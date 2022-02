Leipzig

Einige Leipziger Kneipen kann man vom Sofa aus besuchen: mit dem „Gastronomie-Quartett Leipzig 2022“. Seit Kurzem im Handel erhältlich, ist es Zeitvertreib und Szeneführer gleichzeitig. Auf 32 Spielkarten werden Wirtshäuser, Cafés, Bars, Burgerläden, Kaffeeröstereien und Szenekneipen aus der Leipziger Innenstadt, Lindenau, Plagwitz, Gohlis und der Südvorstadt gegeneinander ausgespielt, oder besser gesagt vorgestellt. Darunter stadtbekannte wie die Moritzbastei, das Chocolate, die Kümmel-Apotheke oder das Barfusz. Aber auch neu eröffnete Lokale wie das Vacay in der Jahnallee, Schwung & Schwebe in der Coppistraße, das Pretty Please in der Zschocherschen Straße, Maloa Poke Bowl im Petersbogen oder Die Churreria in der Karl-Heine-Straße.

Timon Michel (34, links) und Benedikt Dollinger (35) vom Club Round Table 203 Leipzig haben kurz vor Weihnachten 2021 das Leipziger Gastronomie Quartett 2022 herausgebracht. Quelle: privat

Lieblingslokale für einen guten Zweck

Gerade in der Pandemiezeit erfüllt das Kartenspiel mehrere Zwecke: Einerseits ist es Unterhaltung für zu Hause oder unterwegs. Andererseits verschafft es den Lokalen zusätzliche Aufmerksamkeit und vielleicht Besucher. Und drittens dient es einem guten Zweck. Initiator ist der Club Round Table 203 Leipzig. Die zehn Mitglieder des Service-Clubs haben im Vorfeld ihre Lieblingslokale zusammengetragen, die sie selbst gern besuchen. Weitere wurden mit auf die Liste genommen. Da sämtliche Produktionskosten von Sponsoren bezahlt werden, gehen alle Einnahmen an die Elternhilfe für krebskranke Kinder. Projektleiter für das Leipzig-Quartett ist Benedikt Dollinger (35), der sechs Wochen vor der Pandemie in Stuttgart selbst ein Café eröffnet hatte – das es nun nicht mehr gibt. Mittlerweile ist er mit seiner Familie nach Leipzig gezogen.

Karten spielen im Zug ... Der Club Round Table 203 Leipzig hat kurz vor Weihnachten 2021 das Leipziger Gastronomie Quartett 2022 herausgebracht. Quelle: privat

Klassisch oder als Trumpf-Variante

Die Spielregeln sind auf der Rückseite der ersten Karte abgedruckt. Gespielt werden kann das Quartett klassisch, mit Herauslegen von vier zusammengehörenden Karten. Oder als Trumpf-Variante: Dann geht es darum, den Mitspielern ihre Karten abzuknöpfen. Zu jedem Lokal sind sechs Fakten angegeben, unter anderem Länge der Theke, Anzahl der Sitzplätze oder Anzahl der Zapfhähne. Wer den höchsten Wert in einer Kategorie bietet – also beispielsweise die längste Theke – bekommt die Karten aller Mitspieler. Außerdem beinhaltet jede Spielkarte einen Gutschein, der bis Ende 2022 im jeweiligen Lokal eingelöst werden kann. Dort bekommt man dann beispielsweise ein Gratis-Getränk. Insgesamt enthält das Quartett Gutscheine im Wert von 150 Euro.

Die Round-Tabler haben schon in vielen anderen deutschen Städten Gastronomie-Quartette herausgegeben. Ein Spiel kostet zehn Euro. Die Leipzig-Version gibt es untere anderem bei der Tourist-Information, bei Breuninger, der Buchhandlung Hugendubel in der Petersstraße, Wohnmacher in der Nikolaistraße, bei den teilnehmenden Gastronomen und auch im Onlineshop von Round-Table. Bis Ostern sollen die 1500 Spiele an den Mann oder die Frau gebracht werden. Für 2023 ist eine Neuauflage geplant, dann möglicherweise mit einigen neuen Lokalen.

