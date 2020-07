Leipzig

Die Straße ist laut, der Verkehr heftig, der Fußweg schmal. Trotzdem gelingt es Fatih Demirbas an diesem Freitagabend kaum, alle Wünsche der Gäste nach einem Platz vor der Tür zu erfüllen. Unermüdlich verteilen er und seine Crew neue Tische und Stühle auf dem Trottoir immer weiter an der Häuserzeile entlang. Alle wollen draußen sitzen, sehen und gesehen werden. Dabei wirkt das Ambiente innen mit dem auffallend beleuchteten Tresen sowie Plätzen zwischen gut bestückten Temperierschränken und Regalen voll leerer Flaschen einladend.

Zur Galerie Fatih Demirbas hat mit dem Renkli eine echte Wein-Oase am Eingang zur Karl-Liebknecht-Straße geschaffen. Wir haben uns umgesehen.

Fatih Demirbas – die wandelnde Weinkarte

Von einem gerade freigewordenen Platz aus, direkt neben dem Eingang, lässt sich gut beobachten, was den Charme dieser Weinbar ausmacht. Der Bogen spannt sich von der Begrüßung mit „Hallöchen, Ihr Lieben!“ und einer spontan gereichten Literflasche stilles Wasser bis „Auf bald!“ zum Abschied. Es gibt eine kleine Karte mit Bar-Food, aber keine Weinkarte. Die braucht es auch nicht. Demirbas selbst ist eine.

Renkli-Inhaber Fatih Demirbas. Quelle: André Kempner

Er fragt ganz einfach nach Vorlieben (rot oder weiß, mineralisch oder fruchtig?) und trägt dann Flaschen zum Kosten an den Tisch: „Schmeckt nicht? Probier‘ mal den!“ So landet ein Blanc de Noir vom Trollinger in meinem Glas. Das wird spannend, denn bei dieser Art gewinnen die Kellereien weiße Abfüllungen aus dem Saft roter Trauben: Die müssen nach der Lese sehr schnell gepresst werden, damit die Farbstoffe aus der Beerenhaut nicht in den Most gelangen. Knackpunkt: Da viele Winzer aus ihren besten Trauben lieber Rotwein keltern, kann es schon passieren, dass nicht die erste Wahl für einen Blanc de Noir zum Einsatz kommt. Winzer, die es ehrlich meinen, muss man da sicher ebenso suchen wie einst beim Rosé, der auch erst langsam wieder zu Ehren kam. Das Vertrauen in Demirbas ist also groß, und mindestens genau so groß muss das Vertrauen des Sommeliers in seine Winzer sein. Im Renkli kommt in dieser Beziehung einiges zusammen.

Gelungene Antipasti – die Küche stimmt auch. Quelle: Petra Mewes

Der Chef schert sich nicht um Konventionen

Demirbas, im Harz geboren und aufgewachsen, hat Internationale Weinwirtschaft in Geisenheim studiert. Seine Kommilitonen dort sind oft in renommierten Weingütern gelandet oder haben eigene Betriebe aufgebaut. Von diesen „Best-Friends-Connections“ profitiert Demirbas, seit er im Oktober 2016 sein Renkli am Anfang der Karli eröffnete. Aus dem Türkischen übersetzt heißt der Name bunt. Nach eigenem Bekunden kennt er alle Lieferanten, weiß um ihr Wirken im Weinberg und im Keller. Und der oben erwähnte Blanc de Noir vom Trollinger aus Baden macht mit seinem reichen, mineralischen Bukett im handgeschliffenen, dünnwandigen Glas eine durchaus gute Figur. Als Zechwein für den Abend eignet er sich allerdings weniger und so probiere ich weiter: Hell und filigran schimmert danach ein 2019-er Gutedel im Glas, ein Gutswein vom VDP-Weingut Hey an der Saale. Und weil aller guten Dinge drei sind, ermuntert mich Demirbas zum Schluss, einen 2016-er Silvaner vom Weinhaus Siegmund & Klingbeil zu probieren. Das ist schon kühn, nach dem Wein eines vom Verband der Prädikatsweingüter ausgezeichneten Gutes einen Newcomer zu empfehlen. Denn die beiden jungen Winzer, sozusagen Heys (noch) weniger bekannte Nachbarn, füllen Trauben aus ihrem Weinberg im Dorndorfer Rappental und von diversen Lagen des Saale-Unstrut-Gebiets in die Flaschen. Es zeigt einmal mehr: Demirbas schert sich nicht um Konventionen, er will, dass bei ihm einfach alle Spaß haben und ohne Sentiments probieren.

Salami-Pizza mit knusprigem Boden und reichlich Käse. Quelle: Petra Mewes

Wunderbare Antipasti, Pizza mit knusprigem Boden

Gegessen haben wir auch: Nicht das legendäre Rindstatar („Schieben wir erst auf Bestellung durch den Fleischwolf“), sondern wunderbare Antipasti, verfeinert mit aromatischem Olivenöl, Kernen und Sprossen, Salami-Pizza, deren knuspriger Boden mit reichlich Käse gebacken wurde, sowie Schokolade. Bei diesem „Dessert“ packt die Küche einfach verschiedene Schokoladenstücke, Pralinen und frische Beeren in ein blau-weißes Schälchen und gut ist’s.

Das Dessert: Schokoladenstücke, Pralinen und frische Beeren. Quelle: Petra Mewes

Fairer Service

Dass Demirbas sein Lokal im Untertitel „weinundangst“ nennt, muss blanke Ironie sein – das Gegenteil ist der Fall: Wer von Wein keinen blassen Schimmer hat, kann hier auf fairen Service zählen. Für Spesenritter ist sie eher nichts. Quittung? Kommt per E-Mail … aber nie an.

Steckbrief Renkli Adresse: Karl-Liebknecht-Straße 2, 04107 Leipzig, www.facebook.com/renkli.weinundangst. Konzept: Weinbar. Extras: keine. Geöffnet: Montag bis Samstag, ab 18 Uhr. Preise: Bar-Food – 5 Euro (Oliven) bis 14 Euro (Rindstatar). Kartenzahlung: Girocard. Gesamtnote: 6,8/10. Essen/ Getränke: 7. Service: 7. Ambiente: 6,5. Fazit: Weinkenner wie -laien haben hier ihre Freude.

Von Petra Mewes