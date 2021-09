Leipzig

Nachhaltige Ernährung ohne Fleisch und andere Tierprodukte? Immer mehr Menschen ernähren sich rein vegan, verzichten somit beispielsweise auf Eier und Milch. Alternativen dafür gibt es fast immer, und die Gerichte bleiben ungemein vielseitig. Leipzig bietet eine wachsende Auswahl an Restaurants, die mit veganer Küche punkten. Die LVZ stellt fünf davon im Gastro-Test vor.

Symbiose

Was gibt es hier? Die reichhaltige Karte reicht vom Frühstücksangebot über Kuchen bis hin zum „Bio-California-Garden-Burger“ für den großen Hunger. Vegan ist hier alles, es gibt größere Hauptspeisen und kleinere Snacks sowie eine breite Auswahl an Getränken. Die Kuchentheke wechselt nach Tagesangebot und ist ein echter Geheimtipp. Ein Blick auf die Teekarte lohnt sich ebenso.

Im Symbiose ist alles vegan. Plus: Es gibt eine Kuchentheke! Quelle: André Kempner

Wie fühlt es sich hier an? Die Symbiose ist gemütlich und ohne Schickimicki. Hier lässt es sich locker nach einem Tag in der Stadt ausklingen oder mit einem Frühstück in den Tag starten. Bei gutem Wetter kann man draußen sitzen und das Flair der Karl-Liebknecht-Straße genießen.

Das Besondere? Die konsequent vegane Karte. Zudem legt das Team Wert auf biologische Zutaten, die regional und saisonal angepasst sind. Auch Geschmacksverstärker oder industriell hergestelltes Essen kommt nicht auf den Teller. Mit kleinem Aufpreis sind einige Gerichte glutenfrei machbar. Dazu gibt es sogar ein gluten- und zuckerfreies Frühstück – low carb, versteht sich.

Wie schmeckt es? Die Auswahl fällt beim Testtag auf die veganen Mac ‘n‘ Cheese mit Wings. Die sind gut frittiert und kross – fast kein Unterschied zum konventionellen Produkt. Es fehlt ein bisschen Pfeffer und Salz, aber das lässt sich leicht ändern. Eigentlich nur als „Snaccidental“ – so die Karte – gedacht, ist die Portion ausreichend groß und macht auf alle Fälle satt.

Schmackhaft: Mac ‘n‘ Cheese in der Symbiose. Quelle: Vanessa Gregor

Wer wird hier glücklich? Jeder und besonders Gäste, die sich ausschließlich vegan ernähren. In der Symbiose kann der strenge Blick auf die Zutatenliste getrost entfallen, und es kann ach Lust und Appetit bestellt werden. Die Bedienung gibt aber auch gerne Auskunft.

Sterne: 4 von 5

Adresse: Karl-Liebknecht-Straße 112, 04275 Leipzig

Öffnungszeiten: Freitag bis Sonntag, 10 bis 16 Uhr

An Chay

Was gibt es hier? Suppen, Nudeln oder hausgemachte Limo, das An Chay ist ein veganer Vietnamese, die Karte übersichtlich, aber reich an Auswahl. Klassiker wie Edamame oder Dumplings stehen ebenso zur Auswahl wie Bowls in verschiedenen Ausführungen. Die Angebote im An Chay sind komplett vegan. „ăn chay“ heißt übrigens „Vegetarier“.

Wie ein Kurzurlaub: Das An Chay liegt am Anfang der KarLi. Quelle: André Kempner

Wie fühlt es sich hier an? Wie im Kurzurlaub. Das Lokal am Anfang der Karl-Liebknecht-Straße ist klein, aber nicht beengt. Das An Chay ist modern und dezent gestaltet, keineswegs überladen. Auch hier kann man draußen sitzen, allerdings ist die KarLi hier etwas lauter.

