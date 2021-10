Leipzig

Als im April 2010 in der Klostergasse eine Ramenbar öffnete, dachten manche an einen Schreibfehler. In Japan gehören Weizennudeln und die daraus hergestellte Suppe mit gleichem Namen zum Alltag. Ramen gelten als leichte, fettarme Kost, aber durch ihre Kombinierfähigkeit mit Gemüse, Fisch oder Fleisch, Kräutern sowie verschiedenen Würzpasten trotzdem als gehaltvolle Sattmacher. Peter Herden hat sie auf Reisen durch Asien und in London kennengelernt. Also erfand der Gastronom gemeinsam mit Kristina Falke und Jan Spitzner das Umaii. Zuvor hatte er bereits mit der Mr. Moto Kaiten Sushi Bar einen Coup gelandet, fuhren hier doch auf einem Wasserlauf Schiffchen mit vor den Augen der Gäste zubereiteten Sushi im Oval. Dieses Lokal ist Geschichte, aber mit ihrer Ramenbar setzen Falke/Herden nunmehr als Duo heute noch Akzente. Ein Ableger in Dresden fährt das gleiche Programm.

Exotik in Schalen

Im Gewusel an der Ecke Barfußgässchen weist eine Reihe weißer Kugelleuchten vor der Fensterfront auf die Welt hinter der Tür: Indirekt angeleuchtete Regale, filigrane Raumteiler, eine offene Küche und japanische Dekoration wirken im Zusammenspiel und mit Sinn für Details. Die Karte offeriert auf japanische Art gewürzte Salate mit Seegras, Gurke, Kimchi sowie vegane und vegetarische Ramen, bei denen Zutaten wie Jackfrucht, Seitan oder Tofu Hauptrollen spielen, dazu Onigiri (In Algenblätter gewickelte, gefüllte Reisbällchen), Buns (gefüllte, gedämpfte Brötchen) und Bowls, letztere zum Beispiel mit kaltem Reis plus gegrilltem Lachs und Gemüse obendrauf.

Wir nehmen mittags zu zweit Platz und wählen ein Menü beziehungsweise À-la-carte-Gerichte. Als Starter gibt’s ein weiß-blaues Schälchen Edamame. Die grünen Sojabohnen sind gedämpft und mit Meersalz bestreut. Etwas ungewohnt kaut man auf den Bohnen herum und legt die Spelzen zurück auf den Teller.

Edamame mit Meersalz. Quelle: Petra Mewes

Beim Hauptgericht fällt meine Wahl auf Shake Ramen: In einer Terrine mit würziger Gemüsebrühe liegen auf den Nudeln bunt arrangiert Lachsfilet, Miso und gekochte Eihälften, dazu Pak Choi, Naruto, Lotuswurzel und Zwiebellauch. Zusätzliche Würze erhält das Ganze durch Yuzu-Senf-Vinaigrette. Als Dessert macht das Tiramisu mit grünem Tee im Glas zwar optisch etwas her, bleibt aber geschmacklich recht blass. Meine Begleiterin sieht etwas irritiert auf ihre Schale mit Guy Ramen: Anders als auf dem Foto abgebildet, kommt das Rindercarpaccio nicht roh, sondern in Form von zwei ziemlich verschrumpelten, braunen Fleischscheiben.

Shake Ramen mit Lachs. Quelle: Petra Mewes

Der Kellner versichert, das Richtige serviert zu haben, aber da das Fleisch in der Brühe kurz gart, ändert es seine Konsistenz. Geschmeckt hat es dann sehr gut. Die ungewohnten Zutaten sind auf der Karte erklärt, kurz und verständlich. Gut Bescheid weiß sicher auch Robin Marczak, Restaurantchef und seit rund zwölf Jahren dabei.

Mit Latz und Stäbchen

Zum Essen stehen Stäbchen und Gewürzsaucen auf den Tischen. Man fischt erst die Zutaten aus der Suppe und setzt das Porzellan dann zum Ausschlürfen an. Am Nachbartisch hat ein vorsichtiger Herr den angebotenen Papierlatz umgehängt. Wir greifen zum Bambuslöffel. Mit Fertigprodukten läuft hier nichts. Die Köchinnen und Köche müssen schon selbst Hand anlegen. Allerdings ist nichts von der Nudelherstellung zu sehen. Peter Herden hat auf Nachfrage die Erklärung dafür: „Die Ramennudeln und alle Produkte für Umaii Leipzig und Umaii Dresden stellen wir in unserer Vorbereitungsküche am Adler her. Dafür haben wir extra eine Nudelmaschine aus Japan angeschafft, da der Teig für Ramennudeln gewalzt und geschnitten, nicht gepresst wird wie meist italienische Sorten.“ Udonnudeln werden dazugekauft, denn sie sind noch aufwändiger in der Produktion. „Wir beziehen sie wie auch die glutenfreien, kalorienarmen Konnyakunudeln über unseren Lieferanten direkt aus Japan“, ergänzt Herden.

Steckbrief Ramenbar Umaii Adresse: Klostergasse 7, 04109 Leipzig, Tel. 222 25 75 Internet: www.umaii.de Konzept: Ramenbar Extras: telefonische Vorbestellung Geöffnet: So bis Do 11.30 bis 22.30 Uhr, Fr/Sa bis 24 Uhr Preise: Vorspeisen 4,70 bis 5,50 Euro, Salate 4,10 Euro, Hauptgerichte 11,50 bis 14,90 Euro, Desserts um 3,90, Kugel Eis 1,90 Euro, Umaii-Menü 17,90 € Kartenzahlung: Girocard, Master, Visa Gesamtnote: 7,7/10 Essen: 8 Service: 7 Ambiente: 8 Fazit: unkomplizierte Ramenbar mit japanisch zubereiteten Spezialitäten

Die Getränkekarte? Mit dem süßen Molkedrink Calpico, Ocha-Tee, Kirin-Bier und Sake stehen Originale darauf. Originell sind die Orangen-Ingwer-Limonade aus selbstgekochtem Sirup sowie Cocktails mit und ohne Alkohol.

Fazit: Die Ramenbar füllt eine Lücke zwischen Sushi- und Asia-Restaurant und ist nicht nur mittags eine schlaue Alternative zu Bratwurst und Burger.

Von Petra Mewes