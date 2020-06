Leipzig

Auf dem Tresen steht das bekannte Jerusalem-Kochbuch von Sami Tamimi und Yotam Ottolenghi. Damit ist die Linie klar und für mich steigt die Spannung, denn vor drei Jahren weilte ich zu Recherchen in diesem Pilgerziel der drei großen Weltreligionen. Mit den Erinnerungen daran war es vor einem Jahr interessant zu erleben, dass in Leipzig ein jüdisches Restaurant eröffnete: Campus Café Salomon. Seit Ende des Zweiten Weltkrieges hatte es hier kein Lokal mehr gegeben, das konsequent koscher zubereitete Speisen und Getränke anbietet. Meine ersten Eindrücke vor einem Jahr waren positiv-verhalten. Wie wird es jetzt dort sein, gut 14 Monate nach der Eröffnung und acht Wochen erzwungener Corona-Schließzeit?

Inhaber Jakow Kerzhner. Quelle: Christian Modla

Koscher mit Zertifikat

Bei Inhaber Jakow Kerzhner scheint alles beim Alten, möchte man fast sagen. Die Einrichtung im Bistro-Stil ist hell und freundlich. Großformatige Drucke am Mauerwerk der Wände zeigen, wie es hier im Grafischen Viertel von Leipzig aussah, als Bücher noch mit der Kutsche ausgefahren wurden. An einem Tisch am Eingang heißt es jetzt aber erstmal Hände desinfizieren. Die freundliche Bedienung mit schwarzer Mund-Nasen-Maske ist damit ihrer Pflicht nachgekommen und weil gerade nur ein Tisch besetzt ist, haben wir freie Platzwahl, um die 1,50-Meter-Abstandsregel einzuhalten. Im Vorübergehen fällt ein Zertifikat des Rabbiners der israelitischen Religionsgemeinde Leipzig auf. Es bescheinigt dem Restaurant, dass alle servierten Lebensmittel koscher, also nach den Geboten der jüdischen Speisegesetze hergestellt sind. Diese schreiben vor, milchige und fleischige Produkte separat zu behandeln. Das bedeutet in der Praxis zwei getrennte Küchen. Fehlt der Platz dafür, kann es nur eine Variante geben. Die Entscheidung für die Milchige war sicher eine weise, denn sie vermeidet Diskussionen um die Schächtung von Tieren. Es gibt also kein Fleisch, aber Fisch sowie tierische Produkte wie Eier, ebenso vegane und vegetarische Speisen mit Gemüse und Obst.

Der Küchenchef ist gebürtiger Israeli

Die Speise- und Getränkekarten von Küchenchef Josef Radetzky, einem gebürtigen Israeli aus Be‘er-Sheva, scheinen seit der Eröffnung eine konstante Größe zu sein, auch wenn sie jetzt in Klarsichtfolie stecken. Nach wie vor gibt es zum Frühstück neben Porridge und Bircher-Müsli auch Rührei und Käse – sowie eine vegane Gemüseplatte. Die Wochenkarte und eine Tafel halten tägliche Abwechslung bereit. Die Auswahl koscherer alkoholfreier Getränke ergänzen zwei Biere sowie einige Weine aus Israel, Österreich und Italien, selbst Vodka, Arak Anis und Weinbrand.

Im Bistrostil ist das Campus Café Salomon dekoriert. Quelle: Christian Modla

Teller ähnlich dekoriert

Wir wählen Shakshuka aus, zwei „versunkene“, pochierte Eier in Tomatensauce mit Gemüse und Kräutern, und eine mit Pfeffer und Kreuzkümmel gut gewürzte, aber nicht zu scharfe Jüdische Suppe. Sie enthält Matzeknödel sowie Streifen von Paprika. Danach sollen es Gnocchi mit gebratenen Lachstücken in Zitronen-Sahne-Sauce und eine Reispfanne mit Champignons von der Wochenkarte sein. Beide Teller ähneln sich durch die Dekoration mit reichlich Rucola obendrauf. Als Nachtisch lockt Kuchen aus der Vitrine. Das zur Kuppel geschichtete Tiramisu und die Quarktorte sehen aus wie hausgemacht, bei den runden Kuchen mit dunkler und heller Schokolade habe ich den Eindruck, dass fremde Bäcker am Werk waren. Auf Nachfrage versichert Kerzhner: „Wir backen selbst. Aber als Ausnahme nach der Corona-Schließung habe ich zwei glutenfreie Kuchen von einer Firma dazu gekauft, die koscher zertifiziert ist.“

Der Mandelkuchen im Campus Cafe Salomon Quelle: Petra Mewes

Gut, aber Luft nach oben

Da der gewünschte Chardonnay aus Israel gerade aus ist, lasse ich mir einen Emerald-Riesling vom Chateau de la Mer aus dem Judäischen Bergland ins Glas schenken, der ist zwar halbtrocken statt trocken, passt aber zum Essen.

Man kann hier gut speisen. Aber insgesamt bleibt das Gefühl, da ist noch Luft nach oben. Nun ist ein Bistro am Rande eines Bildungs-Campus kein Fine-Dining-Restaurant, aber mehr Fantasie beim Anrichten und den Angeboten für Kinder, eine konzentriertere Weinauswahl und vor allem eine persönlichere Atmosphäre im täglichen Geschäft würden sicher noch viel mehr Gäste von der Vielfalt jüdischer Lebensart begeistern.

Steckbrief Campus Café Salomon Anschrift: Salomonstr. 8, 04103 Leipzig, Tel. 0341-39 39 49 49 www.rahn.education/campus-caf-salomon.html Konzept: Bistro mit koscherer Küche Extras: Catering Geöffnet: derzeit Mo–Fr 10–14.30 und Mo–Mi 17–21, So 11–14.30 Uhr (Lunch, 14,90 €/Person) Preise: Frühstück 4 bis 8,90 Euro, Lunch ab 5,80 Euro, Vorspeisen/Salate 5,90 bis 7,90 Euro, Suppe 4,90 bis 5,90 Euro, Hauptgerichte 7,90 bis 16,50 Euro, Desserts 4,90 Euro Kartenzahlung: American Express, Discover, Diners Club, V-PAY, Mastercard, Maestro, Union Pay, Visa sowie NFC-Zahlungen über Google und Apple Pay Gesamtnote: 6,8/10 Essen: 7 Service: 6,5 Ambiente: 7 Fazit: Unkomplizierte Bistro-Küche.

