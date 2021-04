Bärlauch-Saison in Leipzig hat begonnen – das ist zu beachten

Leipzig

Noch ist die Luft im Auwald halbwegs rein. Nur dezent ist der Bärlauch zu riechen. Aber das wird sich in Kürze ändern: Der „wilde Bruder“ von Knoblauch und Küchenzwiebel treibt gerade seine Blüten aus. Im Mai wird sich der weiße Blütenteppich in voller Pracht rund dreißig Zentimeter über dem Boden ausbreiten und seinen eindrücklichen Knoblauchmief verbreitet. Der Geruch kommt von den Senfölen und wird von der gesamten Pflanze – Zwiebel, Blätter und Blüte – ausgedünstet. 

Vielseitig in der Küche verwendbar

Ob für Pesto, Salate, Kräuterbutter, Kräutersalz, Öl oder kleingehackt aufs Brot – Bärlauch lässt sich vielseitig in der Küche verwenden. „Man kann alles essen“, sagt Kräuterexperte André Freymann von der „Wilden Kräuterei“ in Schleußig. Die Blätter schmecken am besten ganz jung, wenn sie im März aus dem Boden kommen. Blüht der Bärlauch aber schon, sollten nur noch die Blüten verwendet werden, da die Blätter dann leicht giftig werden. „Die noch geschlossenen Blüten kann man sammeln und wie Kapern einlegen“, erklärt der Kräuterspezialist und Heilpflanzenkundler. Tipps zur Zubereitung vieler Kräuter, darunter auch zum Bärlauch, gibt der Naturschutz- und Landschaftsplaner demnächst wieder auf seiner Webseite.

Nur noch wenige Tage und wärmeres Wetter, dann breitet sich der Blütenteppich des Bärlauchs wieder im Leipziger Auwald aus. Quelle: Kerstin Decker

Aber aufpassen, es besteht eine gewisse Verwechslungsgefahr mit dem giftigen Maiglöckchen beziehungsweise der Herbstzeitlosen. Diesen beiden Pflanzen fehlt jedoch der markante Knoblauchgeruch, der noch mal extra freigesetzt wird, wenn man die Blätter zwischen den Fingern zerreibt. Wer Angst um sein Leben hat, holt sich seinen Bärlauch besser auf dem Markt, beim Gemüsehändler oder im Supermarkt.

Ein Handstrauß darf gepflückt werden

Ansonsten darf jeder - unabhängig davon, wem der Wald gehört - eine kleine Menge in der Größe eines Handstraußes für den Eigenbedarf ernten. Wer größere Mengen wie Einkaufsbeutel oder Säcke voll Bärlauch ernten möchte, braucht das Einverständnis des Waldeigentümers und der Naturschutzbehörde. Für die gewerbliche Nutzung ist in jedem Fall die Genehmigung der Naturschutzbehörde erforderlich. Allerdings ist zu beachten: Aus Naturschutzgebieten und Flächennaturdenkmalen dürfen grundsätzlich keine Pflanzen oder Pflanzenteile entnommen werden.

Unterm Blätterdach verwelkt der Bärlauch

In der feucht-schattigen Auenlandschaft findet der Bärlauch nährstoffreichen Boden und Feuchtigkeit. Im Juni verwelkt er. Dabei bildet er Samen aus, die man ebenfalls sammeln kann. „Sie sind anfangs grün, später schwarz und ein scharfes Gewürz für die Küche“, sagt André Freymann. Sobald die Bäume ringsum ihre Blätterdächer geschlossen haben und nur noch wenig Licht durchlassen, sterben die Blätter ab, und die Bärlauch-Pflanze verschwindet. Es bleiben die unterirdischen Zwiebeln, die im nächsten Frühjahr wieder austreiben.

Rezepte mit Bärlauch Bärlauch-Butter 250 g weiche Butter2 Bund Bärlauch 2 EL Zitronensaft1 Prise Salz1 Prise Pfeffer Den frischen Bärlauch sehr klein schneiden und mit der weichen Butter mixen. Gewürze und Zitronensaft dazugeben und nochmals gut durchmischen. Lecker auf frischem Brot, passt aber auch zu Fleisch und Gemüse sowie zum hartgekochten Osterei. Tipp für einen längeren Genuss: Die Bärlauch-Butter lässt sich einfrieren. Bärlauch-Pesto 500 g Bärlauch80 g Parmesan oder Pecorino 80 g geröstete Pinienkerne250 ml Olivenöl1 Prise Salz und Pfeffer Bärlauch gründlich waschen und gut trocken schleudern. Mit den restlichen Zutaten im Mixer fein zerkleinern und abschmecken. Passt super zu Pasta, ist aber auch als Soße und Dressing lecker. In saubere, luftdicht verschließbare Gläser abfüllen und im Kühlschrank aufbewahren. Guten Appetit!

Von Kerstin Decker