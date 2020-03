Gastro-Test: Lohnt sich ein Besuch im Brauhaus Napoleon?

Leipzig

Ein Besuch im Brauhaus Napoleon kommt einem Ausflug in die Geschichte der Stadt gleich – in dreifacher Hinsicht: Zum einen erinnern Devotionalien in großer Zahl an die Völkerschlacht von 1813. Zum anderen bietet die Speisekarte sächsisch-deftige Klassiker, die jeder Modernisierung getrotzt haben. Dazu wird nach alter Tradition Bier gebraut: Kaiser Napoleon Hell, Dunkel und Hefe. Überliefert ist, dass sich am 18. Oktober 1813 der französische Kaiser und König Murat von Neapel auf dem Boden hier trafen, um über den Rückzug der Franzosen aus der Völkerschlacht zu entscheiden. Seit gegen Ende des 19. Jahrhunderts die Straßenbahn nach Probstheida fährt, pilgern die Leipziger zum historischen Brauhaus und dem lauschigen Biergarten. Vor einigen Jahren komplett renoviert, macht das Areal mit Brauereigasthof und neu gebautem Hotel heute einen gepflegten Eindruck. Innen bietet das von René Tittel geführte Traditionshaus eine rustikale Atmosphäre samt Holztischen, glänzendem Braukessel und Tresen.

Erinnerungen an Eckkneipen und DDR-Hits

Der Blick auf die Karte der Brauhausküche lässt Erinnerungen an Gerichte aufleben, die vor vielen Jahren noch jede Eckkneipe auf der Pfanne hatte. Darunter Sülze mit Bratkartoffeln, Schweinegulasch oder Sauerbraten. Dazu kommen DDR-Hits wie Braumeistersteak, ein mit Schinken und Käse gefülltes Schweineschnitzel. Auch das legendäre Schweinesteak „au four“ trifft man wieder. Original mit Schweinefleischwürfeln und Käse überbacken – wie eh und je mit Pommes Frites und grünen Erbsen serviert. Zum Putenbruststeak gibt es Kroketten, zum Rumpsteak mit Kräuterbutter eine Folienkartoffel. Aus der kalten Küche kommen Wurstsalat und Brotzeitplatte, aus der vegetarischen zum Beispiel Penne mit Blattspinat. Beim Napoleonsalat sieht die Rezeptur Blattsalate mit Antipasti, Landschinken und Parmesan vor. Viele Gerichte sind als kleinere Portion zu haben, was die Schreiberin dieser Zeilen doch besser ernst genommen hätte …

Würzfleisch Quelle: Petra Mewes

Brokkolisuppe Quelle: Petra Mewes

Schwungvoll gereichte Speiseberge

Die „Tagessuppe“ aus Brokkoli in der Miniterrine ist an diesem Tag ziemlich dünn und lau gewürzt. Der zweite Einstieg ins Menü, ein mit Käse überbackenes Würzfleisch aus Schweinefleischwürfeln mit Zitronenspalte, macht mehr her. Noch darüber grübelnd reißen wir die Augen auf, als am Nachbartisch die Hauptspeisen anrollen: Auf großen Platten liegen riesige Portionen Rinderrouladen und eine halbe Ente samt Rotkohl und Klößen. Wir sehen also gespannt der bestellten Grillhaxe mit Sauerkraut und einem Schweinesteak Strindberg entgegen. Das wird in würziger Senf-Zwiebel-Eihülle gebraten, mit „Salatbouquet“ und Bratkartoffeln kombiniert. Beim Anblick der glänzenden, schwungvoll gereichten Speiseberge drängt sich mulmig die Frage auf, wie diese zu schaffen sein sollen. Mit leerem Magen hatte ich bei der Bestellung ja auch noch Rote Grütze geordert, zum Glück mit Vanilleeis statt Sahne – der Pokal ist ebenfalls beachtlich. Das einzige, was stört, sind völlig überflüssige, blasse, harte und geschmacksneutrale Erdbeerstücke darauf, über die man sich in der kommenden Saison, wenn sie natürlich reif sind, vielleicht freuen würde. Nebenbei: Auch am Nachbartisch war der Appetit wohl größer als der Magen. Die Kellnerin bietet gleich von sich aus ein Doggybag an, das in kunstvoll gefalteter Aluminiumfolie mit auf den Weg geht.

Schweinesteak Strindberg mit Bratkartoffeln Quelle: Petra Mewes

Gegrillte Haxe mit Sauerkraut und Klößen. Quelle: Petra Mewes

Bierführungen nach Anmeldung

Die Getränkeauswahl passt absolut zum Brauhauskonzept. Neben den eingangs genannten Bieren finden sich hier auch hausgebrannte Schnäpse wie Brauhausfeuer oder Brauhausbitter, deren Genuss wir auf den nächsten Besuch verschieben. Das Bier wird natürlich probiert, nicht in der Variante zum Selberzapfen am Stammtisch, sondern als Verkostung aller drei Sorten im Miniglas. Sie schmecken unterschiedlich würzig und haben laut Karte einen Stammwürzgehalt von 12,5 Prozent. Ihr Alkoholgehalt liegt zwischen 5,2 und 5,4 Prozentvolumen. Wer sich rechtzeitig anmeldet kann montags- und donnerstagsabends an einer Bierführung teilnehmen, bei der Brauer René Jäckel sein Handwerk erklärt. Kommen größere Gruppen, übernimmt diesen Job der den Bierkutscher gebende Gert Pfeifer.

Rote Grütze Quelle: Petra Mewes

Bierprobierbrettchen Quelle: Petra Mewes

Steckbrief Brauhaus Napoleon Anschrift: Prager Str. 233, 04289 Leipzig, Tel. 0341-246 76 76. www.brauhaus-leipzig.com Konzept: Brauhaus und Restaurant mit bürgerlicher Küche Extras: Winter- und Biergarten, Waffendepot, Saal, Hotel Geöffnet: täglich ab 11 Uhr Preise: Vorspeisen und Suppen 4,30 bis 9,20 Euro, Hauptgerichte 7,90 bis 21,80 Euro Desserts ab 3,80 Euro Kartenzahlung: Girocard, Master, Visa Gesamtnote: 7,3/10 Essen: 7 Service: 7,5 Ambiente: 7,5 Fazit: Rustikales Erlebnisrestaurant für Freunde der Bierkultur

Von Petra Mewes