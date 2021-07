Markkleeberg

So ist das in der Leipziger Gastro-Szene: In die ehemalige Eckkneipe zog gestern ein Asiate ein, heute ein Inder, morgen ist es vielleicht eine Pizzeria oder ein Dönerladen. Nicht so im Leipziger Neuseenland: Seit der Renaturierung der geplagten Landschaft entsteht hier echter Zuwachs, zum Beispiel am Markkleeberger See. Seit 2008 setzt die Weinbeißerei gut 200 Meter hinter der Endhaltestelle der Linie 11 ein Achtungszeichen.

Hell verputzt mit kleiner Terrasse sowie stilvoll-modernem Ambiente samt Kamin hebt sich das Haus von den Neubauten ringsum ab. In diesem Refugium meistert Alexander Lehwald die Gratwanderung zwischen gutbürgerlich gehobener und alpin angehauchter Gastronomie. Damit füllt er die Lücke zwischen Imbissen und Ausflugslokalen auf der Promenade. Wer Lehwald nach „To-Go-Kaffee“ fragt, muss durstig weiterziehen. Dafür dankbar sind jene, die mit Blick auf den See ungestört ihr Mahl genießen wollen – und guten Wein.

Der ungewöhnliche Name hat österreichische Anleihen

Womit an dieser Stelle der für unsere Region eher ungewöhnliche Name erklärt sein soll: Die Abwandlung vom österreichischen „Beisl“ als gemütlichem Speiselokal spielt auf „Weinbeißer“ an, also auf Leute, die Wein bewusst schmecken. Und so nehmen den meisten Platz im begehbaren Weinzimmer edle Tropfen aus Österreich ein, dazu bereichern einige Franzosen das internationale Programm, zum Beispiel aus dem Languedoc. Weingüter wie Born und Hey grüßen aus dem Saale-Unstrut-Gebiet.

In der Weinbeißerei nimmt Wein – was Wunder – einen wichtigen Platz auf der Speisekarte ein. Quelle: André Kempner

Wer an dieser Stelle meint, das sei alles zu abgehoben, sollte ruhig weiterlesen, denn der Service ist unkompliziert. Niemand wird mit Fachlatein zugetextet oder schief angesehen, weil Mann oder Frau lieber Bier trinkt. Das gibt es nämlich auch.

Eigensinnige Küche

Als aktuelle Karte werden vier bedruckte A 4-Seiten mit dem kompletten Angebot inklusive der Getränke gereicht. Sie offeriert zuerst Speisen aus regionalen Produkten, ergänzt um Zutaten internationaler Herkunft, darunter Flank Steak vom irischen Rind. Klassiker wie die Brettl-Jause mit Bergspeck, Käse und Salami von Hirsch, Wildschwein und Esel, Crème Brûlée oder Falscher Sacher werden, wie der Name schon andeutet, auf Weinbeißer Art variiert.

Die Bruschette. Quelle: Petra Mewes

Lehwald hat auch Champagner im Programm, aber als Apéro (so heißt der Aperitif hier) frage ich nach einem Winzersekt: Was kommt, ist eine traditionell in der Flasche gegärte, spritzige, gut gekühlte Cuvée aus Riesling und Traminer vom Weingut Born. Dazu macht ein chilischarfes Karotten-Kokossüppchen mit Raviolo in Probiergröße neugierig auf die georderten Vorspeisen: rustikale Bruschette mit Tomatensalsa und Olivenpaste sowie eine sehr feine Bisque, eine Essenz von Krustentieren mit kurz gebratener, zarter Jakobsmuschel auf Fenchelgemüse.

Die Bisque. Quelle: Petra Mewes

Beratung ohne Fachlatein

Quereinsteiger Lehwald hat inzwischen so viel Erfahrung, dass er auch selbst am Herd steht. Den Service übernimmt dann sein Vater, Gerhard Lehwald, unkompliziert und kommunikativ, als hätte er sein Leben lang nichts anderes gemacht. Auf ihn verlasse ich mich bei der Weinauswahl. Zum Bisque-Süppchen empfiehlt er einen Pinot blanc, den Matthias Hey 2020 kelterte. Ein Grauburgunder vom Gut Heyl zu Herrnsheim in Rheinhessen aus dem Jahr 2019 soll es zum saftig gebratenen Filet von der Roten Meerbarbe sein, die mit Ratatouille sowie einer raffiniert aromatisierten Paprikabutter und Steinpilz-Teriyaki (ein Gericht aus der japanischen Küche) serviert wird.

Das Filet von der Roten Meerbarbe. Quelle: Andre Kempner

Das Dessert, der Falsche Sacher, begleitet eine 2015er Weißburgunder Auslese. Die Weingärtnerei Aichinger in Niederösterreich hat die Trauben nicht edelsüß, sondern lieblich ausgebaut, was wiederum zum gehaltvollen, mit Ganache und Orangenblüte veredelten Schokoladenkuchen passt, neben dem eine Kugel Pistazieneis liegt.

Das Dessert. Quelle: Petra Mewes

Wer lieber Bier trinken möchte, bekommt das aus der Flasche ins Glas geschenkt, wer keinen Alkohol mag, wählt neben Wasser Saft der Apfelsorte Jakob Lebel oder den von Charneau-Birnen. Quittensaft gibt’s auch – von Früchten einer eigenen Streuobstwiese, gepresst in der Saftmanufaktur von Kerstin Lieber in Grimma. Lehwalds kleiner Familienbetrieb zieht sein Konzept durch – mit Slow statt Fast Food.

Restaurant Weinbeißerei Adresse: Seeblick 4, 04466 Markkleeberg, Telefon: 0341 3366608 Internet: www.weinbeisserei.de Konzept: Weinlokal mit gehobenem Anspruch Extras: Terrasse Geöffnet: Di bis Sa 18 bis 22Uhr Preise: Suppen/Vorspeisen 11 bis 15 Euro, vegetarisch 19 Euro, Hauptgerichte 25/27 Euro, Desserts 9 bis 11 Euro Kartenzahlung: Girocard, Master Gesamtnote: 8,8/10 Essen: 8,5 Service: 9 Ambiente: 9 Fazit: Verlässliche Größe mit kreativer Küche, fair kalkulierten Weinen und individueller Beratung.

Von Petra Mewes