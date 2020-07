Leipzig

Was macht eigentlich eine Trattoria zur Trattoria? Will sie nicht als Edelschuppen mit Understatement gelten, ist es vor allem Einfachheit. Die Originale in Italien finden sich oft in ländlichen Gegenden. Ihr Angebot ist meist knapp, die Atmosphäre immer familiär. Während Pizza dort nicht unbedingt zum Repertoire gehört, scheint das hierzulande Standard.

Zuverlässige Adresse

Genau den erfüllt die Trattoria Anna Rosa, seit Jahren eine zuverlässige Adresse direkt am Lene-Voigt-Park. Zwischen Backsteinwänden und rustikalen Balken stehen Holztische mit rot-weiß karierten Tischdecken, in Wandnischen leergetrunkene Flaschen als Dekoration. Man sitzt auf Holzstühlen, aber keineswegs unbequem. Freundlich empfangen nehmen wir drinnen Platz, denn die Tische im kleinen Vorgarten, mit einer Hecke zur Straße gut abgeschirmt, sind besetzt.

Antipasti Misto. Quelle: Petra Mewes

Lauter alte Bekannte auf der Speisekarte

Beim Lesen der Speisekarte trifft man lauter alte Bekannte: Bruschetta, also geröstetes Weißbrot mit Tomatenwürfelchen, Carpaccio vom Lachs (mit Zitrone gewürzt) und vom Rind (mit Rucola und Parmesan), Melone und Schinken … Da Antipasti Misto eine gute Gelegenheit sind, die Ambitionen der Küche zu testen, bestelle ich genau diese gemischten Vorspeisen.

Vorspeise sorgt für kleinen Dämpfer

Meine Spannung erhält einen Dämpfer, denn was dann zum Preis von 12,90 Euro auf dem Teller liegt, spricht nicht von überschwänglicher Kreativität: getrocknete Tomaten, in Balsamico eingelegte Zwiebeln, zwei kleine Stücke marinierte Artischocken, je eine dünne Scheibe gegrillte Zucchini und Aubergine sowie Serrano, zwei Scheiben Tomate mit Mozzarella, einige Rucolablätter plus Oliven. Höhepunkt ist ein Bällchen aus Gorgonzolakäse. Das habe ich hier mit gefüllten Champignons und würzigen Omelettstreifen schon fantasievoller erlebt.

Dorade mit mediterranem Gemüse. Quelle: Petra Mewes

Überzeugender Hauptgang

Versöhnlich stimmen die nächsten Gänge: Die Pizza Vegetariana ist gut belegt mit Mozzarella, Pilzen, Spinat, Artischocken, Paprika und Oliven auf dünn gebackenem Boden, das Filet von der Dorade knusprig auf der Haut gebraten. Der Zweite am Tisch lobt sein Steak vom Rind, saftig medium gegrillt. Beide Speisen sind mit Streifen von kurz geschwenkten Zucchini, roten Paprika, gegrillten Champignon- und Zwiebelhälften sowie Rosmarinkartoffeln kombiniert. Eine Familie am Nachbartisch freut sich über al dente zubereitete Spaghetti Carbonara und Panna Cotta danach.

Gegrilltes Rinderfilet. Quelle: Petra Mewes

Dessert mit süßer Sauce – aber ohne Früchte

Da das von mir als Dessert gewünschte Tartufo Nero gerade aus ist, wird Tartufo Blanco serviert. Das dunkle Schokoladeneis dieser Spezialität ist durch weißes Sahneeis ersetzt und in der Küche mit roter, sehr süßer Sauce dekoriert worden – ein paar frische Früchte dabei wären auch schön gewesen.

Vegetarische Pizza. Quelle: Petra Mewes

Riesiges Angebot bei Pizza und Pasta

Ergänzend sei an dieser Stelle eingefügt, dass ich bisher in Italien außerhalb der Touristenhochburgen keine Trattoria erlebt habe, die so ein riesiges Angebot an Pastavarianten, ob Lasagne oder Tagliatelle Salmone, dazu etwa 15 verschiedene Pizzen plus Fleisch – und Fischgerichte auf der Karte gehabt hätte. Italienische Lokale in Deutschland sehen sich dagegen oft dem Zwang ausgesetzt, die Erwartungshaltung der Gäste mit möglichst vielen Positionen zu bedienen.

Tartufo bianco. Quelle: Petra Mewes

Knappere Getränkeliste

Die Liste mit Getränken liest sich wesentlich knapper: Es sind vor allem hierzulande hergestellte Limonaden, Säfte und Biere dabei, als Pils vom Fass eine Anna-Rosa-Hausmarke sowie diverse Kräuterliköre. Die Weinauswahl beschränkt sich auf einige Abfüllungen zwischen Chardonnay in Weiß und Lambrusco in Rot, alle offen im Ausschank. Dabei ließe sich bei der großen Zahl italienischer Anbaugebiete und Winzer doch aus dem Vollen schöpfen. Immerhin: Mein Pinot Grigio wird perfekt temperiert in der 0,25-Liter-Karaffe gereicht und in ein prächtiges Glas gegossen.

Pinot grigio. Quelle: Petra Mewes

Aufmerksame und freundliche Bedienung

Gelobt werden soll an dieser Stelle die aufmerksame Bedienung durch den Patrone und seine Mitarbeiterin, eine freundliche Sächsin, die sich beide mit Charme und Erfahrung um ihre Gäste kümmern und zum Abschluss ein Gläschen Limoncello spendieren.

Blick in die Trattoria Anna Rosa. Quelle: Kempner

Eine Trattoria ist eine Trattoria

Fazit: Eine Trattoria ist eine Trattoria – nicht mehr, aber auch nicht weniger. Gerade deshalb könnte ein gestrafftes Programm hier wieder für mehr Überraschungen auf den Tellern und in den Gläsern sorgen.

Steckbrief Trattoria Anna Rosa Adresse: Reichpietschstraße 51, 04317 Leipzig. Telefon: 0341-699 13 91. www.trattoria-anna-rosa.de. Konzept: Trattoria mit mediterraner Küche. Extras: begrünter Vorgarten. Geöffnet: Dienstag bis Sonntag 18 bis 22.30 Uhr. Preise: Vorspeisen/Salate – 6,50 bis 12,90 Euro; Suppe – 5,90 Euro; Hauptgerichte – 9 bis 24,50 Euro; Desserts – 4,90 bis 12,90 Euro. Kartenzahlung: Girocard. Gesamtnote: 7,3/10. Essen: 7,3; Service: 7,5; Ambiente: 7. Fazit: Unkomplizierter Italiener um die Ecke.

Von Petra Mewes