Alles in Butter – Leipziger Stollen im Test

An der Elbe heißt es „der Stollen“, an der Pleiße ist das Gebäck weiblich. Residenzstädter behaupten natürlich, ihrer sei der beste, Messestädter halten dagegen. Mark Daniel hat sich beim Stollen-Test in fünf Leipziger Feinbäckereien durch das Thema gebissen – mit überraschenden bis überwältigenden Erkenntnissen.

Bäckerei Friedemann

Hintergrund: Das 1930 gegründete Geschäft wird in vierter Generation betrieben. Seit Januar 2017 führen Konditormeister Carlo Friedemann und sein Vater Jens den Handwerksbetrieb.

Konditormeister Carlo Friedemann (32) in seiner zentrumsnahen Bäckerei. Quelle: Kempner

Sorten: Rosinenbutterstolle, Mandel-Nugat, Mandel mit Kuvertüre, Mohn, Marzipan, Mandelbutterstolle – mit sechs Sorten die zweitgrößte Auswahl unter den Getesteten.

Preis: Zwischen 20 und 32 Euro für 1,5 Kilo.

Geschmack: Getestet wurde Mandelbutterstolle. Das Stück schmeckt wunderbar weich und saftig. Die Süße ist deutlich, aber keineswegs penetrant. Sehr lecker!

Das Besondere: Wert legen die Friedemanns darauf, dass für die Stollen reine Butter verwendet und Margarine gemieden wird, alles wird nach altem überlieferten Familienrezept gefertigt.

Bewertung: 5 von 5 Sternen.

Adresse: Riemannstraße 48, 04107 Leipzig, www.friedemann-leipzig.de

Öffnungszeiten: Mo bis Do 7-18 Uhr, Fr 7-17 Uhr.

Café Corso

Hintergrund: Das 1912 gegründete Café ist eine Legende. Zu DDR-Zeiten war das Corso im alten Café Hennersdorf Treffpunkt für Künstler, Studenten, Akademiker und Oppositionelle. Autor Bernd-Lutz Lange schwärmt davon in seinem Buch „Mauer, Jeans und Prager Frühling“, sein Sohn Sascha schrieb zum Jubiläum das Werk „Café Corso – aus der hundertjährigen Geschichte eines Kaffeehauses“.

Sorten: Rosinen- und Mandelstolle, Schweizer Stolle, Quark- und Mohnstolle.

Lieferungen bis ins ferne Ausland: Die Stollen des Café Corso sind berühmt. Der angehende Konditormeister Vincent Fischer (21) präsentiert das Gebäck. Quelle: Kempner

Preis: Die Rosinenstolle geht bei 20 Euro für das Kilo los, die Mohn-Variante kostet 22,80 Euro.

Geschmack: Die für den Test gewählte Mandelstolle überrascht – in unerwartetem Sinne, denn die Sorte des Leipziger Stollen-Flaggschiffes ist relativ trocken und sandig. Insgesamt ähnelt die kulinarische Dramaturgie dem Pizza-Effekt: Hat man den Rand verputzt und beißt sich ins Innere, schmeckt es deutlich besser.

Das Besondere: Die Mandelstolle hat eine angenehm dezent gehaltene Süße. Allgemein besonders ist, dass das Corso seine über Deutschland hinaus bekannten Produkte auch ins ferne Ausland verschickt, zum Beispiel in die USA.

Bewertung: 3 von 5 Sternen.

Adresse: Brüderstraße 6, 04103 Leipzig, www.corsoela.de

Öffnungszeiten: Mo bis Fr 8-18, Sa 9-18, So 11-18 Uhr.

Feinbäckerei Geisler

Hintergrund: Der Familienbetrieb besteht seit stolzen 270 Jahren; die ersten sieben Generationen hatten ein Geschäft in Schlesien, die letzten beiden seit den 1960ern im Norden von Leipzig. Die Eisler-Stollen werden weit über Leipzig hinaus geschätzt und bestellt.

Große Auswahl mit neun Sorten: Konditormeister Andreas Geisler (54) in Lindenthal Quelle: Kempner

Sorten: Neun Variationen – Rosinenstolle, Nougat mit und ohne Rosinen, Mandel, Lager-Butterrosinenstolle, zwei Sorten Schlesische Stolle, Cranberries-Stolle, Schokotropfen-Stolle.

Preis: Zwischen 17 und 20 Euro pro Kilo.

