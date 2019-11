Im Test: Restaurant Thiseas in Leipzig-Schleußig

Leipzig

In der neuen Gastro-Serie „Lecker Leipzig“ testet die LVZ Restaurants in unserer Stadt. Im ersten Teil haben wir uns in einigen griechischen Lokalen umgesehen. Diesmal im Test: Das Restaurant Thiseas im Leipziger Stadtteil Schleußig.

Öffnungszeiten:Montags bis Samstags – 11:30 - 14:30 Uhr und 17:30 - 23:30 Uhr Sonntags/Feiertags – 11:30 - 23:00 Uhr (Mai - 15. September)Webseite

Adresse: Holbeinstraße 28A, 04229 Leipzig

Preise: Die Preise bei den Vorspeisen bewegen sich zwischen 2,30 Euro für griechisches Fladenbrot und zu 16,60 Euro für gegrillten Oktopus. Eine Portion Tzatziki bekommt man für 4,90 Euro, oder die gegrillten Peperoni mit Knoblauchpaste für 5,60 Euro. Bei den Hauptspeisen gibt es traditionelles Gyros-Fleisch (mit Pommes oder Reis, Tzatziki und einem kleinen Salat) für 13,90 Euro pro Portion. Das teuerste Hauptgericht auf dem Menü ist das argentinische Rinderfilet in Pfeffersauce für 31,30 Euro.

Für den Irodion-Teller mit Gyros und Souvlaki, Pommes und Tzatziki, sowie einer kleinen Portion Salat zahlt man bei Thiseas 14,30 Euro. Quelle: Elena Boshkovska

Essen: Die üblichen Verdächtigen dürfen auf dem Menü nicht fehlen: Typisch griechische Gerichte gibt es auch bei Thiseas, von Gyros, Souvlaki, über gemischte Teller bis hin zu diversen Lammfleisch-Spezialitäten. Vegetarische Speisen beschränken sich leider auf drei Nudel-Gerichte mit verschiedenen Saucen.

Atmosphäre: Trotz moderner Kulisse ist es sehr warm eingerichtet. Die Gaststätte im Souterrain hat ein charmantes Mittelmeerflair und erinnert an einen mediterranen Weinkeller. Highlight sind aber die Tische auf dem Boot am Ufer der Weißen Elster: Im Sommer können Gäste die Speisen direkt am Wasser genießen, wenn es auch nicht das Meer ist.

Service: Wenn man nichts dagegen hat, länger auf sein Essen zu warten, fühlt man sich bei Thiseas sicherlich wohl. Allerdings werden die etwa 20 Minuten Wartezeit für die Vorspeise und weitere halbe Stunde für das Hauptgericht sicherlich nicht jedem passen. Das Personal hätte auch etwas großzügiger das eine oder andere Lächeln verteilen können.

Fazit: Gutes Essen zu annehmbaren Preisen, besonders angenehme Atmosphäre und interessante Location.

Von Elena Boshkovska