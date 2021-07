Leipzig

Lange war das Café Telegraph geschlossen – seit der Zwangsräumung im Dezember 2019 wegen Mietrückständen. Nun hat sich ein neuer Betreiber in das Lokal am Dittrichring verliebt und es in dieser Woche wiedereröffnet. Es heißt jetzt „Wein.Kost.Bar“ und gehört zum Feinkost-Unternehmen Gourmétage. Chef Thomas Köhler: „In der Mädler-Passage wird unser gastronomisches Angebot mittlerweile so gut angenommen, dass es mehr genutzt wird als die Weinhandlung. So entstand der Wunsch nach einem eigenen Restaurant, wenn sich die passende Immobilie findet.“

Die beliebten Antipasti-Teller aus der Gourmétage werden hier frisch zubereitet. Quelle: Andre Kempner

Sie fand sich im Wohn- und Geschäftshaus Wünschmanns Hof (im fünften Stock sitzt das Institut für Kunstgeschichte der Uni Leipzig). „Durch die Pandemie hatten wir viel Zeit, alles neu zu machen“, erzählt Thomas Köhler, selbst jahrelang Stammgast im Telegraph. Bis auf den schwarzen Fußboden ist nun alles neu: Küche, Elektrik, Heizung, Lüftung, Tresen, Möbel, Lampen, Holzeinbauten.

Blick von der Galerie, in der jetzt die Maßlounge David van Laak sitzt, ins Restaurant. Quelle: Andre Kempner

Neu ist auch, dass der ehemalige Raucherbereich im Obergeschloss nun ein Maßatelier beherbergt. Direkt überm Tresen residiert seit Juni die Maßlounge von Herrenausstatter David van Laak. Im Art-Deco-Ambiente können sich Herren und Damen dort exklusive Maßanzüge und Hemden beziehungsweise Kleider, Kostüme und Blusen anfertigen lassen. „Wir beide kennen uns seit Jahren von vielen Veranstaltungen, und unsere Kundenkreise sind identisch“, sagt David van Laak, der ansonsten im Industriepalast einen großen Herrenausstatter betreibt, über die Zusammenarbeit mit der Gourmétage.

David van Laak betreibt die Maßlounge im Obergeschoss. Quelle: Andre Kempner

Geöffnet ist täglich von 8 bis 24 Uhr. Mit einer umfangreichen Weinkarte sowie handwerklich frisch zubereiteten edlen Speisen sollen die Gäste verwöhnt werden. Zum regulären Frühstücks- und Tagesgeschäft soll demnächst auch ein Eventkalender kommen mit Weinvorträgen, Champagnerabenden, Whisky-Verkostungen, Live-Cooking und anderen kulinarische Events. Auch für den Kellerclub um die Ecke – dort war der Jazzclub Leipzig regelmäßig zu Gast – gibt es ein Vorhaben, das jedoch erst im kommenden Jahr umgesetzt wird.

Von Kerstin Decker