Not macht erfinderisch: Edda Schmidt kocht ab 23. März frisches Mittagessen für fünf Euro für die Nachbarschaft vor allem in Leipzig-Gohlis. So macht die Chefin einer Agentur für Kochevents das Beste aus der Corona-Krise.

Edda Schmidt hängt ihre Angebote für frisch gekochtes Mittagessen in Gohlis aus. So will sie ihr Cateringunternehmen am Laufen halten und während der Corona-Krise Nachbarschaftshilfe leisten. Quelle: privat