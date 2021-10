Deutsche Küche im Test: So schmeckt Hausmannskost in Leipzig

Leipzig

Die Auswahl an deutschen Restaurants ist in Leipzig gigantisch – umso schwerer fällt mitunter die Entscheidung. Gutbürgerliche Küche heißt bei Weitem nicht, dass nur Schnitzel und Rouladen auf dem Teller landen – auch Hausmannskost kann kreativ sein. Die LVZ hat fünf Lokale getestet, die deftige Küche servieren – das sind die Ergebnisse.

Ratskeller Leipzig

Was steht auf der Karte?

Hausmannskost, nicht neu interpretiert, aber äußerst solide. Die heimische Spezialität Leipziger Allerlei wird ebenso serviert wie Schnitzel und Käsespätzle. Auch ein Exkurs in die Vereinigten Staaten ist möglich, dafür sorgt eine umfassende Burger-Karte.

Wie fühlt es sich hier an?

Gelegen unter dem neuen Rathaus, bietet der Ratskeller ein historisches Ambiente. Durch die zentrale Lage ist das Restaurant eine beliebte Adresse bei Touristen. So kann es auch unter der Woche voller und lauter werden.

Das Besondere?

Der Ratskeller eignet sich auch für einen Besuch ohne großen Hunger – Durst allein genügt. Denn im Restaurant wird Bier gleich selbst gebraut. (Hier geht’s zum Text vom Kollegen Mark Daniel)

Wie schmeckt es?

Das Leipziger Backhhendl hat begeistert, nur zum Salzstreuer musste einmal gegriffen werden. Die Sauce schmeckt hervorragend, das Gemüse ist frisch und noch bissfest. Der Cheesecake zum Dessert hat überrascht, durch das Mango-Sorbet entsteht eine fruchtige Note.

Bewertung und Fazit

Ambiente, Geschmack und Freundlichkeit: Der Ratskeller kann auf ganzer Linie überzeugen. Da es auch unter der Woche voller werden kann, lohnt sich in jedem Fall eine Reservierung. Wir vergeben 4,5 von 5 Punkten.

Adresse & Öffnungszeiten

Lotterstraße 1, 04109 Leipzig

Montag bis Mittwoch: 16 bis 22 Uhr, Donnerstag bis Samstag: 12 bis 22 Uhr, sonntags ab 11 Uhr geöffnet

Schaarschmidts Restaurant

Was steht auf der Karte?

Deutsche Küche wird in diesem Restaurant auf ein neues Niveau gehoben. Gereicht werden traditionelle deutsche Gerichte, kombiniert mit neuen und ungewöhnlichen Zutaten. Eine klassische Speisekarte gibt es nicht, dafür bringen die Gastgeber eine große Tafel an den Tisch.

Wie fühlt es sich hier an?

Im Gegensatz zum großen Ratskeller kommt im Scharrschmidts schon fast ein familiäres Gefühl auf. Das Lokal ist von innen eher überschaubar, zugleich liebevoll eingerichtet. Volle Bücherregale und Gemälde lassen Museumsatmosphäre aufkommen.

Wie schmeckt es?

Das Lammfilet ist auf den Punkt gebraten und zart, die Sauce rundet das Gericht hervorragend ab. Als Highlight offenbart sich ein frittiertes Vanilleeis zum Dessert – die Kombination von heiß und kalt sorgt für einen außergewöhnlichen Kontrast.

Das Besondere?

Das Restaurant in Gohlis findet Erwähnung im renommierten Guide Michelin.

Fazit und Bewertung

Wer in Leipzig gehobene deutsche Küche sucht, wird im Schaarschmidts glücklich. Für Speisen, Ambiente und Service gibt es die volle Wertung: 5 von 5 Punkten.

Adresse und Öffnungszeiten

Coppistraße 32, 04157 Leipzig

Montag bis Samstag von 17.30 bis 23 Uhr

Thüringer Hof

Was steht auf der Karte?

Deftige Küche, wie sie der Name verspricht: Thüringer Klöße, Rouladen, Braten und natürlich Bratwurst. Auch fränkische Speisen kommen auf den Tisch. Ein klassisches Gericht wird übrigens nicht serviert: das Wiener Schnitzel. Vegetarier haben das Nachsehen: Eine Hauptspeise ohne Fleisch steht nicht auf der Karte.

Wie fühlt es sich hier an?

Die hohe Decke lässt den Gastraum sehr weitläufig erscheinen, ein Interieur aus Holz schafft eine rustikale Atmosphäre. Die passende Stimmung also, um eine Haxe zu verspeisen.

Das Besondere?

Touristen, die Sachsen besuchen, in ein Thüringer Traditionsrestaurant zu locken, ist vermutlich kein leichtes Unterfangen. Doch der Thüringer Hof stellt sich dieser Herausforderung seit Jahrzehnten erfolgreich.

