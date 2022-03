Leipzig bekommt im April sein zweites Katzencafé

Leipzig

Das beliebte Café Katzentempel bekommt einen zweiten Standort in der Leipziger Innenstadt. Eröffnung ist voraussichtlich Anfang April, teilen die Betreiber auf der Facebookseite des Lokals mit. Das Katzencafé „Leipzig 2“ bezieht Räume in der Katharinenstraße direkt gegenüber vom Bildermuseum. Aktuell werden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die Küche sowie Reinigungskräfte für den neuen Standort gesucht.

Katzenkinder unter Müllcontainer gefunden

Die tierischen „Mitarbeiter“ sind auch schon da: Fünf junge Katzen warten derzeit in einem Privathaushalt auf ihren Umzug ins neue Katzencafé. Die Betreiber Robin Gebauer und Anne Rüter entdeckten die fünf verwahrlosten Katzenkitten bei ihrem Kreta-Urlaub im vergangenen Jahr unter einem Müllcontainer. „Noch vor Ort entschlossen wir uns, der kleinen Bande zu helfen und für sie einen zweiten Katzentempel in Leipzig aufzumachen.“ Der dreibeinige Hector und seine vier flauschigen Geschwister fühlen sich nach ihrem Umzug nach Deutschland wohl und haben viel Spaß und Ausdauer beim Spielen.

Katze Bailey streift durch ihr Revier. Die Katzencafé-Betreiber Robin Gebauer und Anne Rüter haben sie aus dem Tierschutz gerettet. Im neuen Katzencafé sollen verwahrloste griechische Straßenkatzen ein neues Zuhause finden. Quelle: Andre Kempner

Das erste Leipziger Katzencafé in der Nürnberger Straße wurde im September 2018 eröffnet. Dort leben mittlerweile acht Katzen und Kater, die aus verschiedenen Tierschutz-Einrichtungen stammen. Sie können sich im Lokal frei bewegen, klettern, auf der Fensterbank oder in einem der zahlreichen Körbchen ruhen oder sich auch ganz in den rückwärtigen Ruheraum zurückziehen. Während der langen Corona-Lockdowns, als die Gastronomie geschlossen war, blieben die Katzen im Restaurant und wurden dort von Angestellten versorgt und betreut.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der „Katzentempel“ ist ein Franchise-Unternehmen mit Standorten in München, Hamburg, Leipzig, Nürnberg, Rosenheim und Regensburg. 2022 sollen fünf weitere Läden, die alle die gleichen veganen Speisen anbieten, eröffnet werden: in Augsburg, Erlangen, Bremen, Bochum – und eben in der Leipziger Innenstadt. Für die Dresdner Altstadt ist ebenfalls ein Lokal angekündigt.

Von Kerstin Decker