusammenleben aber bedroht ist.

„Ginge es nach dem Eigentümer, sollen wir alle hier raus“, sagt eine Bewohnerin. Wie bitte?

Die Bewohnerinnen der T6 wollen anonym bleiben. Keine Fotos, keine Namen. Der Grund: Ein erbitterter Rechtsstreit mit ihrem Vermieter G., der schon seit Jahren läuft. G. ist Stuckateur und lebt in einer idyllischen Kleinstadt bei Karlsruhe. Das Haus kaufte er in den Neunziger Jahren. In Leipzig gehören ihm auch Immobilien auf der Jahnallee oder der Scheffelstraße.

Schikane durch den Vermieter: Eingestürzte Wände, kein warmes Wasser

Mit Medien redet G. nicht, auch nicht mit der LVZ. Also zurück in die T6, zu den Bewohnerinnen, von denen einige, auf halber Treppe, eine kleine, Corona-konforme Sitzecke errichtet haben. Es gibt Tee, die Masken bleiben beim Interview auf. Also, warum will der Eigentümer sie loswerden?

Interviewsituation mit Mieterinnen der Thierbacherstraße 6. Quelle: Nora Boerding

Um das zu verstehen, sagen die Bewohnerinnen, muss man die gesamte Geschichte des Hauses kennen. Die T6, dessen neue Fassade weiß strahlt, wirkt von Innen heruntergekommen. Geheizt wird mit Kohle, aufs Klo geht es auf geteilten Etagenbädern. In den Neunziger Jahren kümmerten sich die damaligen Bewohnerinnen selbst um die Instandhaltung des Hauses. Im Gegenzug durften sie recht günstig darin wohnen. Eigentümer G. war zu dieser Zeit noch als eine Art Hausmeister regelmäßig in seiner Immobilie unterwegs.

Erst wird die Modernisierung angekündigt, dann die Kündigung

Aber mit den Jahren kühlte das Verhältnis zwischen Bewohnerinnern und Eigentümer ab. 2013 schickte G. seiner Hausgemeinschaft einen Brief: Er wolle sein Haus modernisieren. Was genau, beschrieb er nicht. Ein Jahr später verschickte er Kündigungen an die Mietparteien, die sich aber später als unrechtmäßig herausstellten. Auch von den Modernisierung war nie wieder die Rede. Im Treppenhaus der T6 ließ G. sich jetzt seltener blicken. Und der Hausverwaltung, die inzwischen die Kommunikation übernommen hatte, kündigte er. Die Mieterinnen fragten sich: Was treibt unser Vermieter da für ein Spiel?

In den folgenden Jahren wurden die Mängel in den Wohnungen der T6 erheblicher. Wenn man die Mieterinnen der T6 lässt, können sie stundenlang von Schäden erzählen. Hier stürzte einmal ein Teil einer Wand ein, dort fiel das Warmwasser aus. Es gibt die Geschichte von dem Schornsteinfeger, der sich eines Tages weigerte, die Kamine auszukehren, weil sie ihm zu instabil vorkamen. Und die von der Wohnung, in der die maroden Balken unter der Badewanne nachgaben, wodurch das Bad unbenutzbar wurde. Außerdem führte das Leitungswasser im gesamten Haus viele Jahre durch alte Bleirohren. Eine Probe, die die Bewohnerinnen an die Wasserwerken verschickte, ergab: Auf keinen Fall trinken.

Bei einer Bewohnerin kommt Wasser durch die Decke Quelle: Facebook

Die Bewohnerinnen schrieben G. Briefe. Das Haus müsse nicht modernisiert, sondern vor allem instandgehalten werden. Aber G., so erzählen sie es, schien sich nicht für seine Mieterinnen zu interessieren. Interessierte sich der Eigentümer nicht für den Job des Vermieters? Die Bewohnerinnen unterbreiteten ihm ein Kaufangebot, er lehnte ab.

Als eines Tages in einer Wohnung die Decke einstürzte, weil sich darüber Wasser angesammelt hatte, klagte zum ersten Mal eine Bewohnerin gegen den Vermieter G. – woraufhin dieser reparieren ließ. Auch andere Schäden ließ G. erst reparieren, wenn ein Gericht ihn dazu verpflichtete. Manchmal dauerten die Prozesse viele Jahre. Bis dahin entwickelte die Hausgemeinschaft Strategien, um den Schäden in ihren Wohnungen auszuweichen. Statt das giftige Leitungswasser zu trinken, schleppten sie Wasserkanister durchs Treppenhaus. Wer kein funktionierendes Bad hatte, den ließ morgens eine Nachbarin zum Duschen in ihre Wohnung.