Wie schmeckt es?

Das Testessen ist schmackhaft: Die Kruste beim Fränkischen Schäufele hält, was sie verspricht, die Klöße schmecken ausgezeichnet, und auch das Fleisch ist zart, allerdings etwas zu fettig. Alternativ zum deftigen Braten konnte auch das gebratene Lachsfilet mit Bandnudeln überzeugen.

Bewertung und Fazit

Für große Portionen ist gesorgt, der Fleischhunger wird also vollends gestillt. Vegetarier suchen auf der Karte vergebens, sie können sich höchstens mit einem Dessert oder einem Salat zufriedengeben. Die Preise fallen insgesamt sehr fair aus – und das in zentraler Innenstadtlage. Der Thüringer Hof bekommt die Note 4 von 5.

Adresse & Öffnungszeiten

Burgstraße 19, 04109 Leipzig

Sonntag bis Mittwoch von 11.30 bis 21 Uhr, Donnerstag bis Samstag von 11:30 bis 22 Uhr

Apels Garten

Was steht auf der Karte?

„Ente ohne Ende“ lautet ein Motto des Restaurants – Entenbraten und Entenleber gehören also zum Programm. Unter der Überschrift „typisch sächsisch“ wird regionalen Spezialitäten eine eigene Kategorie auf der Speisekarte gewidmet – und so gibt es zum Abschluss auch Quarkkäulchen.

Wie fühlt es sich an?

Wer das erste Mal in Apels Garten einkehrt, wird die Fassade des Restaurants womöglich etwas ungläubig anblicken: So befindet sich die Gaststätte im Erdgeschoss eines Hauses, das DDR-Charme ausstrahlt. Im Gastraum ist davon aber wenig zu spüren, hier wird es gemütlich.

Wie schmeckt es?

Zum Testessen wurde „Apels Leibgericht“ serviert – ein zartes Schweinerückensteak mit einer Hülle aus Ei und Blauschimmelkäse, gereicht mit Bratkartoffeln. Vor allem Blauschimmelkäse ist nicht für jeden etwas – doch auch denen kann das Gericht schmecken. Mit der Zeit offenbarte sich das Gericht aber als etwas zu salzig. Umso passender, dass zum Dessert eine Crème brûlée serviert wird. Für die französische Spezialität ungewöhnlich: Die Crème wird kalt serviert.

Das Besondere?

Sollte das Essen doch mal länger dauern, können sich Gäste die Zeit bei einem „Enten-Rätsel“ vertreiben – auf jedem Tisch liegt ein entsprechendes Blatt bereit. Für Kinder ist das in jedem Fall eine gute Idee.

Fazit & Bewertung

Apels Garten gilt als Klassiker unter den deutschen Restaurants in Leipzig. Das Preis-Leistungs-Verhältnis konnte überzeugen, beim Essen blieb eine Überraschung aber aus. Daher gibt es 3 von 5 Punkten.

Adresse & Öffnungszeiten

Kolonnadenstraße 2, 04109 Leipzig

Montag bis Samstag: 11 bis 21 Uhr, Sonntag von 11 bis 15 Uhr

Barthels Hof

Was steht auf der Karte?

Die kulinarische Reise beginnt mit einem „Gespießten Mutzbraten wie zu Luthers Zeiten“ schon weit in der Vergangenheit, das Saiblingsfilet holt den Gast dann aber wieder schnell zurück in die Gegenwart. Regionale Spezialitäten werden ebenfalls serviert – etwa eine Leipziger Lerche, eine sächsische Kartoffelsuppe oder ein Sauerbraten. In den Mittagsstunden lockt ein günstiges Angebot: Für zehn Euro gibt es eine Speise inklusive Getränk.

Wie fühlt es sich an?

Wenn man im Hof bei einem Getränk verweilt, verschwindet der Alltag in der Großstadt für einen Augenblick. Das Restaurant liegt zwar direkt im Stadtzentrum, im Vergleich zum ruhigen Innenhof könnte der Kontrast aber größer nicht sein. Der Freisitz wird flankiert von historischen Gebäuden, zweifelsohne eine Atmosphäre zum Wohlfühlen.

Wie schmeckt es?

Etwas zäh war der Sauerbraten, umso zarter dafür die Hähnchenbrust. Bei Barthels Hof landen regionale und frische Gerichte auf dem Teller – das schmeckt man auch.

Fazit & Bewertung

Barthels kann mit Stolz einen der schönsten Innenhöfe der Stadt bieten, auch geschmacklich können die Speisen überzeugen. Ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis gibt es außerdem beim Mittagsmenü. 4 von 5 Punkten.

Adresse und Öffnungszeiten

Hainstraße 1, 04109 Leipzig

Montag bis Sonntag von 11:30 bis 14 Uhr und von 17 bis 22 Uhr

