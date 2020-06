Neue Kneipe für Reudnitz: Wenn die „Stammbar“zur Stammbar wird

Leipzig

Vor den Renovierungsarbeiten war der Gastraum noch zweigeteilt. Zwei Technikshops säumten bis dahin die Kurve der Breiten Straße in Reudnitz. Nadine Herzog und Michael Riccardi haben eine Bar daraus gemacht. Eine, in der es völlig in Ordnung ist, allein zu kommen.

Denn am Ende hat man jedenfalls für diesen Abend neue Freunde hinzugewonnen – so würden es sich die beiden wünschen. Das Konzept: Lange Tische, viele Gespräche, große Lust zur Wiederkehr. Für dementsprechend passend hielten es der gelernte Koch und die studierte Gastromanagerin, ihrem Laden den Namen „Stammbar“ zu geben. Seit knapp einem Monat läuft das Abenteuer Kiezkneipe – wenn auch bislang nur durchs Fenster.

Anzeige

Nutzungskonzept noch in der Schwebe

Wenn der Gastraum endlich geöffnet ist, dürfen alle vorbeikommen – und mitgestalten. Die Wände sind bewusst noch weitestgehend blank. Gerade vergeben Nadine und Michael an jeden, der Lust hat, Fliesen, mit denen künftig die Bar gepflastert werden soll. „Sie können Sachen drauf schreiben oder zeichnen – was sie mögen. Wenn das Ganze dann hängt, ist immer ein Stückchen von ihnen bei uns“, sagt die 24-Jährige. Der ursprüngliche Plan war es, die Gäste zur Einweihungsfeier einen Stuhl mitbringen zu lassen, „damit sie immer einen eigenen Platz haben“.

Weitere LVZ+ Artikel

Viel Platz zum Mitgestalten: Der Gastraum der „Stammbar“ Quelle: Kempner

Das fiel allerdings flach. Doch ist es nicht, wie so oft in den letzten Wochen, das Coronavirus, das den regulären Betrieb ausbremst. Das Nutzungskonzept für die Kneipe wurde schlicht noch nicht abgenommen. Ein Umstand, der den beiden erst wenige Tage vor Eröffnung ins Auge fiel. „Wir haben uns da sehr auf unseren Vermieter verlassen. Er wusste, dass wir eine Bar eröffnen wollen. So steht es auch im Vertrag. Aber das ist offenbar nicht an den richtigen Stellen angekommen“, sagt Michael.

Das tägliche LVZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Leipzig täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach

Das Warten auf grünes Licht mache mürbe. Sie wollen richtig loslegen und nicht nur aus dem Fenster heraus ihre Getränke an die Leute bringen. Sie setzen vor allem auf lokale Brauereien oder Weinhändler. „Damit das Geld in der Stadt oder zumindest in der Region bleibt“, erklärt Nadine.

Junge Menschen, wenig Möglichkeiten

Der Zuspruch für ihre Kiezkneipe ist aber jetzt schon groß. „Es sind so viele auf uns zugekommen. Sie freuen sich, dass sich hier was tut“, sagt die 24-Jährige. Reudnitz ist ein junger Stadtteil. Trotzdem gab es in den letzten Jahren wenig Bewegung in Sachen Barkultur.

Das haben auch Michael und Nadine bemerkt. Sie selbst leben in der Nähe der Eisenbahnstraße. Ihnen war es wichtig, dass ihr Treffpunkt im Osten der Stadt Wurzeln schlägt. Sie können nur Mutmaßen, warum sich Selbstständige scheuen, in Reudnitz aufzuschlagen.

„Vielleicht wurden einige nach der Schließung des 4rooms abgeschreckt und dachten sich: Okay, wenn ein Laden, der gut läuft, zu machen muss, dann ist das ein schlechtes Signal“, vermutet Nadine. Sie dachte, dass gerade deshalb eine Lücke geschlossen werden muss – oder zumindest ein Anfang geebnet.

Von Lisa Schliep