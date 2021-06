„Es ist Zeit aufzuhören“ – Leipziger Handwerkskammer-Chef Gröhn tritt ab

Leipzig

Eigentlich will er über sich und seine Beweggründe sprechen. Doch bei Claus Gröhn klingelt unentwegt das Telefon. „Die Schwierigkeiten bei der Beschaffung von Baumaterial haben uns gerade noch gefehlt“, sagt er. Endlich könne das Handwerk nach dem Lockdown auf breiter Front wieder loslegen, da gebe es massive Probleme mit Baustoffmangel, Verteuerung und Lieferengpässen. „Was, wenn diese Entwicklung den noch fragilen Konjunkturaufschwung abwürgt?“, fragt er. Die Politik dürfe nicht tatenlos zusehen. Das Handwerk müsse da Druck aufbauen.

65 wird Claus Gröhn im Herbst – 2014 und 2016 wurde er mit großer Mehrheit zum Präsidenten der Leipziger Handwerkskammer (HWK) gewählt. Der Diplom-Ingenieur und Chef einer Dachdeckerfirma ist bekannt für seine unnachgiebige und direkte Art.

„Stets offenes Visier und eine deutliche Sprache“

„Seit er im Amt ist, hat er der Handwerkerschaft in der Region Gehör und Ansehen verschafft“, sagt HWK-Geschäftsführer Volker Lux. „Stets offenes Visier und eine deutliche Sprache – sofern es der Sache dient“. Gröhn fügt hinzu: „Vergnügungssteuerpflichtig war das nicht gerade, aber es hat mir Freude gemacht. Und wir haben viel erreicht.“ Der Präsident hält kurz inne. „Und dennoch“, sagt er, „dennoch ist es Zeit aufzuhören.“

Man spürt, dass ihm die Worte nicht leicht fallen. Aber sein Entschluss, sich nicht wieder als Präsident zur Wahl stellen, stehe fest. „Die Jüngeren sollen auch ihre Chance bekommen. Und die bekommen sie nicht, wenn ich weitermache.“

Am 7. Juli steht Gröhn-Nachfolge auf der Tagesordnung

Am 7. Juli wählt die Vollversammlung den Präsidenten, zwei Stellvertreter sowie sechs Mitglieder für den erweiterten Vorstand. Das 36-köpfige Gremium besteht aus Vertretern verschiedener Gewerke, zwei Drittel sind Selbstständige, ein Drittel Arbeitnehmer.

Wer sich geeignet und in der Lage sieht, kann noch am Tag der Wahl seinen Hut in den Ring werfen. Als einer der Kandidaten für das Präsidentenamt gilt der Markkleeberger Bauunternehmer Matthias Forßbohm (51), geäußert hat er sich zu einer möglichen Bewerbung aber noch nicht.

Um die Handwerkskammer Leipzig steht es nicht schlecht, sagt Gröhn. Er hinterlasse ein geordnetes Haus. Das Bildungs- und Technologiezentrum in Borsdorf (Landkreis Leipzig) habe sich zu einer wichtigen Einrichtung bei der Nachwuchsgewinnung und Ausbildung entwickelt. Mit dem Flächenerwerb behalte man sich weitere Optionen für einen Ausbau in Borsdorf vor.

„Leicht wird es nicht, das muss jedem klar sein“

Der Präsident habe sich massiv für die Lehrlingsgewinnung im Kammerbezirk stark gemacht, sagt Geschäftsführer Lux. Trotz Corona sei die Zahl der Ausbildungsverträge gegenüber dem Vorjahr sogar deutlich im Plus.

Der Verlockung zur Verschuldung habe man bei der Kammer auch in der Niedrigzinsphase widerstanden. Alle Liegenschaften seien schuldenfrei, so dass die nächste Generation unbelastet ihre Projekte in Angriff nehmen könne. „Der Gestaltungsspielraum für weitere Investitionen in Ausbildungstechnik, digitale Infrastruktur und qualifiziertes Personal ist weiterhin vorhanden“, so Gröhn.

„Leicht wird es aber auch in Zukunft nicht, das muss jedem klar sein“, gibt er seinem Nachfolger mit auf dem Weg. Damit meint er nicht nur die finanziellen Folgen durch die Corona-Hilfen. Es müsse weiter gekämpft werden, damit die Unternehmen steuerliche Gestaltungsfreiheiten bekommen, „wie sachgrundlose Rückstellungen, um in Krisen selbstbestimmt agieren zu können“. Die bisherigen Erfolge seien in diesem Punkt ernüchternd. Ebenso sei viel über den Bürokratieabbau geredet worden. „Passiert ist nichts. Da müssen wir weiter dranbleiben.“ Sagt es und staunt über das „wir“, das ihm über die Lippen gekommen ist. „Naja, ich bin ich ja nicht aus der Welt und da, wenn man mich braucht.“

Von Andreas Dunte