Eltern haben im Leipziger Stadtverkehr Angst um ihre Kinder

Radfahren ist in Leipzig vielerorts gefährlich – und umso mehr für Kinder. Zum einen ist die Wahrnehmung der Umwelt bei ihnen noch nicht voll entwickelt, zum anderen können die Knirpse Verkehrssituationen schwerer überblicken. „Besonders in den Altbauvierteln ist es kritisch“ sagt Rosalie Kreuijer. Sie ist Vorstandsvorsitzende des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs ( ADFC) Leipzig. Seit Jahren setzt sie sich für die Verbesserung des Fahrradnetzes ein, denn „ich bin unzufrieden mit Leipzig“, erklärt sie.

Damit ist sie nicht allein. Im Familienkompass Sachsen 2020 wurde unter anderem die Zufriedenheit von Familien mit der Verkehrssituation abgefragt. Auch 1539 Leipziger und Leipzigerinnen, die Kinder im Haushalt haben, nahmen an der Umfrage teil. Sie vergaben für die Verkehrssituation auf der Skala von 1 bis 5 die Durchschnittsnote 3,4. Damit belegt die Messestadt einen der schlechtesten Plätze im sachsenweiten Ranking.

Hier gibt es die Benotung der Leipziger Familien im Überblick:

Die Sicherheit des Schulwegs mit dem Rad wird von Familien am schlechtesten bewertet.

Besonders negativ bewerteten die Eltern das Zentrum; die besten Noten erhielt der Bezirk West, darunter vor allem Grünau. Doch eines fällt besonders auf: Durch die Bank wird die Sicherheit der Schulwege mit dem Rad am schlechtesten eingeschätzt. In acht der zehn Leipziger Bezirke vergeben die Familien die Note 4.

Kreuijer vom ADFC findet das nur logisch, denn die Altbauviertel wurden vor allem im 19. Jahrhundert erbaut und seien daher nicht für den Autoverkehr gemacht. Sie ist selbst Mutter zweier Teenager und kennt die Sorgen Leipziger Eltern, die ihre Kinder mit dem Rad zur Schule schicken. Aus dem Effeff kann sie ein Dutzend kritische Straßen in Schulnähe aufzählen, die auch laut Familienkompass in schlecht bewerteten Vierteln liegen.

Keine Radwege , löchriger Asphalt und Straßenbahngleise

Dazu gehören etwa die Rödelstraße, die Harkortstraße oder die Kurt-Eisner-Straße. Auch die Zschochersche Straße nennt sie. Über diese führt seit Jahren der Schulweg ihrer inzwischen 13-jährige Tochter und ihres 15 Jahre alten Sohnes. Auf der viel befahrenen Straße gibt es noch keine Radwege, löchriger Asphalt und Straßenbahngleise sind schon für aufnahmefähigere Erwachsene eine Herausforderung. Mit gemischten Gefühlen schicken Eltern bei solchen Bedingungen ihre Sprösslinge zur Schule.

Rosalie Kreuijer von ADFC unterwegs auf der Zschocherschen Straße mit ihrem 15-Jährigen Sohn. Altbauviertel sind besonders gefährlich für zur Schule radelnde Kinder und Jugendliche. „Da wird es eng zwischen Parkbuchten, Autoverkehr und Straßenbahnschienen“, sagt sie. Quelle: Christian Modla

Doch noch schlimmer sei die Lage auf der Georg-Schwarz-Straße, in deren Umfeld sich gleich drei Schulen befinden: die Oberschule „Schule Georg-Schwarz-Straße“, die Grundschule „Am Leutzscher Hof“ und das Gymnasium „Schule in der Karl-Heine-Straße“. „Da wird es eng zwischen Parkbuchten, Autoverkehr und Straßenbahnschienen“, so Kreuijer. Die Straße ist definitiv nicht für den Radverkehr geeignet, und ist an vielen Stellen so schmal, dass die Schüler mit dem Rad weniger als einen Meter Platz zwischen parkenden Autos und den Gleisen haben.

Fahrrad-Demo für Kinder

Trotz des wenigen Platzes ist ausgerechnet diese Straße eine der Hauptverkehrsadern im Westen Leipzigs. Um auf die mangelnde Sicherheit der Radwege hinzuweisen, organisierte ADFC-Frau Kreuijer Ende September eine Fahrrad-Demo für Kinder unter dem Titel „Kidical Mass“. Diese führte unter anderem über den Innenstadtring.

Auf die Anfrage, welche Radwege als nächstes ausgebaut würden, wurde die Stadt leider nicht so ganz konkret. „Für eine bauliche Realisierung werden in Leipzig für die nächsten Jahre“ einige Straßen „vorbereitet“, sagt der Sprecher David Quosdorf nur. Genannt werden etwa die Zweinaundorfer Straße, die Riesaer Straße und die Zwickauer Straße.