Das Besondere? Ganz klar: Die Karte in Zusammenspiel mit dem Ambiente. Es ist einfach cool im An Chay, das Essen kommt schnell und ist schon optisch ein Gedicht. Auch hier entfällt der woanders nötige Zutatencheck. Bei manchen Gerichten fällt das vermeintlich „fehlende“ Fleisch gar nicht auf.

Essen im An Chay: Die Speisen sind schön angerichtet. Quelle: André Kempner

Wie schmeckt es? Die Entscheidung für „Bun Nem“ – auch als „Frühlingsfreude“ auf der Karte – ist goldrichtig. Die Reisfadennudeln mit Frühlingsrollen und Salat kommen als üppige Portion an den Tisch. Es schmeckt frisch und ist nicht zu scharf. Gefühlt macht das satt für zwei Tage. Wem es zu viel ist: Einpacken und mitnehmen geht problemlos.

Wer wird hier glücklich? Wer Lust hat auf vietnamesisch, der ist im An Chay richtig, Freunde der Küche Asiens sind gut aufgehoben. Die Gerichte sind angepasst an den hiesigen Geschmack.

Sterne: 5 von 5

Adresse: Karl-Liebknecht-Straße 1, 04107 Leipzig

Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag, 11.30 bis 22 Uhr

Vleischerei

Was gibt es hier? Vöner, Vönerteller, veganes Gyros, Steäkteller oder Cürrywürst – die Schreibweise macht bereits deutlich. ein gewöhnlicher Imbiss ist die Vleischerei auf der Eisenbahnstraße nicht. Hier gibt’s alles, was die gute Bratwurstbude um die Ecke hat, nur eben in veganer Variante – to go oder zum essen vor Ort. Die Fleischalternativen bestehen aus Soja oder Saitan, auch die zahlreichen Soßen in der Auswahl sind durchweg vegan. Dazu gibt’s verschiedene Biersorten oder lokale Limos. Und sogar eigenes Merch hat die Vleischerei.

Die Vleischerei liegt im Osten der Stadt – hier ist ebenfalls alles vegan. Quelle: André Kempner

Wie fühlt es sich hier an? Die Vleischerei ist eher pragmatisch eingerichtet. Die großen Fenster lassen einen Blick aufs Treiben in der Eisenbahnstraße zu, bei gutem Wetter oder wenn es ziemlich voll ist, verteilt sich die Kundschaft auch vor der Tür. Bestellt wird – coronabedingt – entweder am Tresen oder am Platz.

Das Besondere? Hier wird Heißhunger befriedigt – und das nicht zu schlecht. Die klassischen Gerichte eines Imbisses mit veganem Alternativen ohne viel Drumherum und zu fairen Preisen sind super.

Die Portion veganer Currywurst mit veganer Mayo und Pommes. Quelle: Vanessa Gregor

Wie schmeckt es? Die vegane Currywurst schmeckt, wie sie schmecken muss –fast wie eine konventionelle. Die Soße ist würzig und großzügig auf dem Teller verteilt, die schmackhaften Pommes kross frittiert. Auch eine Wucht: veganes Gyros.

Wer wird hier glücklich? In der Vleischerei ist das Essen eher schwer, Salat und Antipasti gibt es aber auch. Bei diesen köstlichen fleischlosen Alternativen kann man auch als Fleischesser auf den Geschmack kommen.

Sterne: 5/5

Adresse: Eisenbahnstraße 128, 04315 Leipzig

Öffnungszeiten: Dienstag bis Donnerstag, 16 bis 22 Uhr, Freitag bis Sonntag, 12 bis 22 Uhr

Quan Chay

Was gibt es hier? Das Quan Chay ist der zweite vegane Vietnamese im Test – die Auswahl dieser Restaurants in Leipzig wächst. Das Lokal auf der Karl-Heine-Straße ist gerade etwas über ein Jahr alt. Hier gibt’s Pho in verschiedenen Varianten und Bowls je nach Gusto. Außerdem auf der Karte: Klassiker wie Dumplings als Vorspeisen. Auf der Getränkekarte stehen hausgemachte Limos.

