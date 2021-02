Leipzig

Wie das Leben so spielt – gewollt oder ungewollt: Dominik Brähler, Inhaber der Agentur Blues Agency und Erfinder des Kneipenfestivals Honky Tonk, brachen mit dem ersten Lockdown 2020 sämtliche Veranstaltungen weg. Doch Stillstand ist nicht sein Ding, schließlich hat er in vergangenen Jahren auch Events wie das „Koch Kunst Fest“ oder „Eat Eat Eat“ auf die Beine gestellt. Mit dem Blick nach vorn gründete er die „Allerlei Leipziger Genussmanufaktur“. Schützenhilfe leistete Daniel Jurisch von Quagga Catering. Sah sich Brähler vorher als Bindeglied zwischen Landwirten und lokalen Köchen, ging er nun selbst unter die Gastronomen. Die Idee dahinter: Komplette Gerichte aus regionalen, landwirtschaftlichen Produkten für all jene herstellen, die keine Zeit oder Lust zum Kochen haben. Geeignete Räume fanden sich in der Konsumzentrale in Plagwitz, über eine Crowdfunding-Aktion Gelder für eine Küche.

Zur Galerie Auf dem Gelände der Plagwitzer Konsumzentrale finden Mittags-Hungrige etwas Neues: Ein Blick in die „Allerlei Leipziger Genussmanufaktur“.

Speisen zum Mitnehmen

Ende des vergangenen Jahres wurden – unterstützt von Leipziger Köchen – die ersten Königsberger Klopse, Kartoffelsuppe oder Kichererbsen-Curry in Gläser für den Online-Shop gefüllt. Der ist zwar gerade ausverkauft, aber Brähler hält den Laden als Mittagskantine auf Kurs, zwei Mitarbeiter sitzen im Boot. Punkt 12 Uhr öffnen sie an den Wochentagen im Hof der Konsumzentrale die Luke. Durch diese reichen sie täglich wechselnd je ein veganes, ein vegetarisches sowie ein Gericht mit Fisch oder Fleisch, dazu Dessert, Suppe und Salat. Verschiedene Artikel und Posts in sozialen Medien priesen bereits Nachhaltigkeit, Saisonalität und Regionalität des Projekts. Skeptisch-neugierig stehe ich denn an einem Mittwoch in der Reihe, gewappnet mit eigenen Gefäßen für die Speisen. Zum Thema Verpackung später gern mehr, denn erstmal interessiert das Essen. Zur Auswahl stehen Spinat-Lasagne, Chicken-Curry, Möhren-Risotto, zudem Lauchsüppchen, Karottensalat und Karottenkuchen. Die Möhre dominiert an diesem Tag – das signalisiert, wie sich aus wenigen Zutaten rings um eine Hauptkomponente sehr verschiedene Gerichte kreieren lassen. In Warmhaltebehältern stehen alle bereit, der Koch portioniert und packt das Gewünschte behutsam ein, ob vorbestellt oder spontan angesagt.

Anzeige

Musste noch mal kurz aufgewärmt werden: das Lauchsüppchen. Quelle: Petra Mewes

Passable Optik

Zuhause fülle ich die Teller auf: Optisch macht alles einen passablen Eindruck – so wie man das von transportierten Speisen halt erwarten kann. Die aus Lauch und Gemüse pürierte, würzige Suppe wärme ich nochmal auf, alles andere blieb heiß.

Überzeugt mit knuspriger Kruste: die Spinatlasagne. Quelle: Petra Mewes

Die Lasagne mit Blattspinat hat eine knusprige Kruste, das Risotto eine nahezu perfekte Konsistenz zwischen bissfest und cremig-weich. Sorgfältig zubereitet mit glasig geschwitzten Zwiebelwürfeln und gehobelten Möhren schmeckt diese Reisspezialität sehr gut.

Sorgfältig zubereitet, perfekte Konsistenz: das Möhrenrisotto. Quelle: Petra Mewes

Freude macht auch das Süßkartoffelpüree mit Hähnchen-Curry – asiatisch angehaucht durch die dezente Zugabe von Koriander.

Asiatisch angehaucht: das Chicken Curry mit Süßkartoffelpüree. Quelle: Petra Mewes

Weniger begeistert der Karottensalat. Hier zeigt sich, dass Standzeiten zwischen Speisenzubereitung und Ausgabe ihre Tücken haben: Er schmeckt verwässert, die deutlich saure Note irritiert sogar.

Schmeckt verwässert: der Karottensalat. Quelle: Petra Mewes

Der Karottenkuchen hat zwar eine lockere Krume und eingebackene Schokolinsen, wirkt aber insgesamt etwas trocken.

Insgesamt etwas trocken: der Karottenkuchen. Quelle: Petra Mewes

Drei Chancen Müll zu vermeiden

Beim Abholen bleiben Fragen offen, weil ich wegen der Wartenden hinter mir nicht den Verkehr aufhalten will. Und so erzählt Brähler am Telefon, wo Gemüse und Fleisch herkommen, Zwiebeln, Karotten und Kürbis zum Beispiel vom Wassergut Canitz in Wasenitz bei Eilenburg. Kräuter kauft er gern auf dem Samstagsmarkt in der Markranstädter Straße und auch der ökologische Landbau Ernte mich, der Biohof Barthel, die Molkerei Bennewitz oder die Stadtgärtnerei Annalinde liefern, was Höfe und Beete gerade hergeben.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Wille zur Nachhaltigkeit hört an der Luke nicht auf. Neben den erwähnten eigenen Gefäßen kann man vor Ort einen originellen Henkelmann erwerben oder das Pfandsystem Vytal nutzen. Da lädt man eine App aufs Handy, bestellt und muss für die Mehrwegverpackung nichts bezahlen, wenn sie innerhalb von zwei Wochen hier oder bei anderen, teilnehmenden Lokalen neu befüllt wird. Das sind allein drei Möglichkeiten, Müll zu vermeiden. Es geht doch!

Steckbrief „Allerlei Leipziger Genussmanufaktur“ Adresse: Industriestraße 95, Konsumzentrale, 04229 Leipzig, Tel. 0341-303 73 00, www.allerlei-genuss.de. Konzept: Mittagskantine mit regionaler Küche. Extras: Online-Shop für Spezialitäten im Glas (ab Frühjahr wieder), Lieferdienst ab sechs Personen (plus 3 Euro, ab zehn Portionen kostenfrei) Geöffnet: Montag bis Freitag, 12 bis 14 Uhr. Preise: Suppe klein/groß – 3/5 Euro, Salat – 2/4 Euro, Vegetarisch/Vegan – 6 Euro, Fleisch/Fisch – 7,50 Euro, Desserts/Kuchen – 2 Euro. Zahlung: bar. Gesamtnote: 6,25/10. Essen: 6,5 Service: 6 Ambiente: keine Bewertung Fazit: empfehlenswerte Gerichte zum Mitnehmen, ökologisch sauber verpackt.

Von Petra Mewes