Mieter unter Druck: „Sein Fenster war halb zugemauert worden“

2016 erhielten die Mietparteien erneut eine Modernisierungsankündigung. Diesmal begannen zwei Jahre später Bauarbeiten. Allerdings nicht dort, wo die Bewohnerinnen es erwartet hatten. Sondern an Stellen, die ihnen unnötig vorkamen. In der T6, die in einem ruhigen Wohnviertel liegt, wurden neue, dreifach verglaste Fenster eingebaut. Die recht intakte Fassade, die früher in der Abendsonne rötlich leuchtete, wurde neu gemacht und ganz weiß. Und jede Wohnung erhielt nun einen eigenen, großen Balkon.

Das Haus, das von Innen an vielen Stellen marode ist, wurde von Außen herausgeputzt. Und das auf eine Weise, die die Bewohnerinnen als rücksichtslos beschreiben. Die Bauarbeiter begannen morgens um sechs. Erst nach einer Beschwerde beim Ordnungsamt wurden sie auf sieben Uhr verschoben. Eines Morgens wachte ein Bewohner auf und wunderte sich, dass es noch dunkel war: Sein Fenster war halb zugemauert worden. Eine Mieterin kam aus dem Urlaub wieder und sah aus ihrem Bad nicht mehr den Himmel, sondern nur noch eine Spanplatte.

„Die Bauarbeiten wurden durchgeführt, als würde niemand in dem Haus wohnen“, sagt eine Mieterin. „Unser Eindruck war klar: Am besten sollen wir alle ausziehen, damit der Eigentümer in Ruhe modernisieren und die Wohnungen neu und teuer vermieten kann.“

Gentrifizierung in Connewitz: Die Mieten in der T6 verdreifachten sich

In Connewitz gibt es, wie in fünf weiteren Leipziger Stadtteilen, den sogenannten Milieuschutz. Das bedeutet, dass Vermieter große Balkone, Aufzüge oder Videosprechanlagen nur in besonderen Einzelfällen einbauen dürfen. Luxussanierungen wie beheizbare Handtuchhalter, Marmorfliesen oder Parkettböden sind ganz verboten. Durch den Milieuschutz soll verhindert werden, dass langjährige Bewohnerinnen aus ihren Vierteln gedrängt werden. Die T6 hat von der Regelung aber nichts. Das Haus liegt genau eine Straßenecke hinter der Grenze, ab der der Schutz gilt.

Mit den neuen Fenstern, Balkonen und der Fassade, wurden die Wohnungen in der Thierbacher Straße teurer, viel teurer – zum Teil um das Doppelte und Dreifache. Wer vorher für 110 Quadratmeter den alten Mietpreis von 350 Euro ohne Nebenkosten zahlte, für den veranschlagte der Vermieter nun 900 Euro. Bei den kleineren Wohnungen kostete der Quadratmeter nun zehn Euro, was in Leipzig schon einem gehobenen Standard entspricht. Die Bewohnerinnen leben aber bis heute mit Etagenbädern, Ofenheizung und vielen Baumängeln, die behoben werden mussten. Einzig die Bleirohre wurden vor anderthalb Jahren ausgewechselt.

Die Mieterinnen wehrten sich mit zwei Anwälten gegen die Erhöhungen – und bekamen recht. Im Juni 2020 entschied das Amtsgericht Leipzig, dass G. aus Baden-Württemberg die zu hoch berechneten Mieten von anderthalb Jahren zurückzahlen musste. Insgesamt mehrere Zehntausend Euro.

Durch ihren Kampf und auch ihre gerichtlichen Erfolge, sind die Mietparteien der T6 zu einer Art Leipziger Modellprojekt geworden. Sie zeigen, was für Rechte Mieter haben, wenn mein Vermieter sein Haus scheinbar willkürlich modernisieren und mehr Miete verlangen will. Auf einer eigenen Facebookseite dokumentieren sie seit Jahren den Fortschritt der Baumaßnahmen an ihrem Haus – und ihre Gegenwehr. „Wir gehen in die Öffentlichkeit und teilen unsere Erfahrungen, um andere in ähnlichen Situation zu unterstützen“, sagt eine Mieterin. „Denn das Problem betrifft am Ende alle.“

Denn umziehen kommt für die Mieterinnen der T6 nicht in Frage. „Hier ist unser soziales Umfeld, wir sind hier sehr gerne zu Hause“, sagt eine von ihnen. Auch wenn es „utopisch“ sei, hege man noch die Hoffnung, das Haus dem Eigentümer eines Tages abzukaufen. Eines stehe für die Allermeisten Bewohnerinnen aber fest: „Wir wollen nicht gehen.“

Von Josa Mania-Schlegel