Mediterranes in Wahren: So schmeckt es im Fachwerk

Leipzig

Keine Ahnung, wie oft ich schon die Rittergutsstraße vom Wahrener Rathaus Richtung Auensee gefahren bin, ohne das kleine Fachwerkhaus kurz vor einer Kurve zu beachten. Hinter den weißen Mauern öffnete hier 2015 ein Restaurant der ganz eigenen Art. In garantiert mühevoller Kleinarbeit haben die Bauherren Anja Hähle und Daniel Posselt gemeinsam mit der Architektin Gudrun Morgenstern den rund 300 Jahre alten Bau vor dem Verfall gerettet. Dass ihnen dabei die behutsame Erneuerung des Hauses am Herzen lag, ist ebenso sichtbar wie das sensible Integrieren neuer Elemente inklusive einer professionellen Küche. Dass sie dafür 2017 den Leipziger Immobilienpreis in der Kategorie Sonderpreis erhielten, sei nur am Rande erwähnt. Überhaupt passt hier im Viertel noch vieles zusammen, denn vom alten Ortskern sind Strukturen erhalten geblieben. Um die Ecke liegt die einstige Rauchwarenfabrik Kniesche, die Straßen ringsum heißen Am Hirtenhaus, Opferweg oder Kirchberg. Und so wirkt Wahren, mehr als 1000 Jahre alt, 1922 nach Leipzig eingemeindet, in dieser Ecke fast dörflich.

Das Fachwerk Wahren – Kurzkritik und Steckbrief Gesamtnote: 8,3 / 10. Essen: 8,5. Service: 7,5. Ambiente: 9. Fazit: Kulinarische Überraschung in Leipzigs Norden, die selbst den Weg aus dem Süden lohnt. Rittergutsstraße 11, 04159 Leipzig, Tel. 0341-46 37 63 17. www.fachwerk-wahren.de Konzept: Café und Restaurant mit mediterraner Küche. Extras: kleine, feine Räume im Obergeschoss. Geöffnet: Mittwoch/Donnerstag 17.30 bis 22 Uhr, Freitag/Samstag 14.30 bis 22 Uhr, Sonntag 11.30 bis 18 Uhr. Preise: Vorspeisen 8,50 bis 13,20 Euro, Suppe 4,80 Euro, Hauptgerichte 9,50 bis 16,90 Euro, Desserts um 5 Euro, Kugel Eis 2,20 Euro. Kartenzahlung: AmEx, Girocard, Master, Visa.

Appetitlich ausgestellt

Durch einen kleinen Wintergarten als Windfang geht’s vorbei an brennenden Kerzen hinein in die gute Stube. Der rustikale Gastraum mit Fachwerkbalken scheint nicht eben groß, aber wohnlich und stimmig eingerichtet. Holz in hellen, warmen Tönen dominiert Fußböden, Wände und Mobiliar. Der Weg zu den Tischen führt am Tresen und einem üppig bestückten Kuchenbüfett vorbei. Appetitlich ausgestellt locken duftender Apfel-Streuselkuchen, Stachelbeer-Baiser- und Mohntorte. Beim Lesen der Speisekarte lenkt immer wieder ab, dass der Bäcker eben dort seinem Handwerk nachgeht, in Ruhe Mehl abwiegt, Teig knetet, ihn in Backformen füllt und Schokoladenglasur glattstreicht.

Vorspeise mit hauchdünnem Fladenbrot: Piadina Marinara Quelle: Petra Mewes

Leitet schön zum Hauptgang über: die Kartoffelschaumsuppe Quelle: Petra Mewes

Fladenbrot auf heißer Platte gebacken

Im Gegensatz zur Kälte draußen wärmen die zuerst bestellten Getränke. Statt eines klassischen Aperitifs einigen wir uns diesmal auf heiße Schokolade und warmen Sanddornsaft. Den weißen Schokoladentrunk krönt fluffig-sahniger Macadamia-Nuss-Schaum. Bei den Vorspeisen fällt die Wahl auf Kartoffelcremesüppchen und Piadina Marinara. Diese Spezialität wäre auch gerade groß genug, wenn man nur eine Kleinigkeit probieren möchte. Das dünne, italienische Fladenbrot, ohne Fett auf einer heißen Platte gebacken, wird in meiner Variante mit kurz geschwenkten Auberginen, Tomaten und Zucchini plus Salbei-Limonen-Pesto gefüllt. Gar nicht groß, eher ein Snack, macht es nicht pappesatt, sondern leitet schön zum Hauptgang über.

Mediterran mit Faible fürs Italienische

Gnocchi Salvia e Limone für die eine, Piccata Milanese, ein Schweineschnitzel in Käse-Ei-Hülle, für den Zweiten am Tisch. Spätestens jetzt sollte dem geneigten Leser klar sein, dass im Fachwerk kein sächsisch-gutbürgerliches Restaurant zu erwarten ist. „Sehen Sie sich als Italiener?“, möchte ich vom Gastgeber wissen, als er freundlich die Karaffe mit einer Riesling-Spätlese vom Saale-Unstrut-Weingut Klaus Böhme serviert. Die Antwort kommt prompt und sicher schon 100 Mal gegeben: „Nein, wir kochen mediterran, sind aber Liebhaber der italienischen Küche!“ Spaghetti und Gnocchi mit verschiedenen Beilagen und Saucen („wie alles hier hausgemacht“) gehören zu den Fachwerk-Klassikern. Saisonales (geschmorte Ochsenbacke mit gebratenem Wirsing oder Ragout von der Entenkeule mit Basmatireis) steht auf Tafeln und sorgt für stete Abwechslung und Überraschungen.

Hauptgang: Piccata Milanese Quelle: Petra Mewes

Kaffee mit Zimtlikör

Die Bohnen für den anregenden Kaffee Zimtzitze mit Zimtlikör, den ich mir abschließend statt eines Espressos zum Preiselbeer-Pekannuss-Butterkuchen schmecken lasse, liefert übrigens die Plagwitzer Rösterei Brühbar, was an sich schon ein Qualitätsversprechen ist.

Anregend: Kaffee Zimtzitze Quelle: Petra Mewes

Beim Parken wird es schwierig

Nicht ganz so erfreulich gestaltet sich die Parksituation: Am Haus geht gar nichts. Wer mit fahrbarem Untersatz kommt, sollte sich vorher die Website ansehen. Sie zeigt zumindest an, wo ringsum das Suchen lohnt.

Gastgarten lockt bei gutem Wetter

Und jetzt? Freuen auf warme Tage! Dann lockt wieder der Gastgarten direkt am Haus mit schön gedeckten Tischen zwischen Blumen und Kräuterbeeten. Hier sitzt man völlig entrückt von Lärm und Hektik der Großstadt.

Von Petra Mewes