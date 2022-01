Leipzig

Ouai – das langgezogene Oui der Franzosen steht in diesem Restaurant für das Bekenntnis zum veganen Lebensstil, für „Ja“ zur rein pflanzlichen Küche mit asiatisch-vietnamesischen Rezepturen. Was im ersten Moment etwas weit hergeholt scheint, hat eine recht einfache Erklärung, wie Restaurantleiter Jonas Helm versichert: „Es gibt in Frankreich, vor allem in Paris, schon lange vietnamesische Restaurants.“

Schon lange heißt in diesem Fall, dass die Kolonialisierung der sogenannten Region Indochina auf den heutigen Gebieten von Laos, Kambodscha und Vietnam, auch in Frankreich Spuren und kulinarische Einflüsse hinterlassen hat.

Asiatische Tapas

Da dieser Text nun aber eine Gastro-Kolumne und kein historischer Aufsatz sein soll, steige ich an diesem Punkt aus der Geschichte aus. Eine Vergangenheit hat das Lokal in der Münzgasse trotzdem, dürften die Räume doch so manchen als japanisches Restaurant Mifune in Erinnerung sein. Unter dem Dach dieser Gesellschaft hat sich im vergangenen Jahr eine neue formiert, mit Hoang Son Do als Inhaber.

Relikte des einst edel anmutenden Interieurs der Architektin Corry von der Decken sind geblieben, doch statt Rot und Schwarz dominieren jetzt Naturtöne in Verbindung mit Kirschholz. Die Teppanyaki-Grills sind durch einfachere Holztische ersetzt. Die Wand gleich rechts zeigt eine Pariser Straßenszene. Genug der diesmal vielleicht etwas lang geratenen Vorrede, die ganz im Gegensatz zum zügigen, freundlichen Service steht.

Zur Galerie LVZ-Gastrokritikerin Petra Mewes hat das vegane Restaurant „Ouai“ in der Münzgasse getestet.

Die straff gehaltene Karte offeriert verschieden Kleinigkeiten mit englischen Namen, die als Tapas geordert und am Tisch geteilt werden können. Darunter finden sich Humpty Dumpling genannte Teigtaschen, gefüllt mit Gemüse und einer Ingwer-Tamarinden-Sauce, oder Roasty Potato, gegrillte Süßkartoffel mit Kurkuma, Lauch und veganer Mayonnaise sowie Granny Garden. Das sind Frühlingsrollen mit gehackten Pilzen, Süßkartoffeln, Karotten, Rettich und Kräutern in einem fermentierten Tofu-Ananas-Dressing.

Steckbrief: Ouai Kontakt: Münzgasse 18-20, 04107 Leipzig, Telefon: 03415297090, www.ouai.de Konzept: Restaurant mit veganer, asiatisch-vietnamesischer Küche Extras: Abhol- und Lieferservice Geöffnet: täglich von 12 bis 20 Uhr Preise: Vorspeisen/Suppe/Tapas 5 bis 5,50 Euro, Hauptgerichte 9,50 bis 11,50 Euro Desserts 5,90 Euro Karten: nur Barzahlung Gesamtnote: 7,5/10 Essen: 7,5 Service: 7,5 Ambiente: 7,5 Fazit: empfehlenswerte, fleischfreie Gerichte aus überraschend kombinierten Zutaten

Tofu, zum Beispiel gegrillt, spielt in vielen Gerichte eine tragende Rolle, aber nicht in allen. Und wer wie ich das aus Sojabohnen hergestellten Produkt nicht mag, kann darum bitten, es wegzulassen. Da hier, wie mir versichert wird, alle Speisen frisch hergestellt werden, ist der Austausch von Zutaten kein Problem. Er sollte aber eher Ausnahme als Regel sein, denn die Rezepturen sind authentisch, durchdacht und in ihrem Zusammenspiel durchaus eine Probe wert. So erlebt bei Swimming Hokkaido: Die Suppe mit Kürbis als Basis werten Tomaten und Brokkoli auf, ein Schuss Kokosmilch nimmt etwas Schärfe zurück.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Heißer Heiler

Als Sinking Boat wird danach eine große, irdene Schale mit Reisnudeln serviert, die unter den bereits genannten, frittierten Frühlingsrollen und frischem Salat versteckt sind. Gehackte Erdnüsse und eine feinsäuerliche Vinaigrette sorgen zusätzlich für Geschmack.

Beim Tasty Healer, laut Übersetzung ein schmackhafter Heiler, macht mir nicht nur die Menge an Flüssigkeit zu schaffen. Dabei ist die Bouillon aus Wurzelgemüse mit reichlich Reisbandnudeln, Brokkoli und Gurkenscheiben, nach Gusto mit Chili und Limettensaft verschärft, ein Genuss, aber: Die große Schüssel wird bereits serviert, als ich noch Suppe löffle. Da sie kochend heiß kommt, ist das nicht weiter schlimm, so hätte ich sie ohnehin nicht essen können, nur gerät dann leider durch die Standzeit am Tisch der gebratene Fleischersatz Char Siu etwas gummiartig.

Chrysanthemen-Tee, frisch gebrüht aus getrockneten Blüten, und naturtrübe Apfelschorle überbrücken die gewünschte Pause bis zum Dessert, Lazy Banana: Eine süße, dicke Hülle aus Klebreis umhüllt eine warme Banane, die mit fast flüssiger Kokoscreme, geriebenen Erdnüssen und roten Granatapfelkernen auf einem Blatt arrangiert ist und mit zwei Löffeln gereicht wird. An dieser Stelle schließt sich der Kreis um das eingangs in der Speisekarte erklärte Versprechen der asiatischen Köchinnen und Köche: authentisch kochen, Gäste überraschen, zum Teilen anregen und alle bewusst genießen lassen.

Von Petra Mewes