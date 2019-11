Griechisch essen in Leipzig – Fünf Lokale im LVZ-Test

Leipzig

Wer in Leipzig essen gehen möchte, hat gleich in mehrfacher Hinsicht die Qual der Wahl. Ist man sich erstmal sicher auf was man Appetit hat, muss man sich auch noch für die Gaststätte entscheiden. Aber welcher ist denn nun der beste Grieche, der beste Italiener, der beste Vietnamese in Leipzig?

Die LVZ will da helfen. In unserer Gastro-Serie testen wir von Ihnen vorgeschlagene Spezialitäten-Restaurants. Zum Start haben wir uns griechische Restaurants vorgenommen. Aus den Lieblings-Griechen der Redakteure der Leipziger Volkszeitung haben wir die fünf mit den meisten Stimmen getestet. Im Folgenden können Sie nachlesen, was wir von Mytropolis und Co. halten.

Zur nächsten Folge sind Sie gefragt. Auf dem Menü sind italienische Spezialitäten. Schicken Sie uns Ihre Vorschläge über unsere Facebook-Seite. Aus den vorgeschlagenen Restaurants testen wir die fünf mit den meisten Stimmen.

Von Elena Boshkovska