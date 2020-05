Leipziger Kaffeemanufaktur: Sehnsucht nach dem Ende einer Odyssee

Leipzig

Es geht um Pflückhöhe, um Säure, Temperatur, Aroma und unendlich mehr. Wer Jens Rettigs Ausführungen über Kaffee zuhört, bekommt einen Einblick in Geheimnisse und Entdeckungen, die jedem blühen, der ein übliches Päckchen aus der Massenproduktion meidet. In diesen Momenten versinkt der Neu-Leipziger Rettig in seiner großen Leidenschaft, abgelenkt vom bitteren Geschmack der Gegenwart: Mit seiner Lebensgefährtin Anne Wendt hat er einen Monat vor dem Corona-Shutdown die Kaffeemanufaktur „Obenauf“ eröffnet.

Das Fatale: Nicht erst seit Mitte März kämpfen sich die beiden durch. Ursprünglich wollten Wendt und Rettig im Frühsommer 2019 ihren Laden an der Karl-Heine-Straße öffnen. Doch dann verzögerten unerwarteter Klärungsbedarf mit Behörden, Hausverwaltung und Energieversorgern sowie neue Umbaumaßnahmen den Start um satte acht Monate.

Anzeige

„Mit den Nerven runter“

„Da waren wir eigentlich schon mit den Nerven runter“, erzählt der 33-Jährige. „Als es im Februar endlich losgehen konnte, fühlte sich das an wie eine Befreiung.“ Das Geschäft lief gut an, eine offizielle Eröffnungs-Veranstaltung stand für Mitte März im Kalender – dann kam die Anordnung der Schließung.

Weitere LVZ+ Artikel

Dabei hatte die Geschichte vor zwei Jahren so hoffnungsvoll begonnen: Im April 2018 war der gebürtige Mannheimer Rettig zum ersten Mal mit seiner in Radeberg aufgewachsenen Freundin in Leipzig – und im Nu entflammt. „Das Flair vor allem der Karl-Heine-Straße hat mich umgehauen und ich wusste sofort: Hier will ich leben und was Neues aufbauen!“

Mit Preisen überhäufte Rösterei

Und das, obwohl er gerade in London regelrecht Karriere gemacht hatte: Jens Rettig, der Wissen und Handwerk als Röster beim international anerkannten Mannheimer Kaffeepapst Steffen Schwarz lernte, hatte in der englischen Metropole eine große Rösterei aufgebaut. Der Ruf seines eigenen Unternehmens „Obenauf“, dekoriert mit ersten Preisen unter anderem des internationalen Fachmagazins „ Crema“, machte ihn zum gefragten Experten. Seinen Kaffee bezieht er direkt von den Farmern aus ökologisch-nachhaltigem Anbau – aus Mexiko, Brasilien, El Salvador und Indien. Sie gehören zu den seltensten und hochwertigsten Produkten weltweit. Vom „Temple Mountain“ aus der indischen Region Baba Budan beispielsweise werden nur 150 Kilo hergestellt.

Die Leidenschaft des Kaffee-Nerds hat sich übertragen: Anne Wendt, die ihn bei einem Londoner Stammtisch für Deutsche kennenlernte, machte ebenfalls eine Schulung zum Thema. Bei einer viermonatigen Reise durch Südamerika besuchte die als Prozess-Optimiererin in London arbeitende 34-Jährige zahlreiche Plantagen und eignete sich weitere Kenntnisse an. Die Überlegung der Zwei, nach Deutschland zurückzukehren und „Obenauf“ gemeinsam zu betreiben, bekam durch den Leipzig-Besuch klare Konturen.

Eldorado der Kaffee-Juwelen

2018 folgte der Umzug, Ende desselben Jahres wurde der Laden an der Karl-Heine-Straße fix gemacht. Auf die besagten Verzögerungen kam die Eröffnungs-Erlösung. Der Name der Manufaktur stimmte mit dem Gemütszustand des Paares überein, und der Weg schien frei – das „Obenauf“, ein Eldorado der Kaffee-Juwelen, mit speziell angefertigter Röstmaschine und einem Ladencafé, in dem die exquisiten Sorten ebenso zu haben sind wie glutenfreier Kuchen.

Gäste waren begeistert und Verkostungen geplant. Dann kam der Rückschlag durch Corona. Die staatliche Hilfe ging schnell für Miete und Gehälter drauf; zwei feste Mitarbeiter sind nun in Kurzarbeit, zwei weitere mussten entlassen werden. Aus ihrer Verzweiflung machen die beiden keinen Hehl. „Wie lange es noch bei uns geht, wissen wir nicht“, sagt Anne Wendt. „Manchmal fühlt ich mich regelrecht taub.“

Hoffnung auf Lockerung

Es blieb nur der Gang zum Jobcenter. „Finanzielle Beatmung“ nennt es Rettig mit sarkastischem Seitenblick auf Corona. Ihre ganze Hoffnung gilt nun einer baldigen Lockerung für Cafés und Kneipen, um mehr Einnahmen zu generieren als durch Mitnehm-Verkauf und seltene Anlieferungen mit dem Rad. Der Laden ist bereit für 45 Gäste, draußen dürfen – bei Einhaltung der Abstandsregel – ebenso viele sitzen.

Durchhalten, so lautet täglich die Devise. Doch wenn das Gespräch wieder auf die Geheimnisse der Bohnen kommt, hellt sich Rettigs Gesicht auf. Dann sprudelt er los und verrät zum Schluss, wie leicht sich die Qualität des Getränks erkennen lässt: wenn es auch abgekühlt schmeckt. „Kalter Kaffee ist ehrlich“, sagt Rettig und lächelt.

Karl-Heine-Straße 57, aktuelle Öffnungszeiten 14 bis 18 Uhr außer dienstags; Infos auf obenauf-kaffee.de.

Von Mark Daniel