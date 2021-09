Leipzig

Hauptsache es dreht? Das wäre Zuhause einfacher. Um die Häuser ziehend macht’s mehr Spaß – so erlebt an einem Abend in drei Leipziger Bars, jede für sich ein Unikat. Zuvor frage ich bei Barlegende Charles Schumann nach, welche Drinks gerade angesagt sind. Der Erfinder des legendären Cocktails Swimmingpool, gerade 80 Jahre alt geworden, gilt immer noch als Guru der Szene.

Seine Ansage: Die Grundzutaten müssen stimmen und die Barkeeper ihren Job mit Passion erfüllen, denn nicht jedem Gast schmeckt jeder Drink gleich gut. Zwei Zutaten soll ein Cocktail mindestens haben, aber nicht mehr als fünf. Als Basisspirituosen sind nach wie vor Vodka, Gin, Whiskey, Brandy angesagt, Rum scheint gerade wieder im Kommen, Aquavit, Tequila und Vermouth können für Exotik im Glas sorgen.

Aperol ist ein Dauerbrenner, pur auf Eis oder mit Gin Tonic. „Gesund und alkoholfrei“ kann funktionieren, wenn Früchte, Gemüse, Blüten und Kräuter wie Basilikum, Zitronengras oder Ingwer und Kurkuma ins Spiel kommen.

Der Streifzug durch die Welt der Drinks startet im Imperii von Andre Pintz am Brühl in Leipzig Quelle: Andre Kempner

Imperii im Zentrum

Den Zug durch die Leipziger Barszene starten wir in André Pintz‘ Imperii am Brühl. Aus gutem Grund, denn hier gibt es eine Küche, die Filet vom Duroc Schwein im Kräutermantel und Schwarzfederhuhn in Calvados (beide vorzüglich) zubereitet – als feste Grundlage für alles Flüssige, was kommen soll.

Die Barkarte offeriert auf ihren schwarzen Seiten die Kreationen des Bar-Teams. Die Beratung beginnt mit der Frage nach Vorlieben, also bitte einmal nichts Süßes, einmal ohne Alkohol.

Shaken mit Passion

Routiniert mixt die Barfrau für meinen Black Forest Punch Monkey47 Gin und Schlehe mit Spuren von Zedernholz und Beeren im Shaker, schüttelt den nicht irgendwo in der Luft, sondern profimäßig neben dem Kopf. Durch ein Barsieb füllt sie den Drink dann mit prickelndem Sekt in einen irdenen Becher und stellt den mit einem Kienapfel als Deko auf ein Holzbrett. Der Sheldins Virgin aus der alkoholfreien Big Bang Collection macht fruchtig auch ohne Promille Spaß.

Ein Sheldons Virgin im Imperii. Quelle: Petra Mewes

Mira Bélle aus dem aktuellen Bar-Menü fällt schon im Ansatz durch seinen intensiven Duft nach Mirabellen Brand, Dill, eine feine Säure und Ingwer auf. Fazit hier: Fast alles richtig gemacht – bis auf den Plastiktrinkhalm. Da gibt es inzwischen Bessere aus Glas, recyclefähigem Material oder eben echte, kompostierbare Strohhalme.

Rorschach in der Südvorstadt

Weiter geht’s in die Südvorstadt, in die Rorschach-Bar: Außen schlicht öffnet sich hinter der Türschleuse eine eigene kleine Welt. Erster Eindruck: gedimmtes Licht, ein Bücherregal, Aschenbecher auf den Tischen.

Hinter dem Tresen warten angeleuchtet echte Schätze auf ihren Einsatz: Flaschen mit Gin und Whiskey, Absinth, Vodka, Tequila und Obstler. Daraus kreieren Maurice Le Petit und seine kleine Crew wohl am liebsten eigene Ideen, unaufgeregt, aber mit Hingabe.

Die Rorschach-Bar im Leipziger Süden ist von außen eher unscheinbar. Quelle: Kempner

Die Atmosphäre ist entspannt, nicht zuletzt, weil aus den Boxen loungige Musik tönt. Hier probieren wir alkoholfreien Bro aus Limettensaft und Brombeersirup, am Tisch wird Tonicwater aus der Flasche aufgefüllt. Von der Sommerkarte suche ich mir Tootless aus: Dieser Drink wirkt pur mit einem einzigen, größeren Eiswürfel im transparenten Becherglas.

Der Signature Drink im Rorschach: der Rorschach. Quelle: Petra Mewes

Ganz anders dann der Haus-Drink Rorschach: Nach dem ersten Schluck nehme ich den Rosmarinzweig raus, damit das Kraut nicht zu dominant wird. Langsam geschluckt, die Eiswürfel leicht schmelzend, entfaltet er seine ganze, genussvolle Pracht.

Stallwache im Leipziger Westen

Weiter geht’s: Die Stallwache im Westwerk, wo an der Endstelle im Depot der 2. Leipziger Pferdebahn einst mehr als 250 Pferde eingestallt waren, ist immer für eine Überraschung gut.

Die Stallwache. Quelle: André Kempner

Abseits vom Mainstream

Frank Förster funktionierte das Meisterbüro hoch oben in einer Halle des ehemaligen VEB Industriearmaturen zu einer intimen Bar um. Den Industriecharme des kleinen Raums betonen rustikale Lampen und Fabrikfenster. Der warme Spätsommerabend lädt nochmal ins Freie, und so nehmen wir nicht auf den bequemen Lederstühlen Platz, sondern in der „Außenstallung“ unten im Hof.

Die gut gefüllten Flaschen mit Bulbash Vodka, Death in Paradise Rum oder Vermouth sind die gleichen wie oben, versichert der Barkeeper. Förster legt Wert auf Destillate abseits vom Mainstream, die selbst Klassikern wie Singapore Sling eine eigene Note geben.

Fruchtig frisch: die Gartenlimonade in der Stallwache. Quelle: Petra Mewes

Ich schalte einen Gang runter und ordere eine alkoholfreie, spritzige Gartenlimonade mit Limettenachteln und Rosmarinzweig, die ihre Süße aus reifen, halbierten Cherrytomaten zieht. Hier wie auch auf dem transparenten Glas für die Rote Gurke, ich tippe auf Gin als Basis, liegen sauber geschnittene, frische Gurkenscheiben. Top!

Langsam entfalten die Drinks ihre Wirkung, Zeit für den Heimweg und ein kurzes Resümee: Die Barkeeper greifen aktuelle Trends nicht nur auf, sie entwickeln selbst Rezepturen – individuell und in hoher Qualität, kein Ausfall dabei, am nächsten Morgen noch nicht mal ein Kater.

Von Petra Mewes