Leipzig

Auf den ersten Blick sieht es aus wie eine Ausstellung im Rohzustand. Auf den zweiten auch. Die Auslage im Laden „Le plaisir marocain“ ist eine Aneinanderreihung von Fleisch, aber auch Antipasti, den Rahmen bilden Petersilienblätter. Seit Anfang März bereichert der Ableger des „Café Habibi Funk“ mit marokkanischer Küche die Jahnallee.

Während in den beiden Filialen in Lindenau und der Südmeile ein Schwerpunkt auf Sandwich-Varianten liegt, setzt Betreiber Jamal Mellouk hier neben Halal-Fleischwaren auf Bowls, Brot und Gebäck. „Nachdem uns eine Marktanalyse bestätigt hat, dass unser Konzept an diesem Standort funktioniert, haben wir losgelegt“, sagt der 36-Jährige, der aus dem Süden Marokkos stammt und in Leipzig die dort stark ausgeprägte Gastfreundschaft pflegt.

Wie eine kleine Markthalle

Das Ambiente des neuen Geschäfts in der Hausnummer 17 atmet den Charakter einer kleinen Markthalle, wozu die kunstvoll-historischen Fliesen ihren Teil beitragen. „Wir achten auf hohe Qualität unserer Ware“, verspricht Mellouk. Trotz der Einschränkungen durch Corona läuft das Geschäft gut an, sagt er. Besonders beliebt ist zum einen das hausgemachte Köfte aus Lammhackfleisch, zum anderen Merguez. Die Wurst aus der maghrebinischen Küche gibt’s sowohl vom Huhn als auch von Rind und Lamm.

All das wird frisch zubereitet und landestypisch gewürzt sowie mariniert von Fleischer Youssef Guenanni und kann ohne weitere Zubereitung in die heimische Pfanne. Wer schon einmal in dem nordwestlich gelegenen afrikanischen Land war, kann bestätigen: Ja, so schmeckt der Orient. Übrigens: Wer die Gewürze im heimischen Schrank haben möchte, kann ein paar Meter weiter zur „Bazar Manufaktur“ gehen – ebenfalls von einem Marokkaner betrieben.

Auch Vegetarisches im Angebot

Auch für Vegetarier und Veganer ist „Le plaisir marocain“ ein Anlaufpunkt. Neben traditionellen marokkanischen Backwaren und Antipasti werden hier Bowls angeboten, deren Bestandteile und Portionsgröße die Kundschaft selbst komponieren kann. Derzeit ist nur das Abholen der Speisen möglich, nach Corona möchte Mellouk Freisitz-Möglichkeiten installieren.

Der Verpackungsmüll hält sich übrigens in Grenzen. In den nächsten Tagen wird hier das Pfandsystem Vytal mit Mehrwegschüsseln angeboten. Geöffnet ist das Geschäft von montags bis samstags, immer 9 bis 20 Uhr, bestellen kann man vor Ort, per Telefon unter 0157 83388885 und via Mail an leplaisirmaroccain@gmail.com.

Von Mark Daniel