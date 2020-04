Haxen, Kraut und Gose – die Gosenschenke Ohne Bedenken

Leipzig

Wir kochen derzeit alle wie die Weltmeister und sehnen uns wohl gerade deshalb nach Abwechslung von diesem häuslichen Allerlei. Da kommen Nachrichten Leipziger Gastronomen gerade recht, die trotz verordneter Schließzeit nun Abholung und Lieferdienst anbieten. Sicher kämpfen sie damit um das wirtschaftliche Überleben. Aber so manchen, der früher zehn Stunden und länger für seine Gäste auf den Beinen war, juckt es wohl einfach in den Fingern. Jens Gröger gehört dazu, Wirt der Gosenschenke Ohne Bedenken in Gohlis. Seine Website signalisiert, dass man hier jetzt täglich abends, an den Osterfeiertagen auch mittags, Speisen und Getränke in Flaschen bestellen kann: per Hotline, SMS oder über einen Messenger-Dienst. Damit das Ganze überschaubar bleibt, gibt es eine klein gehaltene Speisekarte, eine für Kinder sowie ergänzend typische Oster-Gerichte.

Einblicke in den Restaurantbetrieb unter erschwerten Bedingungen

Der Test beginnt am Telefon, wobei mich Gröger dann doch bittet, die Wünsche per SMS zu senden. Und so tippe ich Dienstag für Mittwochabend ein: „1 x Salatteller Ohne Bedenken, 1 x übergrillte Schweinshaxe, 1x Edelgoseschmorbraten, den bitte mit Kartoffelstampf statt gebratener Semmelknödelscheiben, je eine Flasche Edelgose und Rosenpils“. Die Bestätigung kommt prompt und am Mittwoch mache ich mich hungrig auf den Weg, um das Gewünschte abzuholen. Eigene Behälter muss man nicht mitbringen, wurde mir versichert.

Salatteller ohne Bedenken. Quelle: Kempner

Kein buntes Stimmengewirr

Punkt 18 Uhr, wie vereinbart, bin ich da. Sowohl in der Menckestraße als auch am Poetenweg, dem Eingang zum legendären Biergarten der Gosenschenke, stehen die Türen offen. Die Gartentische sind abgesperrt mit rot-weißen Bändern. Bei sonnigem Frühlingswetter tönt hier sonst buntes Stimmengewirr. Stattdessen herrscht totale Ruhe. Der melancholische Anflug verpufft, als Gröger – gastfreundlich wie immer – die verpackt bereitstehenden Speisen und das Bier rüberreicht. Ich zahle bargeldlos und balanciere die duftenden Pakete schnell nach Hause.

Gegrillte Haxe mit Klößen und Sauerkraut Quelle: Petra Mewes

Guter Anblick auf eigenen Tellern

Bis auf die ausgelaufene Sauce des Schmorbratens haben die Speisen den Transport gut überstanden – große Portionen, für einen allein kaum zu schaffen. Von zwei mit Croutons gefüllten Kartoffelklößen und Sauerkaut getrennt ist die Haxe eingewickelt. Der Extrawunsch Kartoffelstampf zum Schmorbraten (steht bei den Gosebäckchen vom Schwein auf der Karte) hat nicht funktioniert, was sich denn doch verschmerzen lässt. Zumal die Gose gut gekühlt im Glas schäumt und das Mahl auf eigenen Tellern angerichtet optisch einen guten Eindruck macht. Der Ohne-Bedenken-Salat, als Vorspeise gedacht, erweist sich als komplette Mahlzeit für den kleineren Hunger: Auf kleingeschnittenen Paprika, grüner Gurke, Eisbergsalat und Hälften von Kirschtomaten im Joghurtdressing liegen knusprige Bratkartoffeln und zwei Spiegeleier – die ich sicher noch allein hinbekommen hätte.

Edelgoseschmorbraten mit Marktgemüse und Semmelknödel. Quelle: Petra Mewes

Edelgose für die besondere Würze

Dem geschmorten Rinderbraten gibt Edelgose als Zutat eine ganz besondere Würze. Offensichtlich langsam gegart zerschneidet mein Messer wie durch Butter das Fleisch. Die gedünsteten Gemüse dazu (Brokkoliröschen, Erbsen, Kohlrabi- und Möhrenstreifen) haben Biss. Und die obere Fettschicht der Haxe hat beim Grillen im Ofen genau jene Knusprigkeit erhalten, die man im eigenen Herd nur schwer, wenn überhaupt hinbekommt.

Separate Verpackungen – so bleibt die gelungene Haxe schön knusprig. Quelle: Kempner

Jede Menge Müll

Ganz ungestört ist die Freude am gelungenen Mahl nicht, denn neben dem Mülleimer türmt sich Verpackung: Aluminiumfolie, Styropor, Plastik. Letztere lässt sich abwaschen und weiterverwenden, aber alles andere wandert in den Restmüll. Für dieses Problem sollten all jene Gastronomen eine Lösung finden, die jetzt ideenreich und zugegebenermaßen kurzfristig ihr Angebot auf Take-away umstellen. Es gibt kompostierbare Schalen und wiederverwendbare Gläser, die man gegen Pfand befüllen und ausgeben könnte. Dass der Flut an Corona-Viren jetzt die aus Müll folgen soll, kann nicht im Sinne des Erfinders sein.

Noch eins: Interessenten am Liefer- oder Abholdienst sollten ihre Lieblingskneipe in der Nähe anpeilen. Speisen durch ganz Leipzig zu fahren geht klar auf Kosten ihrer Qualität und macht kaum Sinn.

Von Petra Mewes