Im Test: Restaurant Kellari in Leipziger Zentrum-Nordwest

Leipzig

In der neuen Gastro-Serie „Lecker Leipzig“ testet die LVZ Restaurants in unserer Stadt. Im ersten Teil haben wir uns in einigen griechischen Lokalen umgesehen. Diesmal im Test: Das Restaurant Kellari im Leipziger Zentrum-Nordwest.

Öffnungszeiten:Montag bis Sonntag und Feiertage 11.30 Uhr - 14.30 Uhr und 17.30 Uhr - 23.00 UhrWebseiteAdresse: Jacobstraße 2, 04105 Leipzig

Preise: Von 2,40 Euro für Fladenbrot bis hin zu 9,90 Euro für den griechischen Ziegenkäse gibt es bei den Vorspeisen – ob kalt oder warm – eine breite Auswahl. Die Hauptspeisen, darunter Fisch- und Fleischgerichte, Nudeln oder Überbackenes gibt es im Rahmen von 12,90 Euro für einen Gyros- oder Souvlaki-Teller bis hin zu 23,90 Euro für Lammfilets vom Grill.

Essen:Mit traditionellen griechischen Speisen (gemischte Fleisch-Teller, Fisch und Meeresfrüchte, sogenannte „Pfännchengerichte“ oder Nudeln) ist die Karte bei Kellari breit angelegt. Gesondert vegetarische oder vegane Speisen bietet der Grieche jedoch nicht an. Dafür gibt es aber eine besonders große Auswahl verschiedener Weinsorten.

Direkt am Elstermühlgraben kann man bei Kellari gutes Essen in romantischer Atmosphäre genießen. Eine Portion Bifteki mit Pommes, Tzatziki und einem kleinen Salat bekommt man für 16,90 Euro. Quelle: Elena Boshkovska

Atmosphäre: Im griechischen Restaurant direkt am Elstermühlgraben ist die Stimmung schon edel. Die tiefroten Wände, die leise griechische Musik und die dekorativen Weinflaschen lassen das Innere warm und gemütlich wirken. Das gedimmte Licht macht diese Gaststätte zu einer ausgezeichneten Date-Location, wenn es mal schicker werden soll.

Service: An einem Werktag ist das Personal flink unterwegs, stets freundlich und höflich. Es wird laufend nachgefragt, ob noch Wünsche offen sind. Einen positiven Eindruck hinterlassen auch die kurzen Wartezeiten auf die bestellten Speisen.

Fazit:Traditionell und doch nicht übertrieben mediterran eingerichtet, ist es bei Kellari durchaus die feine Atmosphäre, die – zusätzlich zum guten Essen – den Genuss steigert.

Von Elena Boshkovska