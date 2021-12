Leipzig

Die „Gans ganz anders“ ist noch nicht gegessen, trotz des Teil-Lockdowns. Das Krystallpalast-Varieté hat sich entschlossen, am Wochenende des dritten Advents – also am 11. und 12. Dezember – sein Restaurant in der Magazingasse zu öffnen. Dort werden die beiden Menüs serviert, die zu den beiden Shows gehören, die aktuell nicht gespielt werden dürfen. Also zum einen das viergängige „Gans ganz anders“-Menü aus der Dinnershow im Spiegelzelt auf dem Leuschnerplatz (43 Euro). Und zum anderen das dreigängige Wahlmenü der Wintershow „Crazy Comedy“ (35 Euro), die jetzt im Krystallpalast Varieté laufen würde.

Keine Abholung „to go“

„Es ist ein Testballon, ein Zeichen, dass wir noch da sind“, sagt Krystallpalast-Sprecherin Sabine Schön. Einige Besucher hatten nach Außer-Haus-Abholung gefragt, aber das Menü wird es nicht „to go“ geben. Auch die Öffnung des Spiegelzelts als Restaurant ist keine Option. Sabine Schön: „Wir möchten unseren Gästen das Gesamterlebnis bieten, sie sollen nicht vor einer leeren Bühne sitzen.“ Das ist nur in der Magazingasse möglich, wo die Gastronomie einen abgetrennten Bereich hat. Hinzu kommt: Wenn das Veranstaltungsverbot in Sachsen am Freitag verlängert wird, womit zu rechnen ist, beginnt nächste Woche der Abbau des Spiegelzelts.

Sternekoch Lord Stone gehört zum festen Ensemble der Dinnershow „Gans ganz anders“. Quelle: Andre Kempner

Allein für die Dinnershow im Spiegelzelt waren 17 000 Gänsekeulen bestellt worden. Pro Show wären unter Corona-Bedingungen rund 400 Portionen auf die Teller gekommen. Aber die müssen jetzt nicht alle aufgegessen werden: „Unsere Gastronomie hat einen Teil davon an andere Gastrobetriebe weitergegeben“, so die Sprecherin. Die internationalen Artistinnen und Artisten beider Shows sind teilweise nach Hause gefahren, halten sich dort aber im Standby-Modus. Einige sind weiterhin in Leipzig und wohnen in Künstlerwohnungen, bis endgültig klar ist, ob die Shows ab dem 13. Dezember wieder hochgefahren oder gänzlich abgesagt werden.

Verlängerung bis 26. Dezember möglich

Wer Lust auf weihnachtliche Geschmackserlebnisse hat, kann seinen Restaurantbesuch online auf der Krystallpalast-Website oder telefonisch unter 0341 140660 buchen. Geöffnet ist am Sonnabend von 17 bis 20 Uhr und am Sonntag von 11 bis 14 Uhr sowie von 17 bis 20 Uhr. Wenn der Teil-Lockdown verlängert wird, öffnet das Krystallpalast-Restaurant auch am Wochenende des vierten Advent sowie an den Weihnachtsfeiertagen 25. und 26. Dezember. Es gilt die 2G-Regel: Zutritt nur für Geimpfte und Genesene mit den entsprechenden Nachweisen.

Von Kerstin Decker