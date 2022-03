Leipzig

Kaffee-Genuss funktioniert unabhängig von der Jahreszeit. Zum Übergang in den Frühling schmeckt er aber noch einen Tick besser. Aus Leipzigs reichhaltiger Gastroszene stellen wir zehn Locations vor, die für ihren besonders guten Kaffee geschätzt werden. Nicht mit Anspruch auf Vollständigkeit übrigens, aber auf Qualität.

Dankbar Kaffee

Tolles Flair, aromatischer Kaffee: die Dankbar in der Jahnallee. Quelle: Andre Kempner

Schon das Flair der Dankbar ist außergewöhnlich. Wände und Fußboden der ehemaligen Fleischerei sind in kunstvolle Fliesen gefasst, und auch die mit Ornamenten verzierte Decke ist ein Augenschmaus. Der Kaffee schmeckt ausgezeichnet, außerdem gibt es Kuchen, Frühstück, Mittagstisch, Wein und ein monatliches 4-Gänge-Menü. Für Veganerinnen und Veganer ist immer etwas dabei. Eine kleiner Freisitzzeile liegt links und rechts vom Eingang, allerdings ist die laute Jahnallee der Gegenentwurf zu einem Luftkurort.

Jahnallee 23, 04109 Leipzig, geöffnet täglich von 9 bis 18 Uhr; Infos auf www.instagram.com/dankbarleipzig oder www.facebook.com/dankbarleipzig/

Café Sòley

Köstliche Spezialitäten: Lars Heinrich im Café Sòley in der Richard-Lehmann-Straße. Quelle: Andre Kempner

Das Café Sòley ist ein gemütliches Bistro und Café an der Leipziger Südmeile. Die Kaffeespezialitäten kommen aus der Siebträgermaschine – acht Sorten von Espresso bis Kaffee Bonbon in Top-Qualität. Besonders ist auch das orientalische Frühstücksangebot mit täglich wechselnden Gerichten. Für die Mittagszeit stehen Salate, Tagesgerichte und Snacks auf dem Plan.

Richard-Lehmann-Straße 35, 04275 Leipzig, geöffnet Mo bis Fr, 10-15 Uhr; Infos auf www.cafesoley-leipzig.de

Espresso Zack Zack

Frischer Kaffee und Zubehör: Georg im Espresso Zack Zack in der Albert-Schweitzer-Straße . Quelle: André Kempner

Die Kaffeebar liegt direkt am Lene-Voigt-Park in Reudnitz. Geboten werden neben Kaffeespezialitäten (leckerer Röstkaffee!) kleine Snacks und süße Leckereien. Die Hausmischung kommt vom Röstpartner Schreyoegg aus Tirol. Außerdem verkauft das Personal Espressomaschinen und Zubehör zur Kaffeeherstellung, beispielsweise Mühlen, Tamper und Milchschäumkännchen.

Albert-Schweitzer-Straße 2, 04317 Leipzig, geöffnet Mo bis Fr 8-18 Uhr, Sa & So 9-18 Uhr, Infos auf www.espressozackzack.de

Franz Morish

Beeindruckende Kaffeemaschine: Tom Geißler in der Kaffeerösterei Franz Morish in der Goldschmidtstraße. Quelle: Andre Kempner

Franz Morish ist Kaffeerösterei und Café in einem. In der Goldschmidtstraße werden hochwertige und spannende Kaffeevariationen geröstet und serviert – unter dem Motto „Das Leben ist zu kurz für schlechten Kaffee!“. Die Sorten kommen unter anderem aus Brasilien, Guatemala, Uganda und Indien. Mehr als 200 Quadratmeter bieten reichlich Platz für Frühstück oder Kaffee und Kuchen; auch professionelle Kaffeeschulungen sind möglich. Schönes Industrieambiente im Backsteinbau übrigens.

Goldschmidtstr. 39, 04103 Leipzig, gelöffnet Mo bis Fr 9-17 Uhr, Sa 9-16 Uhr; Infos auf franzmorish.de.

Café Bigoti

Sehr gemütlich: das Café Bigoti in der Burgstraße. Quelle: Andre Kempner

„Kaffee ist für mich Leidenschaft und gehört zum Lebensgefühl dazu“, betont Inhaber Nikolaos Kostakopoulos. „In unserem Laden wird Kaffeetrinken regelrecht zelebriert.“ Das gemütliche Café Bigoti, in dem bis 2019 jahrzehntelang die Buchhandlung am Thomaskirchhof residierte, bietet Top-Espresso, handgebrühten Filterkaffee und kalte Variationen wie Freddo Espresso oder Freddo Cappuccino. Geröstet werden sämtliche Sorten in der Plagwitzer Brühbar. Auch Frühstück, Salate und Kuchen gibt’s, abends Wein.

Burgstraße 1-5, 04109 Leipzig, geöffnet Mo bis So 10-22 Uhr; mehr Infos auf www.cafe-bigoti.de.

