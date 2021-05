Gastronomie in Gohlis: rustikal bis edel – und gut für Überraschungen

Leipzig

Man könnte meinen, sich in der Adresse geirrt zu haben. Vor der Nase steht ein schnöder, kleiner Flachbau, umgeben von der Gartenzwerg-Bedrohung eines Kleingartenvereins. Der Anblick des De La Noix in der Goslarer Straße Nummer 8 passt mit der optischen Erwartungshaltung einer Top-Adresse für exzellente Küche so gut zusammen wie Feta und Mousse au Chocolat. Wobei man auch mit solch einem Vergleich vorsichtig sein muss, denn Köche wie Daniel Funke machen vieles möglich. Er ist kreativer Betreiber dieses bemerkenswerten Lokals im Leipziger Stadtteil Gohlis, der gastronomisch alles bietet – von Bodenständigem bis zum kulinarischen Gold.

Der Name De la Noix ist die klangvolle Hommage an den beeindruckenden Schwarz-Walnussbaum vor dem Eingang, unter dem jetzt Biergarten und Niedrig-Inzidenz wieder den Empfang von Gästen möglich machen. Leidlich über Wasser gehalten hat sich Funke während des Lockdowns mit Koch-Besuchen in jeweils einem Hausstand und Außer-Haus-Verkauf seiner Speisen. „Jetzt sind wir alle froh, dass Stück für Stück die Normalität zurückkommt“, sagt der 41-Jährige. Erst draußen, und hoffentlich bald wieder drinnen. Einladend ist es in beiden Varianten.

Umwerfende Walnuss-Crème

Abstände einberechnet, gibt’s 25 Plätze im Freien, 16 im langgezogenen Gastraum, der mit einem üblichen Schrebergarten-Lokal nur noch den Grundriss gemein hat. Die Einrichtung atmet dezenten Schick – nicht überkandidelt, aber stilvoll und damit passend zur Speisekarte. Die bietet noch bis Monatsende Ragout Fin vom Kalb, Frühlingssalat oder Dinkelpenne. Vor allem aber liegt das Gaumenmerk saisonorientiert auf Spargel. Übrigens: Die hausgemachte Walnuss-Crème in Pfandgläsern ist zum Niederknien.

Funke und sein Team setzen auf Nähe zu den Gästen, das Familiäre, Persönliche. Das kommt gut an und macht eine vorherige Reservierung unbedingt nötig. Sobald es machbar und genehmigt ist, will das De la Noix mit Unterstützung des Grafikers und Kultur-Verrückten Norbert Möhler wieder Live-Programme aus Musik, Kabarett und Literatur bieten. „Ich kann es kaum erwarten, bis es losgeht“, sagt Funke.

Urige Gosenschenke

Gohlis, über dem wegen seiner teuer bewohnten Prachtstraßen das Image des Snobistischen schwebt, kann auch rustikal. Die schon legendäre, 1898 eröffnete Gosenschenke „Ohne Bedenken“ in der prachtvollen Menckestraße setzt im Inneren auf Urigkeit. In historischer Holzvertäfelung wird deftig-deutsche Hausmannskost serviert: Sauerkraut, Braten, Haxe und Co. Die gibt’s natürlich ebenso draußen, in einem der schönsten Biergärten, die Leipzig zu bieten und der einen Stammplatz in Reiseführern hat. Mit Öffnung der Außengastronomie Mitte Mai dank gesunkener Corona-Inzidenz zog hier endlich wieder Leben ein.

Stolze Stern-Träger

Am anderen Ende der Straße, exakt 550 Meter entfernt, funkelt zum Namen „Frieda“ seit kurzem ein Michelin-Stern. Den begehrten Status des Hotel- und Restaurantführers gab es neben dem fantastischen Essen dafür, dass es hier „sympathisch, erfrischend und unprätentiös“ zugeht. Deshalb tragen auch nach der Auszeichnung weder Andreas Reinke noch „The Taste“-Gewinnerin Lisa Angermann die Nasen hoch. Wenn das Lokal mit dem schönen Biergarten am 1. Juni aufmacht, „wird das Frieda genauso sein wie vor der Schließung“, verkündet Reinke. „Es gibt bereits zahlreiche Reservierungen, wir freuen uns!“

Quasi nebenan, beim ebenfalls für hochklassige Küche gerühmten Münsters, ist seit dem vergangenen Wochenende der Biergarten-Betrieb angelaufen. „Um zu viele Personen am Außentresen zu vermeiden, wird das vorn Bestellte an die Tische gebracht“, erklärt André Münster. Innen ist der Hygienestandard unter anderem durch eine neue Lüftung verbessert worden – gute Voraussetzung, um auch dort Sicherheit zu gewährleisten. „Trotz der entspannteren Lage habe ich noch gehörig Respekt vor der Infektionsgefahr“, sagt der Chef. Auch bei ihm sind schon viele Bestellungen für die „Zeit danach“ vermerkt. Die Kundschaft weiß, was sie an diesem Ort hat: Herzlichkeit und Top-Qualität, beim Essen wie auch bei den Weinen.

So eine Art Skihütte

Noch mal zurück zu optischen Kuriositäten: So wenig der De-La-Noix-Flachbau an den Kleingärten Exquisites erwarten lässt, so sehr überrascht der Anblick eines bestimmten Lokals an der Georg-Schumann-Straße: Das „Nessy“ ist eine Holzbude, die man eher als Skihütte in erzgebirgischen Höhen verortet als nah am großstädtisch vibrierenden Asphalt. Eine Spelunke im charmanten Sinne. Hier setzen Bodenständigkeit und erfrischend polternde Direktheit die Kontrapunkte zu hochgesteckten Sonnenbrillen im ergrauten Manager-Haar. Ja, auch das ist Gohlis. Gut so.

Von Mark Daniel