Mir wird echt mulmig, wenn Gastronomen und Küchenchefs verkünden, dass ihre Kreativität keine Grenzen kennt, sie für ihre Leben gern kochen und Gäste bewirten ... Große Worte! Die Realität sieht leider oft anders aus. Neugierig, aber mit einer großen Portion Skepsis geht’s denn auf nach Lindenau, wo die Website des Restaurants Genussreich eine solche Botschaft verkündet.

Programm für verschiedene Vorlieben

Im Erdgeschoss des um 1900 gebauten Eckhauses öffnen sich die Türen zu einer eigenen Welt, inszeniert und mit Leben erfüllt von Jane und Tommy Hülße. Vorbei an Tischen draußen (der Himmel am vergangenen Samstagabend versprach nichts Gutes) nehmen wir innen Platz. Die Holztafeln stehen weit genug voneinander entfernt, um die gebotene Abstandsregel einzuhalten. Die schwarze Maske vor Mund und Nase der Bedienung wirkt weder bedrohlich noch abweisend, die allen entgegengebrachte Freundlichkeit weder aufgesetzt noch vor dem Spiegel eingeübt. Mit Schwung werden uns die ausgedruckte Speise- sowie eine handgeschriebene Tageskarte gereicht. Das aktuelle Programm ist überschaubar, spricht mit Gerichten von Kalb, Rind, Huhn, Schwein und Wildschwein sowie mit Fisch und Fleischlosem aber verschiedene Vorlieben an. Außerdem signalisiert die Auswahl, dass die Küche mit frischen Zutaten arbeitet.

Vorspeise „Gurke, Spargel Parmesan“. Quelle: Petra Mewes

Vintage-Ambiente

Bei zwei Sorten hausgebackenem Brot und Kräuterquark bleibt Zeit, das Ambiente in Augenschein zu nehmen. Der Stil lässt sich wohl am besten mit „Vintage“ beschreiben. Helle Farben dominieren; verschiedene, weiß gestrichene Stühle geben dem luftigen Raum etwas Verbindendes. Die gerafften Gardinen wirken vielleicht etwas aus der Zeit gefallen, aber nicht altbacken, sondern wohnlich wie die Dekorationen auf Fensterbänken und in Wandnischen.

Suppe mit grünen Erbsen und Basilikum. Quelle: Petra Mewes

Küchenchef serviert schon mal selbst

Als Beschreibung der Speisen nennt die Karte einfach deren Hauptzutaten. Wie sie verarbeitet und zu einem Ganzen gefügt sind, überrascht bei jedem Gang. Bei der ersten Vorspeise zum Beispiel, angekündigt als „Gurke, Spargel & Parmesan“, liegt eine Kugel Spargeleis auf dem Sockel einer homogenen Masse, die in der Küche aus Milch, Ei und Käse nach dem Garen im Wasserbad in Scheiben geschnitten wird. Mein Wissen darum geht auf eine Frage an den Küchenchef zurück, der seine appetitlich arrangierten Teller schon mal selbst serviert und dabei nicht gestresst, sondern ansprechbar aussieht.

Spargel-Vorspeise. Quelle: Christian Modla

Kunstwerk an roher Gurke

Um das kleine Kunstwerk rings herum liegt rohe Gurke: gerollt, mariniert, in dünnen Streifen oder kleingeschnitten. Mit Dressing, Kräutern und Gewürzen optimiert ist das Ganze nicht nur eine Augenweide, es schmeckt auch ausgezeichnet. Bei der Erbsen-Basilikum-Suppe wurde das Gemüse nicht vollständig passiert, so dass sein Eigengeschmack in Verbindung mit dem würzigen Basilikum gut zur Geltung kommt.

Kräuterhuhn auf Ratatouille und Kartoffelstampf. Quelle: Petra Mewes

Butterweiche Kalbsbacke

Zu gefallen wissen auch die Hauptgänge: butterweich geschmorte Kalbsbacke mit Erbsen-Speck-Püree und Kohlrabi-Radieschen-Gemüse sowie Kräuterhuhn, das auf einem Hügel aus dezent mit Rosmarin verfeinertem Ratatouille und Kartoffelstampf liegt. Beim Geflügel hat der Koch vor dem Sous-Vide-Garen (in einem speziellen Beutel) eine raffinierte Kräutermischung unter die Haut geschoben. Das Fleisch erhält auf diese Art ein schönes Aroma und Saftigkeit, kurzes Grillen vor dem Servieren macht die Haut knusprig. Das Ergebnis lohnt diesen Aufwand in der Küche.

Dessert „Himbeere Estragon“. Quelle: Petra Mewes

Beim Dessert läuft die Küche erneut zur Hochform auf

Beim Dessert „Himbeere & Estragon“ läuft sie nochmal zur Hochform auf: Das zart-bittersüße Aroma des Krauts und die Frucht der Beeren gehen handwerklich verarbeitet in verschiedenen Zuständen als Mousse, Gelee, Baiser und Gel auf, begleitet von einem Löffel heller Ganache aus weißer Schokolade und Sahne.

Blaubeer-Mango-Limonade. Quelle: Petra Mewes

Hausgemachte Blaubeer-Limo, Obstler als Digestif

Nicht nur die Speisen haben die eingangs erwähnte Skepsis widerlegt, auch der Durst wurde auf schöne Art gestillt: mit hausgemachter Limonade aus Blaubeeren und Mango, naturtrüber Apfelsaftschorle, einem Glas Grauburgunder aus Rheinhessen und Obstler als Digestif, den die Gastgeber von der Spirituosen-Manufaktur Fischer & Bunge in Holzhausen beziehen. Pilsner gibt vom Fass, Weißbier, Pale Ale und Porter aus der Flasche.

Fazit: Die eingangs zitierten Versprechen sind durchaus erfüllt.

Steckbrief „Genussreich“ Anschrift: Nathanaelstraße 1, 04177 Leipzig, Telefon: 0341/97 57 95 71. www.genussreich-leipzig.de. Konzept: gutbürgerlich-kreative Küche. Extras: Catering, Tortenservice. Geöffnet: Mittwoch bis Freitag ab 17 Uhr, Sonnabend ab 14 Uhr, Sonntag ab 12 Uhr. Preise: Vorspeisen 9,90 bis 10,10 Euro; Suppe 6,50 Euro; Hauptgerichte 13,50 bis 20,50 Euro; Desserts 8,90 bis 10,50 Euro. Kartenzahlung: DC, Girocard, Master, Visa Gesamtnote: 8,6/10. Essen: 8,8. Service: 8,5. Ambiente: 8,5. Fazit: Modern-bodenständiges Restaurant mit adäquaten Preisen.

Von Petra Mewes