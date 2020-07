Markkleeberg

Im ersten Teil unseres Interviews mit dem Markkleeberger Rettungsschwimmer Marten Pätzold, sprachen wir über die Ursachen von Badeunfällen. Im zweiten Teil erzählt Pätzold, worauf es beim Retten ankommt. Und, wie es um seine Anerkennung unter den Strandbesuchern steht.

Die Stadt Markkleeberg hat die DLRG seit Juni 2020 damit beauftragt, das Strandbad Ost zu bewachen. DLRG-Rettungsschwimmer Pätzold stammt von hier, ist erst 19 Jahre alt, aber schon seit sechs Jahren als Rettungsschwimmer tätig. Vor seinem Einsatz am Markkleeberger See (mit fast 60 Metern der tiefste See im Leipziger Neuseenland) wachte er am Kulkwitzer See über Badegäste.

Herr Pätzold, zuletzt haben wir besprochen wie gefährlich es sein kann, einen See zu überqueren. Was wäre Ihr Rat, wenn einem auf halber Strecke die Kraft ausgeht?

Nicht in Panik geraten. Wenn es nicht mehr geht, kann man um Hilfe rufen und mit langsamen Bewegungen über Wasser bleiben. Besser ist es aber, ich komme gar nicht in diese Situation. Anstatt den See zu überqueren würde ich raten, die selbe Strecke parallel zum Ufer zu schwimmen. Wenn ich das ein paar Mal problemlos schaffe, kann man schon mal einen See überqueren.

„Wir können niemandem das Schwimmen verbieten“

Was für eine Rolle spielt eigentlich Alkohol am Badesee?

Man sieht schnell, wer in erster Linie zum Trinken hergekommen ist. Wenn der dann ins Wasser geht, schauen wir noch mal genauer hin. Wir können aber niemandem das Schwimmen verbieten.

Mussten Sie schon einmal jemanden vor dem Ertrinken retten?

Zum Glück noch nicht wirklich. Einmal war es sehr brenzlig, das war das typische „Ditschen“. Ein paar Jungs, die am Anfang noch Spiel und Spaß machen und irgendwann nicht mehr. Einer hatte dann Wasser inhaliert, die Freund hatten ihn schon ins bauchtiefe Wasser gezogen. Das war das einzige Mal, dass ich wirklich ins Wasser rennen musste. Die meisten Unfälle passieren aber an unbewachten Badestellen. Am Ende ist ein See aber auch kein brandgefährlicher Ort.

Sie waren diesen Sommer auch an der Ostsee im Einsatz…

… dort hat man aufgrund der Strömung und der Brandung deutlich mehr zu tun. Jeder hat es schon einmal erlebt wie eine Welle, die praktisch zurück ins Meer will und seitlich abfließt. Dabei kann es einem recht schnell die Füße wegziehen. Und wenn man dann stürzt, kann es einen unter der Wasseroberfläche in die Buhnen drücken.

Eine Rettungsschwimmerin am Markkleeberger See simuliert für unseren Fotografen einen Einsatz und stürmt ins Wasser. Quelle: Andre Kempner

Man wird bewusstlos und ertrinkt?

Es ist eher so, dass man nicht mehr aufstehen kann. Die Strömung hält einen unten, auch bei vollem Bewusstsein. Irgendwann setzt der Atemreflex ein, es gelangt Wasser in die Lunge, dann wird es gefährlich. Erst gestern mussten die Kollegen der Ostsee-Wache, an der ich war, fünf Rettungen durchführen. Heute haben sie wegen der Strömung ein generelles Badeverbot ausgesprochen.

Wie rettet man eigentlich jemanden vor dem Ertrinken?

Das Wichtigste ist, dass man nicht alleine losschwimmt, sondern mit einem auftreibenden Gegenstand. Jemand der untergeht hat wahnsinnige Panik und klammert sich an allem fest. Im Zweifel an der Person, die sie retten will. Ertrinkende haben so eine Kraft, man wird die dann nicht mehr los. So kommt man unter Umständen selbst in Gefahr. Deshalb hält man das Objekt hin. Und manchmal hilft auch ein kleiner Schlag mit dem Objekt.

Wie bitte?

Manchmal kriegt man nur so den nötigen Abstand rein, wenn sich der Ertrinkende an einem festklammert. Man muss ja auch sich selbst schützen. Ich sage mal: Lieber habe ich ein blaues Auge, als dass ich ertrinke. Wenn sich die Person dann erstmal festhält und über Wasser bleibt, kann man ins Gespräch kommen.

„Wir werden in Zukunft härter durchgreifen“

Sie reden mit Ertrinkenden?

Natürlich. Wer Panik hat, der hat auch genug Kraft, sich festzuhalten. Dann sage ich der Person, dass sie runterkommen soll. Ich sage wer ich bin und dass ich hier bin, um zu helfen. Da kann man schon mal fünf Minuten mit Reden beschäftigt sein. Erst wenn sich die Person beruhigt hat, kann sie auch sicher an Land gebracht werden. Eine bewusstlose Person wird natürlich direkt im Schleppgriff gerettet.

Wie steht es um Ihre Akzeptanz am Strand des Markkleeberger Sees?

Wir können die Leute ermahnen. Viele scheinen aber nicht akzeptieren zu wollen, dass wir hier Wache halten. Man hat viel mit Beleidigungen zu kämpfen und mit Widerstand. Neulich hatten wir einen sehr warmen Sonntag, an dem es wirklich viel Ärger gab.

Erzählen Sie.

Es war irre voll, es wurde gegrillt. Und immer wieder stiegen die selben Leute auf die Buhnen. Die haben uns zum Teil nachgeäfft. Und am nächsten Morgen war dann unsere Wache aufgebrochen. Wir werden in Zukunft härter durchgreifen. Ich werde, wenn nötig, von meinem Hausrecht Gebrauch machen.

„RUN-TER VON DEN BUH-NEN!“

Was können Sie tun?

Ich kann einen Platzverweis aussprechen und diesen auch mithilfe der Polizei durchsetzen. Bis jetzt hat hier niemand Hausverbot. Aber es gibt einige Kandidaten, die immer wieder kommen und Ärger machen. Bei denen gelten wir als Spielverderber. Es gibt aber genau so viele, die kommen und sich bei uns bedanken.

Sie machen das alles ehrenamtlich. Warum tun Sie sich diesen Stress an?

Im Prinzip finde ich es recht entspannt, den Sommer am See zu verbringen.

Am Ende unseres Gesprächs vergehen einige Minuten, bis tatsächlich ein Badegast auf die Buhnen steigt. Holzpfahl für Holzpfahl läuft er in den See hinein. Pätzold greift zu seinem Megaphon. „Runter von den Buhnen. RUN-TER VON DEN BUH-NEN!“ Der Badegast dreht sich zu ihm – und wieder in Richtung See. Dann läuft er weiter. Mit einem Kopfsprung verschwindet er im Wasser. Rettungsschwimmer Marten Pätzold steht von seinem Stuhl auf und läuft einige Meter nach rechts, wo er am Ufer den heranschwimmenden Badegast erwartet. Lesen Sie hier Teil eins des Interviews mit Marten Pätzold

Von Josa Mania-Schlegel