Geschmack: Sensationell! Sowohl die getestete Lagerstolle nach Rezept von Andreas Geislers Großvater als auch die Schlesische Stolle sind hocharomatisch, saftig und so wunderbar weich, dass man sich reinlegen möchte. Wer Stollenmuffel bekehren will – hier könnte er erfolgreich sein.

Das Besondere: Das großväterliche Rezept setzt auf eine Extraportion jamaikanischen Rum. Das verstärkt die Intensität der Rosinen. Und der erhöhte Butteranteil lässt die Stolle sanft im Mund zergehen. Kühl gelagert, ist diese außergewöhnliche Stolle sogar bis September genießbar.

Bewertung: 6 von 5 Sternen.

Adresse: Kurze Straße 1, 04158 Leipzig.

Öffnungszeiten: Mi und Do 6.30-13 und 14-18 Uhr, Fr 6.30-13 und 14-17 Uhr, Sa 6.30-11 Uhr.

Feinbäckerei Glowka

Hintergrund: 2008 eröffnete David Glowka sein Geschäft und hat sich – im Gegensatz zu vielen anderen kleinen Betrieben – in Reudnitz behauptet. Seine Stolle stammt aus dem dafür besonders geeigneten Ofen seines Vater Dieter in dessen Delitzscher Bäckerei.

Feuer und Flamme für seinen Beruf: Bäckermeister David Glowka (50) mit einem Stollen, der mehr Bitterstoffe als andere hat. Quelle: Kempner

Sorten: Es kann nur eine geben: David Glowka beschränkt sich auf die klassische Rosinenstolle.

Preis: 17,50 Euro für das Kilo.

Geschmack: Bonfortionös, wie der Sachse sagt. Genau die nötige Saftigkeit unter der Schneeschicht aus Puderzucker mit spezieller Note. Empfehlenswert!

Das Besondere: Die in Rum getränkten Rosinen bekommen hier einen Gegenspieler: Die Dosierung von Bittermandel-Grieß ist etwas höher als gewöhnlich und gibt der Stolle das gewisse Etwas. „Bitterstoffe regen außerdem die Leber an“, informiert der Chef. Übrigens auch ein Erlebnis, diesen fröhlichen, für seinen Beruf glühenden Menschen kennenzulernen.

Bewertung: 5 von 5 Sternen.

Adresse: Kippenbergstraße 20, 04317 Leipzig.

Öffnungszeiten: Mo bis Fr 6-18 Uhr, Sa 6-11 Uhr.

Konditorei Feiste

Hintergrund: Seit 1991 residiert der Betrieb an einem Fleck, an dem man keine Konditorei vermuten würde: mitten in einer Grünauer Siedlung, ohne Anschluss an andere Geschäfte und ergo ohne Laufpublikum. Auch deshalb nennt sich die Konditorei im Winter „Stollen Oase“ – ein echter Geheimtipp. Auf der Internetseite stapelt sich die Kunden-Begeisterung, unter anderem über die Stollen.

Stimmungsvolle Deko im Laden: Konditormeister Matthias Feiste und seine als Geheimtipp gehandelten Stollen. Quelle: Kempner

Sorten: Rosinen-, Mandel-, Marzipan-, Mohn- und Nougatstolle, letztere mit und ohne Rosinen. Die wiederum werden grundsätzlich in edlen Jamaika-Rum eingelegt.

Preis: Das Kilo Rosinenstolle gibt’s schon für 13,95 Euro, das Nougat-Erzeugnis geht mit 16,50 Euro los. Selbst unter Einbeziehung des Benzingeldes für längere Anfahrten sehr preiswert.

Geschmack: „Keine Experimente“ ist das Credo von Chef Matthias Feiste, und das schmeckt man. Die Stolle mit feuchter Krume und fein abgestimmtem Innenleben schmeckt nicht unverwechselbar, aber lecker.

Das Besondere: In Bezug auf die Stollen der niedrige Preis, mit Blick auf das Geschäft die ungewöhnliche Lage und die rund um die Adventszeit festlich gestaltete, heimelig illuminierte Außendekoration.

Bewertung: 4,5 von 5 Sternen.

Adresse: Trattendorfer Weg 21, 04207 Leipzig, www.conditorei-feiste.de

Öffnungszeiten: Di bis Fr 10-18 Uhr, Sa 9-12 und 13-18 Uhr, So 13-18 Uhr.

Von Mark Daniel