„Da muss ich jetzt mal sehen, ob ich noch einen freien Tisch für Sie finde!“, sagt der Mitarbeiter am Empfang. Ein Blick an ihm vorbei zeigt freie Tische, soweit das Auge reicht. Nur auf jenen um den Tresen steht ein Schild „Gesperrt!“. Es ist Freitagmittag, kurz vor 14 Uhr, und ja, wir haben unsere Reservierung um einige Minuten verpasst.

Kurze Zeit später kommt der Mitarbeiter freudestrahlend zurück – und das Prozedere der angeordneten 2G-Regel beginnt: Impfnachweise vorzeigen und den QR-Code für die Erfassung der Adressdaten scannen. Wer die App dazu nicht hat, füllt ein Formular aus. Mit Maske vorm Gesicht werden wir in den Gastraum Schalander geführt. Ab jetzt läuft alles entspannt.

Ist gerade der Hit: Gänsebraten mit Klößen und Rotkohl. Quelle: Petra Mewes

Auf den blanken Tischen aus hellem Holz liegen verschiedene Karten, die genau das anbieten, was man in einem rustikalen Gasthaus mit eigener Brauerei erwartet: hausgebraute Biere und gutbürgerliche Kost. Es gibt zwar auch Salate, Vegetarisches und Pasta, aber vor allem bayrische und fränkische Spezialitäten wie Tafelspitz mit Meerrettich, Brotzeitteller, gebackenen Leberkäse mit Gurken-Kartoffelsalat, Kalbsfleischpflanzerl (also Buletten) oder Topfenknödel.

Dazu kommt aktuell traditioneller Gänsebraten. Das Fett im Fleisch von Keule und Brust ist gut ausgebraten, die Haut kross. Auf den beiden Klößen liegt Semmelbutter und der halbe Apfel neben dem dezent mit Nelke gewürztem Rotkohl trägt eine Decke aus Marzipanmousse. Ein Festessen!

Ich beginne mit „Frankfurter Grüne Soß‘“-Suppe, einer Lauchrahmsuppe mit Kräutern, serviert mit geröstetem Kartoffelbrot, das mit einer kräftigen Mischung aus Senfcreme und Meerrettich bestrichen ist.

Schmeckt auch lecker: Gulasch vom Wildschwein in Bockbiersauce mit Sauerkraut und Brezelknödeln. Quelle: Petra Mewes

Für mein Hauptgericht werde ich auf der Saisonkarte fündig: Gulasch vom Wildschwein in Bockbiersauce mit Sauerkraut und Brezelknödeln. Das Fleisch ist zart. Die Sauce trifft die richtige Balance von Bieraroma und herzhaftem Wildgeschmack. Für die Knödel, bestätigt mir der freundliche Kellner, verarbeitet die Küche übriggebliebene Brezeln, „denn wir werfen nichts weg“. Gut so!

Die sächsischen Quarkkeulchen zum Schluss haben wir zum Glück nur einmal bestellt. Die Portion mit dem großen Sahneklecks reicht locker für Zwei.

Süße Köstlichkeit: Quarkkeulchen Quelle: Petra Mewes

Was ich nicht teile, ist meine Bierprobe vom Brett: Frisch gezapft kommen in 0,15-Liter-Gläsern die im Haus gebrauten Biere: Pils, Gose, Schwarz- und Bockbier. Jedes für sich ein Original und Grund genug für einen kleinen Rundgang durch den Schankraum, die Siederei mit ihrem imposanten Sudhaus sowie die Gosenstube. Eine Etage tiefer und in einer Halle hinter dem Hof bereitet der Braumeister seit 2003 mit einem kleinen Team die Spezialitäten des Hauses zu: Gose, Pils, Schwarzbier und Hefeweizen. Saisonal gibt es auch Mai- oder – so wie jetzt – Bockbier.

Zur Galerie Seit dem Jahr 2000 eine Institution: die Gasthaus & Gosebrauerei im Bayerischen Bahnhof in Leipzig. Selbst gebrautes Bier und deftige Speisen machen den Gast glücklich.

Wer es nicht weiß: Leipziger Gose, ein obergäriges Bier, wird mit Milchsäure, Koriander und Salz versetzt. Es ist gelb, leicht trüb und hat einen feinsäuerlichen Geschmack und einen Alkoholgehalt von 4,57 Volumenprozent.

Alles hausgemacht: die Probe vom Brett mit Pils, Gose, Schwarz- und Bockbier. Außerdem warten verschiedene Biere der Saison auf die Fans hopfiger Getränke. Quelle: Petra Mewes

Dass heute in dem im Jahr 1842 eröffneten Bayerischen (Kopf-)Bahnhof, der nach seiner Stilllegung baulich verfiel, Bier gebraut wird, geht auf Thomas Schneider zurück. Der Braumeister und Inhaber einer Familienbrauerei im mittelfränkischen Weißenburg hörte 1996 zum ersten Mal etwas von Gose, die im 17. Jahrhundert von Goslar im Harz über Anhalt den Weg nach Sachsen fand. Er probierte ihre Herstellung in „homöopathischen Mengen“, nahm Kontakt auf und steht seit 2000 mit einer stabilen Crew dafür, dass aus einem persönlichen Abenteuer eine Erfolgsgeschichte wurde.

Steckbrief Gasthausbrauerei und Gosenschänke Bayerischer Bahnhof Adresse: Bayrischer Platz 1, 04103 Leipzig, Tel. 0341 1245760, www.bayerischer-bahnhof.de Konzept: Gasthausbrauerei im ehemaligen Bahnhof mit deftiger Küche Extras: verschiedene Salons, Brauereiführung, Bierseminare Geöffnet: aktuell täglich 12 bis 20 Uhr (Einlass unter Beachtung der 2G-Regel; Kontakterfassung per Corona-Warn-App; Maskenpflicht; Kinder bis 14 Jahre benötigen keinen Nachweis, Schüler ab 15 Jahren benötigen keinen Test, wenn ein Schülerausweis vorliegt) Preise: Salate 2,90 bis 12,90 Euro, Suppen 4,30 bis 6,90 Euro, Brotzeiten 1,50 bis 11,90 Euro, Hauptgerichte 8,50 bis 19,50 Euro, Desserts 3,50 bis 5,50 Euro, Kugel Eis 1,50 Euro Kartenzahlung: Diners, Girocard, Master, Visa Gesamtnote: 8,5/10 Essen: 8 Service: 8 Ambiente: 9,5 Fazit: Ganzjahresfähiges Ausflugsziel mitten in der Stadt

Im Jahr 2006 rettete er die Spirituosenmarke Wilhelm Horn nach deren Insolvenz – und damit unter anderem den legendären Kümmellikör Leipziger Allasch. Die eigens gegründete Markenspirituosen GmbH stellt auch einen Gin her – „Golden Horn“. Rund 100 Hektoliter Leipziger Gose gehen übrigens jährlich als Export in die USA, wo sie vorwiegend in New York gesüffelt werden.

Von Petra Mewes