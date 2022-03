Leipzig

Der Restaurantführer Guide Michelin hat am Mittwoch die Michelin-Sterne für das Jahr 2022 vergeben. In der Leipziger Edelgastronomie bleibt alles wie gehabt: Das „Falco“ im Hotel „The Westin“ führt wie seit 2008 unverändert zwei Sterne und steht damit unangefochten an der Spitze. Der „Stadtpfeiffer“ am Gewandhaus trägt wie schon seit 2002 weiterhin einen Stern. Das Restaurant „Frieda“ in Gohlis bestätigte seinen 2021 erstmals verliehenen Stern und erhielt zusätzlich einen grünen Stern für Nachhaltigkeit, den Lisa Angermann auf der Bühne in Empfang nahm.

Das „Falco“ befindet sich in der 27. Etage des Westin-Hotels, der „Stadtpfeiffer“ im Gebäude des Gewandhauses und das Restraurant „Frieda“ in der Menckestraße (von links). Quelle: Andre Kempner (2), Kerstin Decker

Sechs Leipziger Lokale mit „Empfehlung“

Der Reise- und Restaurantführer gibt auch Empfehlungen für Lokale, die noch nicht mit Sternen dekoriert sind. In Leipzig stehen – ebenfalls unverändert – sechs Restaurants auf der Empfehlungsliste: das „Michaelis“ im Zentrum-Süd, das „Planerts“ in Oelßners Hof, das „Schaarschmidt’s“ in Gohlis, das „C’est la vie“ in der Zentralstraße, das „Münsters“ in Gohlis und das Restaurant „7010“ am Augustusplatz.

„Caroussel“ in Dresden verliert seinen Stern

Neu in den Gastronomiehimmel aufgestiegen sind deutschlandweit ein Drei-Sterne-Restaurant, acht Zwei-Sterne-Restaurants sowie 31 Restaurants mit je einem Stern. Dem Dresdner „Caroussel“ wurde dagegen der Stern aberkannt. Damit gibt es in Sachsen noch sieben Restaurants, die mit einem oder zwei Michelin-Sternen ausgezeichnet sind.

Erster Stern für die Stadt Halle

Auch die Stadt Halle hat nun ihr erstes Sterne-Restaurant, das Lokal „Speiseberg“, im Innenbereich der Bergschenke hoch über der Saale. „Das ist schon krass. Es ist schon eine Ehre, in so einer Stadt den ersten Stern jemals geholt zu haben. Mir fehlen die Worte. Es ist einfach super“, sagte Küchenchef Konstantin Kuntzsch. Bisher war Robin Pietsch aus Wernigerode der einzige Sternekoch in Sachsen-Anhalt mit seinen beiden Restaurants „Pietsch“ und „Zeitwerk“. Er erhielt die Auszeichnung für beide Lokale erneut.

So viele Michelin-Sterne wie noch nie

Die begehrten, mit Sternen bestickten Kochjacken wurden in der Handelskammer Hamburg an die besten deutschen Köchinnen, Köche und Restaurants überreicht. Mit bundesweit 327 Restaurants wurden so viele Lokale ausgezeichnet wie noch nie. Nach zweijähriger Corona-Pause fand die Verleihung erstmals wieder live und in Präsenz statt. „Auch wenn die Pandemie noch nicht ausgestanden ist, bestätigt die Restaurantauswahl im Jahr 2022 trotz erschwerter Bedingungen ein vielfältiges Angebot und ein unverändert hohes Niveau der deutschen Gastronomie“, heißt es in einer Mitteilung. 2021 gab es in Deutschland 309 Restaurants mit Michelin-Sternen.

Der Gastroführer für 2022 ist ab dem 14. März im Handel erhältlich. Die ersten Michelin-Sterne in Deutschland wurden 1966 verliehen. Die begehrte Auszeichnung gilt jeweils für ein Jahr.

Von Kerstin Decker