Das Quan Chay ist eine veganer Vietnamese auf der Karl-Heine-Straße Quelle: André Kempner

Wie fühlt es sich hier an? Die Bedienung ist herzlich. Im Restaurant lässt sich dessen Vorgeschichte durch frühere Betreiber erkennen – das Relief griechisch nachempfundener Architektur blitzt hier und da durch. Das tut dem Quan Chay aber nichts.

Das Besondere? Die Kundschaft bekommt eine Menge Wahlmöglichkeiten, denn bei manchen Gerichten gibt’s entweder reinen Tofu oder Sojageschnetzeltes. Zweiteres kostet ein paar Cent mehr, manchem schmeckt’s dafür aber noch besser. Ansonsten ist auch hier wieder alles vegan.

In Sachen Geschmack und Anrichte muss sich auch das Quan Chay nicht verstecken. Quelle: André Kempner

Wie schmeckt es? Es gibt Mien Xao, gebratene Reisnudeln mit Gemüse und Sojasprossen, dazu Tofu. Die Portion ist nicht nur was fürs Auge, sondern wird auch geschmacklich den Erwartungen gerecht. Die Reisnudeln in Kombination mit Gemüse, Gewürzen und Tofu schmecken richtig gut.

Wer wird hier glücklich? Die Mischung macht es im Quan Chay. Dass alles vegan ist und dann noch unterschiedliche Optionen bietet, dürfte jedem zusagen. Wer Lust hat auf liebevolle, vietnamesische Küche, wird zufrieden sein.

Sterne: 4,5/5

Adresse: Karl-Heine-Straße 51, 04229 Leipzig

Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag, 11 bis 22.30 Uhr

Zest

Was gibt es hier? Das Zest ist ein ganz klassisches, eher gehobenes Restaurant, in dem ebenfalls alle Gerichte vegan sind. Die Karte wechselt stets und sorgt schon beim Lesen für großen Appetit, denn hier werden immer neue spannende Kombinationen ausprobiert – in einer guten Mischung verschiedener internationaler Einflüsse.

Das Zest in Leipzig überzeugt mit hoher Qualität. Quelle: André Kempner

Wie fühlt es sich hier an? Es könnte ein kleines Lokal in New York sein, ist der erste Gedanke beim Besuch im Zest. Weil der Laden auf der belebten Bornaischen Straße in Connewitz klein ist, empfiehlt sich eine Reservierung. Die Einrichtung vor einer Klinkerwand ist geschmackvoll und modern.

Das Besondere? Die hochwertige Qualität und Kreativität bei der Auswahl auf der Karte. Und es ist nicht nur das Essen, das hier klasse ist: Auch mit der Weinkarte braucht sich das Zest nicht zu verstecken.

Feine vegane Küche? Im Zest wird man fündig. Quelle: André Kempner

Wie schmeckt es? Beim bestellten Gericht, Galetti in einer in Zitronen-Pepperoni-Crème mit Spinat und Haselnuss, gibt es Arbeit für die Geschmacksnerven, denn die Zutaten sind frisch und wollen geschmeckt werden. Ein perfektes Beispiel dafür, dass veganes Essen alles andere als langweilig ist und breite Möglichkeiten bietet. Die Galetti finden sich derzeit nicht mehr auf der Karte, die aktuellen Gerichte klingen aber nicht weniger überzeugend.

Wer wird hier glücklich? Wer sich einen schönen Abend mit richtig gutem Essen gönnen will, sollte dem Zest einen Besuch abstatten.

Sterne: 5/5

Adresse: Bornaische Straße 54, 04277 Leipzig

Öffnungszeiten: Montag, Mittwoch & Donnerstag ab 17 Uhr, Freitag bis Sonntag sowie an Feiertagen ab 11 Uhr

Von Vanessa Gregor