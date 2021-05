Leipzigs Gastronomen sind zurück: So ist die Lage im Zentrum

Leipzig

Auf den ersten Blick ist alles normal. Im Leipziger Zentrum hat die Öffnung der Außengastronomie ein gewohntes Bild zusammengeschoben, dessen Unterschied zu den Jahren vor Corona nur im Abstand zwischen Tischen und den Nasen-Mund-Geschützten zu finden ist. Die Innenstadt als zumindest geografisch erste Adresse für Touristen hält sich durch die Ausgehfreude der Einheimischen über Wasser, bis wieder richtig viele Auswärtige anreisen.

Das Barfußgässchen ist dennoch gut gefüllt wie eh und je. Ab Mitte der 1990er wuchs die Gastrodichte rund um den alteingesessenen Zills Tunnel enorm. Lutz Hilgers Gohlgmohsch und Igor Mozaks Markt 9 begründeten die rasante Entwicklung zur Kneipenmeile, dessen Outdoor-Publikum zu jeder Jahreszeit die Gasse verengt.

Zu den hier Ansässigen gehört Henrik Dantz, einer der großen Lokalbetreiber Leipzigs. Im Zentrum gehört ihm das Barfusz unter dem angedockten, seit 2009 existierenden Central Kabarett. Auf der anderen Seite des Marktes übernahm er vor Jahren die Milchbar Pinguin, das Café Central liegt in der Reichsstraße. Auch wenn allein schon die Milchbar trotz Abstandsregel 83 Tische bietet und seit dem Neustart am vergangenen Freitag wieder Geld in die Kasse spült, ist der Drops für Dantz noch ganz und gar nicht gelutscht. „50 Prozent weniger Bestuhlung machen sich natürlich bemerkbar“, sagt er.

„Wir kämpfen uns Schritt für Schritt zurück: Gastronom Henrik Dantz auf dem Freisitz der Pinguin Milchbar. Quelle: Andre Kempner

Doch seit Dienstag gibt’s große Hoffnung – die Landesregierung plant für ihre ab 31. Mai geltende neue Verordnung, bei einer anhaltenden Inzidenz unter 50 auch die Öffnung der Innenbereiche zuzulassen. Bleibt noch ein anderes Problem: Die letzten sieben Monate Zwangspause haben auch personell Spuren hinterlassen. „Insgesamt sind mir fast 100 Servicekräfte weggebrochen, die woanders ihr Geld verdienen mussten“, so Dantz, „jetzt gilt es, neue zu gewinnen.“ Diejenigen, die nun wieder die Gäste bedienen, sind heilfroh. „Es macht richtig Spaß!“ sagt Kellnerin Sindy Cirule. Ihr Chef hofft, dass die Corona-Lage nun stabil bleibt, um nicht nochmal schließen zu müssen. „Es kommt auch darauf an, dass in Leipzig nicht nochmal ein Infektionsherd in irgendeinem Großbetrieb ausbricht. Das würde gleich alles ändern.“

Bis Gäste wieder kommen dürfen, dauert es wahrscheinlich nicht mehr lange: die Traditionsgaststätte Thüringer Hof. Quelle: Volkmar Heinz

Ausgerechnet die traditionsreichsten und überwiegend von Touristen frequentierten Gaststätten in der City bleiben noch dicht. Mangels Freifläche sitzt René Stoffregen in seinem seit dem 15. Jahrhundert bestehenden Auerbachs Keller buchstäblich auf dem Trockenen. „Ohne Lockerungen für den Innenbereich haben wir keine Chance“, sagt der Geschäftsführer. Doch Juni nützt, wenn alles gut läuft, auch der neuer Raumfilter endlich etwas, in den Stoffregen schlappe 42 000 Euro investiert hat.

Der 1838 eröffnete Thüringer Hof, dessen Parkett und Küchenfußboden erneuert wurden, verfügt zwar über einen kleinen Freisitz. „Aufgrund der nötigen Abstände dürften jedoch höchstens 20 Gäste dort sitzen“, schätzt Betreiber Christian Laube. „Dafür zwei Kellner und zwei Köche zu bezahlen, wäre Wahnsinn.“ Mit Freigabe des Innenlebens allerdings rückt die Eröffnung näher als gedacht. Am 25. Mai werden die Blumenkästen außen bepflanzt – ein erstes, Zeichen, dass es bald wieder losgehen soll. Und nochmal zu Zills Tunnel: In dem ist ab dem 1. Juni wieder Licht.

HuWa hat Pech mit der Fassade

Ziemlich fies hat es das HuWa am Ende des Barfußgässchens erwischt. Wegen unplanmäßig längeren Arbeiten an der Fassade des Hauses können die Schirme für potenziell 80 Freiluftplätze nicht aufgespannt werden, da sie im Weg stünden – ein großes Manko angesichts der instabilen Wetterlage; hinzu kommt auch hier ein dezenter personeller Aderlass. „Klar, es könnte besser für uns laufen“, sagt Mitbetreiber Robert Krauß. „Aber wäre ich Pessimist, müsste ich das Gewerbe wechseln.“ Sehr dankbar ist Krauß für die Finanzkrücken des Staates, auch wenn sie verzögert kamen. „Nun machen wir das Beste draus und werden es schaffen.“

Von Mark Daniel