Café Obenauf

Das Obenauf in der Karl-Heine-Straße ist Kaffeemanufaktur und Café in einem – mit exotischen Sorten. Quelle: Andre Kempner

Jens Rettig, Betreiber von Manufaktur und Café, sprüht nur so vor Begeisterung, wenn er von den Geheimnissen des Kaffees erzählt. Die Sorten für sein „Obenauf“ bezieht er direkt von den Farmern aus ökologisch-nachhaltigem Anbau – aus Mexiko, Brasilien, El Salvador und Indien. Sie gehören zu den seltensten und hochwertigsten Produkten weltweit. Das Obenauf ist gemütlich, der Freisitz liegt direkt an der Lebendigkeit der Karl-Heine-Straße. Regelmäßig werden Barista-Schulungen angeboten.

Karl-Heine-Straße 57, 04229 Leipzig, geöffnet Mo bis Fr 11-18 Uhr, Sa & So 10-18 Uhr; mehr auf obenauf-kaffee.de.

Mein liebes Frollein

Sehr aromatische Sorten: in Leipzig. Michael Bauß und Regina Heim im Café „Mein liebes Frollein“ in der Fichtestraße. Quelle: Andre Kempner

Mein lieber Scholli, möchte man da wortspielen. Der stylische und doch schlicht gehaltene Laden war ganz früher ein Waschsalon, dann Lebensmittelgeschäft. Neun sehr aromatische Kaffeesorten bringt das Team um Geschäftsführer Michael Bauß an die Tische. Bemerkenswert sind auch die ausgefallenen Teesorten (Sanddorn Orange oder Bamboo Balance zum Beispiel), es gibt Croissants, selbstgemachten Kuchen und Frühstück.

Fichtestraße 15, 04275 Leipzig, geöffnet Di bis So 9-18 Uhr, Infos auf www.meinliebesfrollein.de.

Uptown Coffee Bar

Unter anderem Waldkaffee aus Äthopien: Nicolas Polonia Bruce in der Uptown Coffee Bar in der Riemannstraße. Quelle: Andre Kempner

Ein kleiner, angenehmer Laden am Anfang der Südmeile mit erlesenen Sorten. Bestellbar sind Exoten wie die Regenwald-Pflanzung Yeti – ein Waldkaffee aus dem Westen Äthiopiens – oder Bobolink von den Farmern des gleichnamigen Gemeinschaftsprojekts in den Mogiana-Bergen von Mococa (Brasilien). Alles kommt frisch aufbereitet aus einer Leipziger Rösterei. Dazu gibt’s Cookies, Brownies und Kuchen. Wer mehr über die Kaffee-Kultur erfahren will, kann bei den rund eineinhalbstündigen Online-Seminaren mitmachen.

Riemannstraße 44, 04107 Leipzig, geöffnet Mo bis Fr 11-17.30 Uhr, Sa & So 12-17.30 Uhr; mehr Infos auf https://www.uptowncoffee.de.

Ganos Kaffee-Kontor & Rösterei

Sage und schreibe 50 Kaffeesorten: Michél Geuthe in der Ganos Kaffeerösterei am Dittrichring. Quelle: Andre Kempner

Auch hier werden Seminare angeboten. Die Palette des Geschäfts am Dittrichring in der Innenstadt ist immens: 50 Kaffeesorten aus fast allen Anbaugebieten der Welt sind erhältlich – egal ob der milde „Peru Tunki“ oder der kräftige „Kenia“ aus Afrika. Zu den gefragten Spezialitäten gehören die hauseigenen Espressosorten. Der ganze Stolz ist der selbst kreierte „Cantato“ in Anlehnung an Johann Sebastian Bach, der um die Ecke seine Klangspuren hinterließ.

Dittrichring 6, 04109 Leipzig, geöffnet Di bis Fr 11-18 Uhr, Sa 11-17 Uhr; mehr Infos auf ganos.de.

RöstGut

Genuss pur: Tini Schönbeck im RöstGut in der Holbeinstraße. Quelle: Andre Kempner

Auf dem Areal der alten Zelluloidfabrik in Schleußig haben die Betreiber alles dafür getan, dass der Kaffeegenuss drinnen wie draußen auch atmosphärisch stimmig ist. Die direkt und fair gehandelten Sorten kommen aus Indonesien, Äthiopien, Brasilien, Honduras, Guatemala oder – besonders rar – aus Sri Lanka. Die Zubereitung erfolgt je nach Wunsch im Espressokännchen, in der Espressomaschine, als Filterkaffee oder nach individueller Vorstellung. Ebenso erhältlich sind frischgebackener Kuchen, ausgefallene Trinkschokoladen und Bio-Tee.

Holbeinstraße 29, 04229 Leipzig, geöffnet Mo bis Fr 12-18 Uhr, Sa & So 10-18 Uhr; mehr Infos auf roestgut.de.

Von Mark Daniel