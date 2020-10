Leipzig

Als „Märchen für Erwachsene“ bezeichnete die Filmkritik 2001 den Blockbuster „Chocolat“, in dem Juliette Binoche als Vianne Rocher ein verschlafenes Dorf mit ihrer Schokoladenkunst erweckt. Gegen Ende gibt sich selbst der kauzige Bürgermeister geschlagen, als sie ihn beseelt schlafend im Schaufenster findet und niemandem verrät, dass er zuvor hemmungslos die Auslage geplündert hat. Soweit kann‘s kommen … Nur wohin mit dem heiß entflammten Appetit nach dem Kinobesuch?

Von der Seine an die Pleiße

Leipziger mussten sich noch bis 2007 gedulden, dann kamen sie – Isabelle Léonard und Alexandra Picouays – geradewegs von der Seine in Frankreich an die Pleiße nach Leipzig. Ihr erster kleiner Laden, versteckt in der Querstraße, geriet bald zum Mekka für Schokoladenfreunde, schließlich hat Léonard, aufgewachsen in der Normandie, das Geschäft mit der Schokolade bei Charles Chocolatier in Paris erlernt. Mit einem Umzug in die Waldstraße rückten sie näher an ihre Stammkunden heran, die im Januar 2018 vor verschlossener Tür standen, der Laden leer! Ein Zettel beruhigte: Les Madames zogen nur mal wieder um, in die Könneritzstraße. Genau hinter dem Haus gibt die Nonnenwiese den Rahmen einer kleinen Terrasse.

Inhaberin Alexandra Picouays in „La Chocolaterie“. Quelle: André Kempner

Feine Schokoladen

Aus dem Laden ist ein Café plus Crêperie geworden. Der Schokoladen-Dispenser glänzt kupfern wie immer und feine Patisserie wie Trüffelpralinen und Macarons mit Pistazien sind längst Markenzeichen. Dazu backen sie Tartes und Coulins mit flüssigem Schokoladen-Kern, Gâteau de Voyage mit Nuss-Nougat sowie Crêpes, ganz einfach mit Zucker und Zimt oder in kräftig gewürzten Salé-Varianten aus glutenfreiem Bio-Buchweizenmehl. Die sind dann zum Beispiel mit Bio-Schinken und Käse, Hummus oder Roquefort gefüllt. Auf den Getränkeseiten der Karte und auf Wandtafeln finden sich heißer Apfel-Cassis-Saft mit Ingwer, beim Eis aus dem Elsass sind es Sorten wie Creme Brûlée, Kokosmilch-Curry oder belgische Schokolade, dazu Himbeer-Sorbet.

Ein Mexikaner (Schokolade und Espresso) mit einer Tarte au Citron. Quelle: Petra Mewes

Wärme von Innen

Das Grün ringsrum ist inzwischen bunt gefärbt, das Wetter rau geworden. Während einer Radtour durch den herbstlich-kühlen Auwald trifft mich ein Geistesblitz: La Chocolaterie liegt doch ganz in der Nähe! Und sie hat geöffnet. Die Erinnerung an heiße Schokolade und warme Coulants, an Weine aus Frankreich und belgisches Bier treibt uns mit wehenden Jackenschößen durch den Hintereingang an der Wiese direkt hinein. Dass gerade Fenster und Türen offenstehen, weil coronabedingt 13.30 und 15.30 Uhr Lüftungspausen anstehen, stört nicht. Falls hier vorher ein einziges Virus Platz genommen haben sollte, ist es hinausgeweht. Bald wärmen heiße Schokolade mit Orange und ein Mexikaner (aus Schokolade und Espresso) aus zierlichen Tassen von innen. Beim Warten auf Tarte au Citron und Crêpes mit Vollmilchschokolade (es hätte auch zartbittere oder weiße sein können) schweift der Blick in die Runde: Das schlichte Holzmobiliar wurde kürzlich so umgestellt, dass zwei Bereiche entstanden, einer zum Sitzen und einer als Schneise Richtung Straßenverkauf, bei dem die appetitlichen Stücke und Eis durch ein Fenster nach draußen zum Mitnehmen gereicht werden.

Eine Bio-Kürbis- Quelle: Petra Mewes

Herzhafte Originale

Die ersten süßen Kostproben haben den Appetit auf Herzhaftes entfacht: Meine Bio-Tomatensuppe schmeckt nach vollreifen Tomaten und einer Spur Rosmarin, die Quiche mit Kürbis nussig und raffiniert.

Steckbrief La Chocolaterie Adresse: Könneritzstraße 3, 04229 Leipzig. Tel. 561 12 68, www.la-chocolaterie.de Konzept: Chocolaterie und französische Küche. Extras: Spezielle Themenabende. Geöffnet: Mittwoch bis Sonntag 12 bis 17.30 Uhr, Straßenverkauf bis 18 Uhr. Preise: heiße Schokolade ab 4,20 Euro, Suppe 4,50 Euro, Kuchen 3,30 Euro, Herzhaftes um 5 Euro, Kugel Eis 1,80 Euro. Kartenzahlung: Girocard. Gesamtnote: 7,8/10. Essen und Trinken: 8,5. Service: 7,5. Ambiente: 7,5. Fazit: Charmante, kleine Chocolaterie – besser vorher reservieren.

An den Haaren herbeigezogene Kritik liegt mir fern, aber bei genauerem Hinsehen picke ich dann doch eine Rosine aus dem Kuchen: Die Minikekse zur heißen Schokolade sind industriell gebacken und passen eigentlich gar nicht. Lieber ganz weglassen, denn insgesamt gesehen macht das Café einen stimmigen Eindruck. In den Holzregalen liegen ja auch noch weitere Spezialitäten wie Salzkaramellbonbons aus der Normandie oder Maronencreme aus der Ardéche bereit. Auf dem Papierbeutel einer Backmischung steht „Komm zurück, Léon!“. Falls der Typ nicht reagiert, wäre „Hüftgold aus Klein Paris“ vielleicht der perfekte Rückruf – ein Mix hausgemachter Pralinen. Man kann dem allen ja widerstehen, aber pfeif‘ drauf – man muss es nicht.

LVZ-Genussexpertin Petra Mewes. Quelle: privat

Von Petra Mewes