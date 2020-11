Leipzig

Der „Lockdown light“ hält an und trotzdem auf Trab: Gastronomen, wenn sie mit Take-Away-Speisen weiter am Markt mitspielen wollen, und Gäste, die suchen, was schmeckt. Das Internet ist in dieser Beziehung keine Hilfe. Da tummeln sich Plattformen, die noch im Lockdown Nr. 1 vom Frühjahr stecken und veraltete Ostermenüs anbieten, oder nicht viel mehr als Döner, Pizza und Co.

Echt und handgemacht

Ich grase also wieder mal mein Gedächtnis ab und schaue, was geht: Beim Abholen muss man zwar auch raus aus dem Homeoffice oder runter von der Couch, aber das ist derzeit nun mal die Alternative zum eigenen Herd. Oder dem Backofen, denn fündig werde ich diesmal bei „Hart & Herzlich – Pâtisserie unplugged“. Die Erklärung des Namens ist so überraschend wie das ganze Café: Pâtisserie heißt der Konditoreiposten in Restaurantküchen. Es gibt also Süßes – echt und handgemacht. Mit diesen Attributen lässt sich der Zusatz unplugged als Begriff aus der Musik deuten, und hinter „Hart & Herzlich“ stecken Mirko Klug, gelernter Koch und Pâtissier, sowie Konditormeister Niclas Wendler. Beide sind um die 30 Jahre alt und nach 2012 von Leipzig aus erstmal getrennt zu überregional renommierten Kollegen losgezogen. Nun frönen sie ihrer Passion auf der Georg-Schumann-Straße in einem edel gestalteten Café mit Wänden in Grau und Smaragdgrün, das sie selbst ausgebaut haben.

Ausgefallene Quelle: Petra Mewes

Zwölf Tresen pro Jahr

Mit klassischen Buttercreme- oder Erdbeer-Sahne-Schnittchen haben beide nichts im Sinn. Dabei wirkt das kleine, straffe Sortiment nicht abgehoben. Trotzdem treten die ausgefallenen Törtchen und Kuchen, Macarons, Cookies, Cheese-Cakes, Desserts und Pralinen aus frischen Zutaten in einer eigenen Liga an, optisch wie geschmacklich. Die Saison gibt den Takt vor und so wechselt das Angebot jeden Monat. Als ich vor einigen Tagen mal wieder vor dem Tresen stehe, besteht die November-Auswahl zwischen einer „Kindheitserinnerung mit Grießbrei“, Marmorkuchen „nach Art des Hauses“, Bitterorangenmousse- sowie Milchkaffee-Törtchen mit Whisky. Die Pralinen tragen Namen wie „5 Spice“, die Macarons basieren auf Orangen und Milchkaffee. Beim Zusammenpacken will ich wissen, woher sie die Ideen für ihre Rezepte nehmen. Mirko Klug bringt das unaufgeregt auf den Punkt: „Die kommen im ständigen Austausch zwischen uns und dem Drang, nicht vergleichbar zu sein. So wie unser Name stehen wir für Ecken und Kanten.“

Blick in die Auslage Quelle: André Kempner

Weil der Sitzbereich Covid-19-konform gesperrt ist, trage ich meine Auswahl in einem schlichten, weißen Karton nach Hause. Dass auf dem Weg nichts durcheinandergerät, verdanke ich weniger meinem Geschick als kleinen Pappböden, auf die jedes Teil mit einem Tupfer Schokolade geklebt ist.

Niclas Wendler stellt ein Abholpaket zusammen. Los geht es mit einem Stück Marmorkuchen. Quelle: André Kempner

Gewürze statt Zucker

Aus meiner Kindheit habe ich Grießbrei anders in Erinnerung, aber dieses Törtchen hier möchte ich nicht dagegen tauschen: Auf mürbe gebackenen Teigboden ist eine feine Grießmasse gespritzt und dezent mit Zimt bestreut. Eine Kirsche liegt in der Mitte, ein Nougatklecks überrascht innen. Das halbrunde Bitterorangentörtchen ist mit glänzendem Fruchtgelee überzogen, gekrönt von einem Kreuz kandierter Orangenschale. Der Löffel fährt durch locker-leichtes Mousse, Zunge und Gaumen nehmen eine würzig-fruchtige Note wahr.

Auch der Windbeutel erinnert nur fern an das traditionelle Gebäck: Zwischen zwei Brandteighälften trifft man auf Caramel-Mousse und Quittenmarmelade. Beim länglichen Stück Marmorkuchen sorgen Schokocreme und gebrochene, dünne Blättchen von dunkler Schokolade für cremigen Biss und zartherben Geschmack. Bei keinem lenkt übertriebene Süße von intensiv schmeckenden Basiszutaten ab. Der platte Erdnuss-Cookie überrascht dank mild gesalzener Nüsse, bei den Pralinen aus edler Schokolade sind es Mango-Chili-Füllung oder Gewürze wie Anis, Ingwer, Pfeffer. Auch eine Spur Fenchel muss dabei sein – nicht vordergründig, sondern wohldosiert.

Steckbrief Hart & Herzlich – Pâtisserie unplugged Adresse: Georg-Schumann-Straße 130, 04155 Leipzig. Telefon: 0341/67 97 23 44. www.hartundherzlich-patisserie.com. Konzept: Café mit unkonventioneller Konditorei. Extras: Hochzeits- und Geburtstagstorten. Geöffnet: Mittwoch bis Sonnabend – 10 bis 17 Uhr, Sonntag – 10 bis 16 Uhr. Preise: Pralinen 1,60 Euro, Cookies 1,90 Euro, Kuchen und Törtchen um 4 Euro. Zahlung: bar, Girocard. Gesamtnote: 7,5/10. Essen: 8,5. Service: 7. Ambiente: 7. Fazit: Modernes Café für Genießer, die das Besondere zu schätzen wissen.

Ein Wort zur Rechnung: „Für’n Appel und’n Ei“ sind die Unikate nicht zu haben. Auch Rabattaktionen wie „sechs Teile nehmen, fünf bezahlen“ finden nicht statt. Handwerk und Rohstoffe haben ihren Preis.

Von Petra Mewes