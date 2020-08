Leipzig

In Vino veritas – die alte lateinische Erkenntnis von der Wahrheit, die im Wein liegt, beherzigt das Café Alte Zuckerfabrik. In Zukunft setzt der Laden in der Tschaikowskistraße 14 deutlicher auf die Kernkompetenz: dem Publikum die Welt hochwertiger Weine zu erschließen. Corona und die Folgen haben das Betreiber-Duo erfinderisch werden lassen – das neue Angebot heißt „Betreutes Trinken“.

Im Juni 2019 eröffneten die Brüder Marcel und Marcus Schubert den Laden mit einer breiten Palette: Regionale Produkte von Speiseöl, Senf, Marmelade und Säften, außerdem gab es Brot und Brötchen und Suppen. Bier und natürlich Wein erwarteten die Gäste im Waldstraßenviertel. Allmählich etablierte sich das Café, doch Angebote wie Backwaren waren weniger gefragt. „Dann kam die Zwangspause durch Corona, und seit dem Neustart im Mai läuft es leider schleppend“, erzählt Marcus Schubert (46).

Veränderte Öffnungszeiten

Als Folge daraus und aus der Erfahrung, dass der Weinausschank erst ab dem frühen Abend richtig funktioniert, veränderten die Schuberts die Öffnungszeiten. Statt schon vormittags und täglich aufzuschließen, geht’s nun von mittwochs bis samstags immer um 15 Uhr los.

Um Gäste stärker anzusprechen, entwickelten die beiden das „Betreute Trinken“ für Weinproben in den eigenen vier Wänden. So eine Art Verkostung to go: Zu zwei Flaschen Wein – einem trockenen Weißwein sowie wahlweise Rosé, Rotwein oder halbtrockenem Weißen – gibt’s eine auch für Laien leicht verständliche Weinverkostungsanleitung. Vermittelt wird die richtige Trinktemperatur oder wie man am besten riecht und schmeckt.

Kein ,richtig’ oder ,falsch’

Beigelegt wird außerdem ein Weinpass mit Angaben zu Lage und Charakteristik des Erzeugnisses, Analysewerten und passender Speiseempfehlung. „Damit können die Käufer ihre Eindrücke abgleichen“, so Schubert. „Ein ,richtig’ oder ,falsch’ gibt es dabei nicht, das eigene Empfinden zählt.“ Das Paket, zu haben für 29 Euro, soll natürlich auch einen Besuch im Café buchstäblich schmackhaft machen.

Dort bietet Schubert, Mitgesellschafter der Weinmanufaktur Alte Zuckerfabrik in Laucha, zahlreiche regionale Sorten an. Am vergangenen Wochenende wurde mit der Ernte der früh reifenden Sorte Solaris die Lese an Saale und Unstrut eröffnet. „Durch die nach wie vor hohe Trockenheit bleibt der Ertrag gering“, sagt Marcus Schubert, „er liegt bei nur rund 50 Prozent der üblichen Menge. Die Qualität wird dadurch aber positiv beeinflusst.“

www.cafe-alte-zuckerfabrik.de

Von Mark Daniel