Details zur Umfrage Leipzig ist eine schnell wachsende Stadt – starke Verkehrsbelastung und starker Verkehrslärm sind einige der Folgen dieser Entwicklung. Die Familien haben beim Familienkompass Noten für diese Belastungen vergeben. Auch bewerteten sie, wie sicher sich die Kinder im Wohnumfeld bewegen können und wie sicher der Schulweg mit dem Rad ist. Am schlechtesten schneidet in Leipzig der Bezirk Mitte ab (3,96), gefolgt von Nordwest und Südwest. Die besten Ergebnisse erzielte mit Abstand der Westen – dort steht bei allen vier Kategorien die Note 2 vor dem Komma. Der Stadtteil Lausen Grünau hat die besten Werte bei der Verkehrsbelastung und der Sicherheit des Schulweges per Rad. Die Familien in Grünau Siedlung können sich über Verkehrslärm kaum beklagen und vergeben eine 2,17. Ein weiterer Ausreißer ist Böhlitz-Ehrenberg. Dort können sich laut der Umfrage die Kinder am freiesten bewegen; vergeben wurde die Note 2,72. Lindenau – ebenfalls im Bezirk Altwest, nur näher am Zentrum – fährt das schlechteste Ergebnis in derselben Kategorie ein (Note 3,94). Im benachbarten Viertel Plagwitz gibt es laut dem Familienkompass die stärkste Lärmbelastung (Note 4,05), dicht gefolgt von Zentrum Nord (Note 4,00). Leipzig schneidet beim Thema Verkehr schlecht ab. Von den 146 im Familienkompass ausgewerteten Kommunen Sachsens erreicht die Messestadt in der Umfrage das fünftschlechteste Ergebnis – mit der Note 3,32 auf der Skala von 1 (sehr gut) bis 5 (schlecht). Die Teilnehmer an der Umfrage, die Kinder im Haushalt haben, bewerten die Situation noch schlechter und vergeben im Schnitt eine 3,43. Das ist der den sachsenweiten Überblick zum Familienkompass:

Zukunftspläne für den Innenstadtverkehr

Ein reger und sicherer Radverkehr in der Innenstadt, wie bei der ADFC-Demo, ist übrigens gar nicht so abwegig. Im Rahmen des Stadtraumkonzepts „ Leipzigs Innenstadt wächst über den Ring“ wollen die Stadt- und Verkehrsplaner auf das Wachstum der Stadt reagieren. Aktuell würden Varianten erarbeitet und diskutiert, wie der öffentliche Raum zwischen Promenadenring und den angrenzenden Vierteln optimaler genutzt, attraktiv gestaltet und verknüpft werden kann.

Grüner Goerdelerring mit Fahrradstraße und weniger Autoverkehr? Diese Zukunftsvision könnte teil des neuen Stadtraumkonzepts werden. Quelle: Stadt Leipzig - Verkehrs- und Tiefbauamt

Auf Modelbildern zeigt sich das Zentrum der Zukunft: eine Fahrradstraße am Hauptbahnhof, wo heute noch Automassen entlang brettern, und ein Goerdelerring, der eher wie ein „Goerdelerhain“ anmutet. Diese Visionen gestalteten Studenten der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig (HTWK) für das Verkehrs- und Tiefbauamt. Doch bis die neuen Pläne geprüft oder gar umgesetzt werden, kann es noch einige Zeit dauern. Auf der Homepage der Stadt heißt es, der Stadtrat werde im kommenden Jahr darüber beschließen.

Familien im Zentrum West mussten mit starkem Verkehrslärm leben

In der Zwischenzeit sind die Familien weiterhin mit belastenden Verkehrssituationen konfrontiert. Neben den Radwegen wurde in der Umfrage die Verkehrsbelastung und der Lärm im Zentrum West rund um das Musikerviertel am schlechtesten bewertet. Die Großbaustelle an der Plagwitzer Brücke führte täglich zu Stau, etwa auf der Marschnerstraße, und zu stärkerem Verkehrsaufkommen auf den umliegenden Straßen, wie auch der Stadtsprecher Quosdorf bestätigt. Doch inzwischen sind die Baumaßnahmen abgeschlossen.

LVZ FP SZ Familienkompass 2020 Quelle: LVZ

Ganz anders gestaltet sich die Situation in Grünau. Es hat eben doch Vorteile, ein ganzes Viertel „auf dem Reißbrett“ zu planen, weiß Antje Kowski. „Die gut ausgebaute Infrastruktur, die vielen Fahrradwege und die Grünflächen sind die Vorteile von Grünau“, erklärt die Quartiersmanagerin. Die „vielen Sackgassen“ wirkten außerdem verkehrsberuhigend, Spielplätze für Kinder befinden sich oft in der Nähe des Wohnblocks. Kowski ist seit einigen Jahren im Plattenviertel tätig. Sie freut sich über die positive Bewertung, denn der Stadtteil sei um einiges besser als sein Ruf.

Grünau – die Oase der Ruhe

Damit die Grünauer Familien weiterhin so zufrieden mit der Verkehrssituation bleiben, gehen Kowski und ihr Team aktiv Probleme an. Zwischen ihr und den Bewohnern gebe es einen ständigen Austausch. Daraus resultierte zum Beispiel 2010 der Quartiersbus „Grünolino“, der seitdem das Viertel besser vernetzt.

