Das Unternehmen ist eine Folgeerscheinung der Corona-Krise. Als sich im März für Dominik Brähler abzeichnete, dass sein über das Jahr geplante „ Honky Tonk“-Kneipenfestival komplett den Bach runtergeht, setzte zunächst Schockstarre ein. Dann besann er sich auf das, was ihn neben dem Livemusikgeschäft fasziniert – nachhaltiger Essgenuss aus regionaler Produktion. Zusammen mit Daniel Jurisch ist nun das Start-Up „AllerLEI – Die Leipziger Genussmanufaktur“ entstanden. Losgehen soll es im Oktober, Sitz ist die Konsumzentrale im Leipziger Westen.

Mit dem Projekt wollen der Veranstalter und der Kochkünstler eine Bereicherung im Lebensmittelhandel schaffen. „Bei uns werden Produkte aus Leipzig und Umgebung nachhaltig und in bester Qualität verarbeitet“, kündigt Brähler an. AllerLEI wolle zeigen, was man aus lokalen Erzeugnissen zaubern kann und wie wichtig regionale Wertschöpfungsketten sind.

Haltbar ohne Konservierungsstoffe

Das besondere Merkmal: Lebensmittel werden ohne chemische Konservierungsstoffe haltbar gemacht – abgefüllt in Gläsern oder anderen Behältnissen. Realisiert wird außerdem die Produktion von Bio-Burger-Buns und einem Leipziger Lebkuchen namens „Leipziger Liesl“, in Kooperation mit der Bäckerei Eßrich. Zu den weiteren Partnern gehören Shady Elwan, Dietrich Enk, Rasselbock Catering oder die Anstalt für Koch- und Lebensmittelkultur.

Essen aus der Region, haltbar gemacht: Dominik Brähler und Daniel Jurisch starten die Genussmanufaktur im Oktober. Quelle: privat

Wert legen die beiden Macher darauf, dass alle Produkte transparent bis zum Erzeuger zurückverfolgt werden zu können. Dafür kooperiert AllerLEI mit zahlreichen Produzenten aus der Region – unter anderem mit dem Biohof Barthel, Ernte mich oder der Hofmolkerei Bennewitz.

Vor allem der Geschmack zählt

„In erster Linie sollen die Produkte durch den Geschmack überzeugen“, betont Jurisch, der bereits neben seinem Studium der Germanistik, Philosophie und Komparatistik als Koch arbeitete. Neben Jobs als Deutschlehrer, Texter, Dramaturg und in Verlagen blieb er der Kochkunst treu. Einen Namen machte sich der 40-Jährige beispielsweise als Spiritus Rector der „Freitagsküche“. Seit 2016 kocht er unter dem Label „Quagga Catering“; dazu betreibt Jurisch seit 2017 das Restaurant „PAN“ im Theater der Jungen Welt.

Essen aus der Region, haltbar gemacht: Zwei Produkte aus der Genussmanufaktur Leipzig. Quelle: privat

Crowdfunding gestartet

Brähler (52) hat neben dem Honky Tonk mehrfach das Koch Kunst Fest mit Partnern in Leipzig veranstaltet sowie das „Eat Eat Eat“-Festival mit Köchen aus allen Partnerstädten zum 1000-jährigen Stadtjubiläum.

Um ihr Projekt anschieben zu können, haben die beiden eine Crowdfunding-Aktion gestartet: Auf www.startnext.com bitten sie bis zum 21. September um Unterstützung, um ihr Konzept umsetzen zu können. Das Ziel liegt bei 20 000 Euro. Wer mitmacht, bekommt als Dankeschön auch Exotisches – eine limitierte Gundermann-Limo zum Beispiel.

www.allerlei-genuss.de

Von Mark Daniel